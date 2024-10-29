https://1prime.ru/20241029/pensiya-852490847.html

Россиянам рассказали, как получить более 400 тыс руб пенсионных накоплений

Россиянам рассказали, как получить более 400 тыс руб пенсионных накоплений - 29.10.2024, ПРАЙМ

Россиянам рассказали, как получить более 400 тыс руб пенсионных накоплений

У россиян будет возможность разом получить до 412 тысяч рублей пенсионных накоплений. Об этом рассказали в Министерстве труда, информацию приводит издание... | 29.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-29T16:04+0300

2024-10-29T16:04+0300

2024-10-29T17:10+0300

россия

пенсии

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. У россиян будет возможность разом получить до 412 тысяч рублей пенсионных накоплений. Об этом рассказали в Министерстве труда, информацию приводит издание "Известия". "Речь о средствах, замороженных в 2014-м. Их можно или забрать одной выплатой (если у человека накоплено не более пороговой суммы), или выбрать ежемесячную доплату к пенсии", — сообщается в статье.Более того, в материале указывается, что подобный рост обусловлен изменением методики расчета выплаты в 2024 году. Раньше порог, который позволял получить накопления одной выплатой, вычислялся исходя из пяти процентов от пенсии.На текущий момент этот порог начали высчитывать исходя из десяти процентов от прожиточного минимума пенсионера.Кроме того, издание напомнило, что в 2024 году россияне могут забрать пенсионные накопления разом, если сумма не превышает 351 тысячу рублей.Ранее сообщалось, что российское правительство добрило законопроект, предусматривающий единый подход к назначению региональных доплат к пенсиям. Согласно тексту законопроекта, Социальному Фонду России может быть передана возможность полномочий по назначению и перечислению региональных социальных доплат к пенсии.

https://1prime.ru/20241028/proekt-852472887.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, пенсии