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Чистая прибыль "Эн+ Груп" уменьшилась в 89 раз - 29.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241029/pribyl-852496295.html
Чистая прибыль "Эн+ Груп" уменьшилась в 89 раз
Чистая прибыль "Эн+ Груп" уменьшилась в 89 раз - 29.10.2024, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Эн+ Груп" уменьшилась в 89 раз
Чистая прибыль "Эн+ Груп" по РСБУ по итогам января-сентября 2024 года уменьшилась в 89,3 раза и составила 219,06 миллиона рублей, следует из отчетности... | 29.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-29T20:06+0300
2024-10-29T20:08+0300
экономика
эн+ груп
чистая прибыль
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Эн+ Груп" по РСБУ по итогам января-сентября 2024 года уменьшилась в 89,3 раза и составила 219,06 миллиона рублей, следует из отчетности компании. Выручка уменьшилась в 7 раз, до 3,222 миллиарда рублей, прибыль от продаж сократилась в 12,4 раза и составила 1,705 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения компании по итогам отчетного периода уменьшилась более чем в 92 раза и составила 211,334 миллиона рублей. Краткосрочные долговые обязательства за январь-сентябрь 2024 года достигли уровня 1,4 миллиарда рублей против 1,7 миллиарда рублей на конец 2023 года, а долгосрочные обязательства достигли уровня 24,8 миллиарда рублей против 23,7 миллиарда на конец 2023 года. "Эн+ Груп" - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, основанный бизнесменом Олегом Дерипаской. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,6 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов) и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 миллиона тонн (через контрольную долю в ОК "Русал").
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эн+ груп, чистая прибыль
Экономика, Эн+ Груп, чистая прибыль
20:06 29.10.2024 (обновлено: 20:08 29.10.2024)
 
Чистая прибыль "Эн+ Груп" уменьшилась в 89 раз

Отчетность: чистая прибыль "Эн+ Груп" по РСБУ за 9 месяцев уменьшилась в 89 раз

© Tadviser"Эн+ Груп"
Эн+ Груп
© Tadviser
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Эн+ Груп" по РСБУ по итогам января-сентября 2024 года уменьшилась в 89,3 раза и составила 219,06 миллиона рублей, следует из отчетности компании.
Выручка уменьшилась в 7 раз, до 3,222 миллиарда рублей, прибыль от продаж сократилась в 12,4 раза и составила 1,705 миллиарда рублей.
Прибыль до налогообложения компании по итогам отчетного периода уменьшилась более чем в 92 раза и составила 211,334 миллиона рублей. Краткосрочные долговые обязательства за январь-сентябрь 2024 года достигли уровня 1,4 миллиарда рублей против 1,7 миллиарда рублей на конец 2023 года, а долгосрочные обязательства достигли уровня 24,8 миллиарда рублей против 23,7 миллиарда на конец 2023 года.
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"Эн+ Груп" - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, основанный бизнесменом Олегом Дерипаской. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,6 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов) и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 миллиона тонн (через контрольную долю в ОК "Русал").
 
ЭкономикаЭн+ Групчистая прибыль
 
 
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