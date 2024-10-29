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Чистая прибыль Pfizer выросла на 39 процентов - 29.10.2024, ПРАЙМ
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Чистая прибыль Pfizer выросла на 39 процентов
Чистая прибыль Pfizer выросла на 39 процентов - 29.10.2024, ПРАЙМ
Чистая прибыль Pfizer выросла на 39 процентов
Чистая прибыль фармацевтической компании Pfizer Inc. за первые три квартала 2024 года выросла на 39% в годовом выражении и составила 7,621 миллиарда долларов,... | 29.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-29T14:21+0300
2024-10-29T14:21+0300
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль фармацевтической компании Pfizer Inc. за первые три квартала 2024 года выросла на 39% в годовом выражении и составила 7,621 миллиарда долларов, следует из финансовой отчетности американской корпорации. Разводненная прибыль на акцию по итогам трех кварталов выросла до 1,34 доллара с 0,96 доллара на акцию годом ранее. А выручка Pfizer по итогам отчетного периода увеличилась на 2%, до 45,864 миллиарда долларов. По итогам третьего квартала компания получила чистую прибыль в 4,465 миллиарда долларов после убытка в размере 2,382 миллиарда долларов годом ранее. В пересчете на одну акцию разводненная прибыль составила 0,78 доллара после убытка в 0,42 доллара год назад. Скорректированная разводненная квартальная прибыль на акцию составила 1,06 доллара при прогнозе в 0,62 доллара. Квартальная выручка Pfizer составила 17,702 миллиарда долларов, что на 31% больше год к году, показатель ожидался на отметке в 14,92 миллиарда. Pfizer Inc. была основана в США в 1849 году, и сейчас это один из мировых лидеров фармацевтической отрасли. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр - в Гротоне, штат Коннектикут.
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pfizer, сша, чистая прибыль
Pfizer, США, чистая прибыль
14:21 29.10.2024
 
Чистая прибыль Pfizer выросла на 39 процентов

Чистая прибыль Pfizer в январе-сентябре выросла до 7,6 миллиарда долларов

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкШприц и ампула на фоне логотипа Pfizer
Шприц и ампула на фоне логотипа Pfizer - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль фармацевтической компании Pfizer Inc. за первые три квартала 2024 года выросла на 39% в годовом выражении и составила 7,621 миллиарда долларов, следует из финансовой отчетности американской корпорации.
Разводненная прибыль на акцию по итогам трех кварталов выросла до 1,34 доллара с 0,96 доллара на акцию годом ранее. А выручка Pfizer по итогам отчетного периода увеличилась на 2%, до 45,864 миллиарда долларов.
По итогам третьего квартала компания получила чистую прибыль в 4,465 миллиарда долларов после убытка в размере 2,382 миллиарда долларов годом ранее. В пересчете на одну акцию разводненная прибыль составила 0,78 доллара после убытка в 0,42 доллара год назад. Скорректированная разводненная квартальная прибыль на акцию составила 1,06 доллара при прогнозе в 0,62 доллара. Квартальная выручка Pfizer составила 17,702 миллиарда долларов, что на 31% больше год к году, показатель ожидался на отметке в 14,92 миллиарда.
Pfizer Inc. была основана в США в 1849 году, и сейчас это один из мировых лидеров фармацевтической отрасли. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр - в Гротоне, штат Коннектикут.
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