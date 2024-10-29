https://1prime.ru/20241029/polsha-852488781.html
В Польше сделали неожиданное заявление об Украине
В Польше сделали неожиданное заявление об Украине - 29.10.2024, ПРАЙМ
В Польше сделали неожиданное заявление об Украине
Киев перестал считаться с Варшавой. Такое заявление сделал польский президент Анджей Дуда в эфире радиостанции RadioZet. | 29.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-29T13:36+0300
2024-10-29T13:36+0300
2024-10-29T13:36+0300
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МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Киев перестал считаться с Варшавой. Такое заявление сделал польский президент Анджей Дуда в эфире радиостанции RadioZet."В каком-то смысле так и есть", — сказал глава республики, отвечая на вопрос, перестал ли Киев учитывать мнение государства после поставок вооружения для Вооруженным силам Украины.В то же время, Дуда сообщил, что ему было бы важно, чтобы межу Украиной и Польшей были дружественные отношения. По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский находится под давлением крупнейших украинских спонсоров. Ранее бывший польский премьер-министр Лешек Миллер сообщил, что Украине не суждено стать членом Евросоюза, пока она в полной мере не откажется от своего националистического прошлого.
https://1prime.ru/20241029/polsha-852486716.html
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украина, польша, военная помощь украине, ес
УКРАИНА, ПОЛЬША, военная помощь Украине, ЕС
В Польше сделали неожиданное заявление об Украине
Президент Польши Дуда признал, что Киев больше не считается с Варшавой
МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ.
Киев перестал считаться с Варшавой. Такое заявление сделал польский президент Анджей Дуда в эфире радиостанции RadioZet
.
"В каком-то смысле так и есть", — сказал глава республики, отвечая на вопрос, перестал ли Киев учитывать мнение государства после поставок вооружения для Вооруженным силам Украины.
В то же время, Дуда сообщил, что ему было бы важно, чтобы межу Украиной и Польшей были дружественные отношения. По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский находится под давлением крупнейших украинских спонсоров.
Ранее бывший польский премьер-министр Лешек Миллер сообщил, что Украине не суждено стать членом Евросоюза, пока она в полной мере не откажется от своего националистического прошлого.
Обвели вокруг пальца. В Польше задумались об отношениях Варшавы и Киева