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"Хоть тушкой, хоть чучелом". Пушков оценил приглашение Украины в НАТО - 29.10.2024, ПРАЙМ
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"Хоть тушкой, хоть чучелом". Пушков оценил приглашение Украины в НАТО
"Хоть тушкой, хоть чучелом". Пушков оценил приглашение Украины в НАТО - 29.10.2024, ПРАЙМ
"Хоть тушкой, хоть чучелом". Пушков оценил приглашение Украины в НАТО
Приглашение Украины в Североатлантический альянс обеспечит Киеву "получленство". Такое предположение высказал российский сенатор Алексей Пушков. | 29.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-29T13:59+0300
2024-10-29T13:59+0300
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Приглашение Украины в Североатлантический альянс обеспечит Киеву "получленство". Такое предположение высказал российский сенатор Алексей Пушков. Об этом политик написал в своем Telegram-канале, заметив, что это вряд ли подойдет для тех государств, которые выступают против вступления Украины в НАТО. По его словам, на это будет направлена мощная кампания по обе стороны океана."Приглашение Украины в НАТО, которого добивается (Владимир - ред.) Зеленский, само по себе закрепит обязательства альянса перед Киевом и введет для нее некое "получленство", тем самым связав свободу маневра альянса. Зеленский не может этого не понимать. Именно по этой причине он настаивает на приглашении", - сказал политик.Пушков подчеркнул, что для Зеленского приглашение является "зеленым светом для вступления". По его словам, оно значило бы снятие вопроса и вето государств, которые против членства Украины в НАТО."Именно поэтому Киеву важно такое приглашение получить - и оказаться на самом пороге НАТО. Хоть тушкой, хоть чучелом", - заключил сенатор.
https://1prime.ru/20241025/diplomatiya-852415478.html
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россия, украина, сша, нато
РОССИЯ, УКРАИНА, США, НАТО
13:59 29.10.2024
 
"Хоть тушкой, хоть чучелом". Пушков оценил приглашение Украины в НАТО

Сенатор Пушков: приглашение Украины в НАТО обеспечит ей некое "получленство"

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Приглашение Украины в Североатлантический альянс обеспечит Киеву "получленство". Такое предположение высказал российский сенатор Алексей Пушков.
Об этом политик написал в своем Telegram-канале, заметив, что это вряд ли подойдет для тех государств, которые выступают против вступления Украины в НАТО. По его словам, на это будет направлена мощная кампания по обе стороны океана.
"Приглашение Украины в НАТО, которого добивается (Владимир - ред.) Зеленский, само по себе закрепит обязательства альянса перед Киевом и введет для нее некое "получленство", тем самым связав свободу маневра альянса. Зеленский не может этого не понимать. Именно по этой причине он настаивает на приглашении", - сказал политик.
Пушков подчеркнул, что для Зеленского приглашение является "зеленым светом для вступления". По его словам, оно значило бы снятие вопроса и вето государств, которые против членства Украины в НАТО.
"Именно поэтому Киеву важно такое приглашение получить - и оказаться на самом пороге НАТО. Хоть тушкой, хоть чучелом", - заключил сенатор.
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