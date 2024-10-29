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Российская экономика растет темпами выше мировых, констатировал Решетников
Российская экономика растет темпами выше мировых, констатировал Решетников - 29.10.2024, ПРАЙМ
Российская экономика растет темпами выше мировых, констатировал Решетников
Российская экономика устойчива в внешним вызовам и растет темпами, превышающими мировые, что открывает возможности для сотрудничества и торговли, заявил глава... | 29.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-29T11:08+0300
2024-10-29T11:08+0300
2024-10-29T11:08+0300
экономика
мэр
максим решетников
россия
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ДАР-ЭС-САЛАМ, 29 окт - ПРАЙМ. Российская экономика устойчива в внешним вызовам и растет темпами, превышающими мировые, что открывает возможности для сотрудничества и торговли, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, выступая на бизнес-форуме "Россия-Танзания", который проходит в рамках официального визита российской делегации в Танзанию. Решетников с российской стороны возглавляет российско-танзанийскую межправительственную комиссию, заседание которой пройдет во вторник. "Наша экономика остается устойчивой к внешним вызовам и продолжает расти темпами выше мировых. Наши предприятия заинтересованы в совместных проектах, в выходе на новые рынки, чтобы делиться опытом и компетенциями, передавать технологии. И перенимать лучшие практики наших партнеров", - сказал министр. По его словам, Танзания остается для России одним из центров притяжения в Африке, это одна из наиболее динамично развивающихся стран континента с устойчиво растущей экономикой. Решетников добавил, что в Танзании активно развивается сельское хозяйство, транспорт, угольная и лесная промышленность, энергетика, туризм. Во многом этому способствует богатая ресурсная база, растущее население, а значит и кадровый потенциал страны. Республика также остается важным торговым партнером России. По его словам, в прошлом году страны вышли на исторический максимум по взаимной торговле. "Растущая экономика – это всегда про новые возможности. Чтобы больше покупать и продавать, и вместе создавать. Россия к этому готова", - заключил министр.
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мэр, максим решетников, россия
Экономика, МЭР, Максим Решетников, РОССИЯ
Российская экономика растет темпами выше мировых, констатировал Решетников
Решетников: российская экономика устойчива и растет темпами выше мировых
ДАР-ЭС-САЛАМ, 29 окт - ПРАЙМ. Российская экономика устойчива в внешним вызовам и растет темпами, превышающими мировые, что открывает возможности для сотрудничества и торговли, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, выступая на бизнес-форуме "Россия-Танзания", который проходит в рамках официального визита российской делегации в Танзанию.
Решетников с российской стороны возглавляет российско-танзанийскую межправительственную комиссию, заседание которой пройдет во вторник.
"Наша экономика остается устойчивой к внешним вызовам и продолжает расти темпами выше мировых. Наши предприятия заинтересованы в совместных проектах, в выходе на новые рынки, чтобы делиться опытом и компетенциями, передавать технологии. И перенимать лучшие практики наших партнеров", - сказал министр.
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По его словам, Танзания остается для России одним из центров притяжения в Африке, это одна из наиболее динамично развивающихся стран континента с устойчиво растущей экономикой.
Решетников добавил, что в Танзании активно развивается сельское хозяйство, транспорт, угольная и лесная промышленность, энергетика, туризм. Во многом этому способствует богатая ресурсная база, растущее население, а значит и кадровый потенциал страны. Республика также остается важным торговым партнером России. По его словам, в прошлом году страны вышли на исторический максимум по взаимной торговле.
"Растущая экономика – это всегда про новые возможности. Чтобы больше покупать и продавать, и вместе создавать. Россия к этому готова", - заключил министр.