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Стало известно, когда ЕС начнет взимать пошлины за китайские электрокары - 29.10.2024, ПРАЙМ
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Стало известно, когда ЕС начнет взимать пошлины за китайские электрокары
Стало известно, когда ЕС начнет взимать пошлины за китайские электрокары - 29.10.2024, ПРАЙМ
Стало известно, когда ЕС начнет взимать пошлины за китайские электрокары
Евросоюз во вторник вечером официально опубликовал решение о введении дополнительных пошлин на электрокары из Китая в размере до 35,3%, оно вступает в силу 30... | 29.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-29T22:25+0300
2024-10-29T22:27+0300
экономика
ес
ввозные пошлины
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МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. Евросоюз во вторник вечером официально опубликовал решение о введении дополнительных пошлин на электрокары из Китая в размере до 35,3%, оно вступает в силу 30 октября, следует из обнародованного документа. "Настоящий регламент вступает в силу на следующий день после его публикации в Официальном журнале Европейского Союза, является обязательным в полном объеме и подлежит прямому применению во всех государствах-членах", - указывается в документе. Еврокомиссия во вторник окончательно утвердила дополнительные импортные пошлины на китайские электрокары в размере до 35,3% (в зависимости от производителя) на ближайшие пять лет. При этом в Брюсселе настаивают, что поиск взаимного решения с Пекином по этому вопросу продолжится. Как сообщается в пресс-релизе ЕК, пошлины на электроавтомобили компании BYD составят 17,0%, Geely - 18,8%, SAIC - 35,3%. Авто других сотрудничающих с ЕК компаний будут облагаться пошлиной в размере 20,7%. "После обоснованного запроса компании Tesla на индивидуальный расчет пошлины, такая пошлина будет назначена в размере 7,8%. Все остальные несотрудничающие компании будут облагаться пошлиной в размере 35,3%", - указывается в документе. При этом сообщалось также, что введенные Еврокомиссией в июле этого года предварительные пошлины на китайские электрокары взысканы не будут.
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ес, ввозные пошлины
Экономика, ЕС, ввозные пошлины
22:25 29.10.2024 (обновлено: 22:27 29.10.2024)
 
Стало известно, когда ЕС начнет взимать пошлины за китайские электрокары

Документ: пошлины за импорт электрокаров из КНР в ЕС начнут взимать с 30 октября

© fotolia.com / KurhanАвтокредит
Автокредит - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2024
© fotolia.com / Kurhan
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МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. Евросоюз во вторник вечером официально опубликовал решение о введении дополнительных пошлин на электрокары из Китая в размере до 35,3%, оно вступает в силу 30 октября, следует из обнародованного документа.
"Настоящий регламент вступает в силу на следующий день после его публикации в Официальном журнале Европейского Союза, является обязательным в полном объеме и подлежит прямому применению во всех государствах-членах", - указывается в документе.
Еврокомиссия во вторник окончательно утвердила дополнительные импортные пошлины на китайские электрокары в размере до 35,3% (в зависимости от производителя) на ближайшие пять лет. При этом в Брюсселе настаивают, что поиск взаимного решения с Пекином по этому вопросу продолжится.
Как сообщается в пресс-релизе ЕК, пошлины на электроавтомобили компании BYD составят 17,0%, Geely - 18,8%, SAIC - 35,3%. Авто других сотрудничающих с ЕК компаний будут облагаться пошлиной в размере 20,7%.
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"После обоснованного запроса компании Tesla на индивидуальный расчет пошлины, такая пошлина будет назначена в размере 7,8%. Все остальные несотрудничающие компании будут облагаться пошлиной в размере 35,3%", - указывается в документе.
При этом сообщалось также, что введенные Еврокомиссией в июле этого года предварительные пошлины на китайские электрокары взысканы не будут.
 
ЭкономикаЕСввозные пошлины
 
 
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