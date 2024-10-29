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Путин заявил о необходимости повышать условия труда на российском рынке - 29.10.2024, ПРАЙМ
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Путин заявил о необходимости повышать условия труда на российском рынке
Путин заявил о необходимости повышать условия труда на российском рынке - 29.10.2024, ПРАЙМ
Путин заявил о необходимости повышать условия труда на российском рынке
Необходимо улучшать условия труда на российском рынке. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин во время своего выступления на Съезде Федерации... | 29.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-29T17:19+0300
2024-10-29T17:33+0300
россия
рынок труда
владимир путин
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Необходимо улучшать условия труда на российском рынке. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин во время своего выступления на Съезде Федерации независимых профсоюзов России."Важно, чтобы положение работников на рынке труда продолжало улучшаться, имею в виду условия работы специалистов, условия их труда ", - сказал он.В то же время российский лидер заявил, что кадровый потенциал России нужно беречь, важно вкладывать ресурсы в эту сферу. По его словам, российская экономика должна стать экономикой высоких зарплат.Путин добавил, что в скором времени российский рынок труда испытает дефицит кадров. По его словам, уровень безработицы в России с каждым кварталом опускается все ниже.
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россия, рынок труда, владимир путин
РОССИЯ, рынок труда, Владимир Путин
17:19 29.10.2024 (обновлено: 17:33 29.10.2024)
 
Путин заявил о необходимости повышать условия труда на российском рынке

Путин: важно, чтобы условия работы на рынке труда улучшались

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе
Президент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Необходимо улучшать условия труда на российском рынке. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин во время своего выступления на Съезде Федерации независимых профсоюзов России.
"Важно, чтобы положение работников на рынке труда продолжало улучшаться, имею в виду условия работы специалистов, условия их труда ", - сказал он.
В то же время российский лидер заявил, что кадровый потенциал России нужно беречь, важно вкладывать ресурсы в эту сферу. По его словам, российская экономика должна стать экономикой высоких зарплат.
Путин добавил, что в скором времени российский рынок труда испытает дефицит кадров. По его словам, уровень безработицы в России с каждым кварталом опускается все ниже.
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