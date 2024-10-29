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В России на 20 процентов выросла средняя выплата по ОСАГО

В России на 20 процентов выросла средняя выплата по ОСАГО - 29.10.2024, ПРАЙМ

В России на 20 процентов выросла средняя выплата по ОСАГО

Средняя выплата по ОСАГО в России в сентябре выросла на 19,8% относительно показателя годом ранее, до 116 226 рублей, говорится в сообщении Российского союза... | 29.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-29T16:37+0300

2024-10-29T16:37+0300

2024-10-29T16:37+0300

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Средняя выплата по ОСАГО в России в сентябре выросла на 19,8% относительно показателя годом ранее, до 116 226 рублей, говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков (РСА) со ссылкой на его президента Евгения Уфимцева. "Средняя выплата по ОСАГО в сентябре 2024 года составила 116 226 рублей, что больше на 19,8% по сравнению с 2023 годом (97 070 рублей). По итогам 9 месяцев 2024 года совокупные выплаты по ОСАГО выросли на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составили 141,6 миллиарда рублей (123,4 миллиарда рублей в 2023 году)", - уточнил он. "В то же время общая средняя выплата за девять месяцев 2024 года составила 98,9 тысячи рублей, это выше средней выплаты за аналогичный период в прошлом году на 13,5%", - добавил Уфимцев. Средняя премия в сентябре 2024 года составила 7 684 рубля, она снизилась на 3,3% по сравнению со средней премией в сентябре 2023 года (7 948 рублей). По итогу девяти месяцев 2024 года общая средняя премия составила 7 659 рублей, что меньше на 1,7%, чем средняя премия за аналогичный период в прошлом году (7 789 рублей в 2023 году), указывается в сообщении РСА. Количество урегулированных убытков по итогам девяти месяцев 2024 года составило 1,4 миллиона (рост 1% к 2023 году). Количество заключенных договоров за этот период составило 32,3 миллиона договоров, рост на 5% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Собранные за этот период премии по ОСАГО составили 245,1 миллиарда рублей (рост на 3%), указывается там же. "Рост стоимости запчастей, связанный с трудностями логистики и осуществления международных платежей, продолжает оказывать давление на размер выплат. При этом размер средней премии снижается. Это происходит благодаря конкуренции страховых компаний за безубыточных водителей", - прокомментировал Уфимцев.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, осаго, страховка