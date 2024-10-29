Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Польше сделали неожиданное заявление об Украине - 29.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241029/polsha-852488781.html
В Польше сделали неожиданное заявление об Украине
В Польше сделали неожиданное заявление об Украине - 29.10.2024, ПРАЙМ
В Польше сделали неожиданное заявление об Украине
Киев перестал считаться с Варшавой. Такое заявление сделал польский президент Анджей Дуда в эфире радиостанции RadioZet. | 29.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-29T13:36+0300
2024-10-29T13:36+0300
украина
польша
военная помощь украине
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/07/841260784_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_2c4863962e0a0f24804cd3dd7d087b96.jpg
МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Киев перестал считаться с Варшавой. Такое заявление сделал польский президент Анджей Дуда в эфире радиостанции RadioZet."В каком-то смысле так и есть", — сказал глава республики, отвечая на вопрос, перестал ли Киев учитывать мнение государства после поставок вооружения для Вооруженным силам Украины.В то же время, Дуда сообщил, что ему было бы важно, чтобы межу Украиной и Польшей были дружественные отношения. По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский находится под давлением крупнейших украинских спонсоров. Ранее бывший польский премьер-министр Лешек Миллер сообщил, что Украине не суждено стать членом Евросоюза, пока она в полной мере не откажется от своего националистического прошлого.
https://1prime.ru/20241029/polsha-852486716.html
украина
польша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/07/841260784_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_01917ea1a8ef48c432d4e3a2de64af0e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, польша, военная помощь украине, ес
УКРАИНА, ПОЛЬША, военная помощь Украине, ЕС
13:36 29.10.2024
 
В Польше сделали неожиданное заявление об Украине

Президент Польши Дуда признал, что Киев больше не считается с Варшавой

CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flagФлаг Польши, Варшава
Флаг Польши, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2024
CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flag
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Киев перестал считаться с Варшавой. Такое заявление сделал польский президент Анджей Дуда в эфире радиостанции RadioZet.
"В каком-то смысле так и есть", — сказал глава республики, отвечая на вопрос, перестал ли Киев учитывать мнение государства после поставок вооружения для Вооруженным силам Украины.
В то же время, Дуда сообщил, что ему было бы важно, чтобы межу Украиной и Польшей были дружественные отношения. По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский находится под давлением крупнейших украинских спонсоров.
Ранее бывший польский премьер-министр Лешек Миллер сообщил, что Украине не суждено стать членом Евросоюза, пока она в полной мере не откажется от своего националистического прошлого.
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2024
Обвели вокруг пальца. В Польше задумались об отношениях Варшавы и Киева
11:38
 
УКРАИНАПОЛЬШАвоенная помощь УкраинеЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала