https://1prime.ru/20241029/rheinmetall-852487824.html
Песков назвал завод Rheinmetall на Украине законной целью для войск РФ
Песков назвал завод Rheinmetall на Украине законной целью для войск РФ - 29.10.2024, ПРАЙМ
Песков назвал завод Rheinmetall на Украине законной целью для войск РФ
Завод немецкого оборонного концерна Rheinmetall станет законной целью для российских войск, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 29.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-29T12:53+0300
2024-10-29T12:53+0300
2024-10-29T12:54+0300
rheinmetall
завод rheinmetall
военная помощь украине
дмитрий песков
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Завод немецкого оборонного концерна Rheinmetall станет законной целью для российских войск, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Разумеется, да", - ответил он на вопрос журналистов о том, можно ли считать данное предприятие такой же военной целью для российской армии, как и любое другое оборонное предприятие на Украине. Глава Rheinmetall Армин Паппергер ранее сообщил, что концерн строит на Украине четыре предприятия по созданию вооружения, одно из них уже запущено. Он добавил, что в настоящее время завод занимается обслуживанием БМП и танков, но предполагается, что к концу года на его мощностях можно будет собирать БМП Lynx. В интервью изданию Welt он также указывал, что процесс вооружения Украины продолжится, даже если конфликт будет мирно урегулирован. Страна будет наращивать запасы боеприпасов и техники.Поставки вооружений Украине Россия называет помехой для урегулирования и "игрой с огнем", которая втягивает в конфликт страны НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев оценил новость о запуске военного завода Rheinmetall на Украине в ироническом ключе. "С нетерпением ждём праздничного российского салюта прямо на производстве", - написал он в своем Telegram-канале.
https://1prime.ru/20241026/medvedev-852449905.html
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rheinmetall, завод rheinmetall, военная помощь украине, дмитрий песков
Rheinmetall, завод Rheinmetall, военная помощь Украине, Дмитрий Песков
Песков назвал завод Rheinmetall на Украине законной целью для войск РФ
Песков назвал завод Rheinmetall на Украине законной целью для российских войск
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Завод немецкого оборонного концерна Rheinmetall станет законной целью для российских войск, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Разумеется, да", - ответил он на вопрос журналистов о том, можно ли считать данное предприятие такой же военной целью для российской армии, как и любое другое оборонное предприятие на Украине.
Глава Rheinmetall Армин Паппергер ранее сообщил, что концерн строит на Украине четыре предприятия по созданию вооружения, одно из них уже запущено. Он добавил, что в настоящее время завод занимается обслуживанием БМП и танков, но предполагается, что к концу года на его мощностях можно будет собирать БМП Lynx.
В интервью изданию Welt он также указывал, что процесс вооружения Украины продолжится, даже если конфликт будет мирно урегулирован. Страна будет наращивать запасы боеприпасов и техники.
Поставки вооружений Украине Россия называет помехой для урегулирования и "игрой с огнем", которая втягивает в конфликт страны НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев оценил новость о запуске военного завода Rheinmetall на Украине в ироническом ключе. "С нетерпением ждём праздничного российского салюта прямо на производстве", - написал он в своем Telegram-канале.
Медведев с иронией прокомментировал запуск завода Rheinmetall на Украине