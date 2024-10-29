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Россиянам рассказали, как получить более 400 тыс руб пенсионных накоплений
Россиянам рассказали, как получить более 400 тыс руб пенсионных накоплений - 29.10.2024, ПРАЙМ
Россиянам рассказали, как получить более 400 тыс руб пенсионных накоплений
У россиян будет возможность разом получить до 412 тысяч рублей пенсионных накоплений. Об этом рассказали в Министерстве труда, информацию приводит издание... | 29.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-29T16:04+0300
2024-10-29T16:04+0300
2024-10-29T17:10+0300
россия
пенсии
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. У россиян будет возможность разом получить до 412 тысяч рублей пенсионных накоплений. Об этом рассказали в Министерстве труда, информацию приводит издание "Известия". "Речь о средствах, замороженных в 2014-м. Их можно или забрать одной выплатой (если у человека накоплено не более пороговой суммы), или выбрать ежемесячную доплату к пенсии", — сообщается в статье.Более того, в материале указывается, что подобный рост обусловлен изменением методики расчета выплаты в 2024 году. Раньше порог, который позволял получить накопления одной выплатой, вычислялся исходя из пяти процентов от пенсии.На текущий момент этот порог начали высчитывать исходя из десяти процентов от прожиточного минимума пенсионера.Кроме того, издание напомнило, что в 2024 году россияне могут забрать пенсионные накопления разом, если сумма не превышает 351 тысячу рублей.Ранее сообщалось, что российское правительство добрило законопроект, предусматривающий единый подход к назначению региональных доплат к пенсиям. Согласно тексту законопроекта, Социальному Фонду России может быть передана возможность полномочий по назначению и перечислению региональных социальных доплат к пенсии.
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россия, пенсии
Россиянам рассказали, как получить более 400 тыс руб пенсионных накоплений
"Известия": россияне смогут забрать до 412 тыс рублей из пенсионных накоплений
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ.
У россиян будет возможность разом получить до 412 тысяч рублей пенсионных накоплений. Об этом рассказали в Министерстве труда, информацию приводит
издание "Известия".
"Речь о средствах, замороженных в 2014-м. Их можно или забрать одной выплатой (если у человека накоплено не более пороговой суммы), или выбрать ежемесячную доплату к пенсии", — сообщается в статье.
Более того, в материале указывается, что подобный рост обусловлен изменением методики расчета выплаты в 2024 году. Раньше порог, который позволял получить накопления одной выплатой, вычислялся исходя из пяти процентов от пенсии.
Кабмин РФ одобрил проект о едином подходе к региональным доплатам к пенсии
На текущий момент этот порог начали высчитывать исходя из десяти процентов от прожиточного минимума пенсионера.
Кроме того, издание напомнило, что в 2024 году россияне могут забрать пенсионные накопления разом, если сумма не превышает 351 тысячу рублей.
Ранее сообщалось, что российское правительство добрило законопроект, предусматривающий единый подход к назначению региональных доплат к пенсиям. Согласно тексту законопроекта, Социальному Фонду России может быть передана возможность полномочий по назначению и перечислению региональных социальных доплат к пенсии.