https://1prime.ru/20241029/putin-852491576.html

Путин назвал ожидаемую продолжительность жизни в России

Путин назвал ожидаемую продолжительность жизни в России - 29.10.2024, ПРАЙМ

Путин назвал ожидаемую продолжительность жизни в России

Российский президент Владимир Путин назвал ожидаемую продолжительность жизни в стране. Об этом глава государства сообщил в ходе национального конгресса с... | 29.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-29T16:24+0300

2024-10-29T16:24+0300

2024-10-29T16:27+0300

россия

продолжительность жизни

система здравоохранения

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин назвал ожидаемую продолжительность жизни в стране. Об этом глава государства сообщил в ходе национального конгресса с международным участием "Национальное здравоохранение".Так, по словам президента, продолжительность жизни должна достичь в среднем 78 лет. Он также добавил, что в перспективе планируется довести ее до 80 лет. "Хорошо известно, что продолжительность жизни мужчин у нас пока ниже, чем женщин. Нужно последовательно решать все эти проблемы", - сказал российский лидер в ходе конгресса, добавив, что должна расти именно продолжительность деятельной и достойной жизни в России.Путин сообщил, что необходимо последовательно решать все вопросы, связанные с продолжительностью жизни в России, повышение которой, по его словам, представляет собой одну из важнейших задач на ближайшие годы.В этой связи президент заявил о необходимости формировать у россиян стремление заниматься спортом и следить за здоровьем.

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россия, продолжительность жизни, система здравоохранения