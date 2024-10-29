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Путин заявил о необходимости повышать условия труда на российском рынке

Путин заявил о необходимости повышать условия труда на российском рынке - 29.10.2024, ПРАЙМ

Путин заявил о необходимости повышать условия труда на российском рынке

Необходимо улучшать условия труда на российском рынке. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин во время своего выступления на Съезде Федерации... | 29.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-29T17:19+0300

2024-10-29T17:19+0300

2024-10-29T17:33+0300

россия

рынок труда

владимир путин

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Необходимо улучшать условия труда на российском рынке. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин во время своего выступления на Съезде Федерации независимых профсоюзов России."Важно, чтобы положение работников на рынке труда продолжало улучшаться, имею в виду условия работы специалистов, условия их труда ", - сказал он.В то же время российский лидер заявил, что кадровый потенциал России нужно беречь, важно вкладывать ресурсы в эту сферу. По его словам, российская экономика должна стать экономикой высоких зарплат.Путин добавил, что в скором времени российский рынок труда испытает дефицит кадров. По его словам, уровень безработицы в России с каждым кварталом опускается все ниже.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рынок труда, владимир путин