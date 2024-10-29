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Путин назвал ожидаемую продолжительность жизни в России - 29.10.2024, ПРАЙМ
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Путин назвал ожидаемую продолжительность жизни в России
Путин назвал ожидаемую продолжительность жизни в России - 29.10.2024, ПРАЙМ
Путин назвал ожидаемую продолжительность жизни в России
Российский президент Владимир Путин назвал ожидаемую продолжительность жизни в стране. Об этом глава государства сообщил в ходе национального конгресса с... | 29.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-29T16:24+0300
2024-10-29T16:27+0300
россия
продолжительность жизни
система здравоохранения
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин назвал ожидаемую продолжительность жизни в стране. Об этом глава государства сообщил в ходе национального конгресса с международным участием "Национальное здравоохранение".Так, по словам президента, продолжительность жизни должна достичь в среднем 78 лет. Он также добавил, что в перспективе планируется довести ее до 80 лет. "Хорошо известно, что продолжительность жизни мужчин у нас пока ниже, чем женщин. Нужно последовательно решать все эти проблемы", - сказал российский лидер в ходе конгресса, добавив, что должна расти именно продолжительность деятельной и достойной жизни в России.Путин сообщил, что необходимо последовательно решать все вопросы, связанные с продолжительностью жизни в России, повышение которой, по его словам, представляет собой одну из важнейших задач на ближайшие годы.В этой связи президент заявил о необходимости формировать у россиян стремление заниматься спортом и следить за здоровьем.
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россия, продолжительность жизни, система здравоохранения
РОССИЯ, продолжительность жизни, система здравоохранения
16:24 29.10.2024 (обновлено: 16:27 29.10.2024)
 
Путин назвал ожидаемую продолжительность жизни в России

Путин: продолжительность жизни должна достичь в среднем 78 лет

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе
Президент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин назвал ожидаемую продолжительность жизни в стране. Об этом глава государства сообщил в ходе национального конгресса с международным участием "Национальное здравоохранение".
Так, по словам президента, продолжительность жизни должна достичь в среднем 78 лет. Он также добавил, что в перспективе планируется довести ее до 80 лет.
"Хорошо известно, что продолжительность жизни мужчин у нас пока ниже, чем женщин. Нужно последовательно решать все эти проблемы", - сказал российский лидер в ходе конгресса, добавив, что должна расти именно продолжительность деятельной и достойной жизни в России.
Путин сообщил, что необходимо последовательно решать все вопросы, связанные с продолжительностью жизни в России, повышение которой, по его словам, представляет собой одну из важнейших задач на ближайшие годы.
В этой связи президент заявил о необходимости формировать у россиян стремление заниматься спортом и следить за здоровьем.
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РОССИЯпродолжительность жизнисистема здравоохранения
 
 
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