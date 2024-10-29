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Песков назвал завод Rheinmetall на Украине законной целью для войск РФ - 29.10.2024, ПРАЙМ
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Песков назвал завод Rheinmetall на Украине законной целью для войск РФ
Песков назвал завод Rheinmetall на Украине законной целью для войск РФ - 29.10.2024, ПРАЙМ
Песков назвал завод Rheinmetall на Украине законной целью для войск РФ
Завод немецкого оборонного концерна Rheinmetall станет законной целью для российских войск, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 29.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-29T12:53+0300
2024-10-29T12:54+0300
rheinmetall
завод rheinmetall
военная помощь украине
дмитрий песков
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Завод немецкого оборонного концерна Rheinmetall станет законной целью для российских войск, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Разумеется, да", - ответил он на вопрос журналистов о том, можно ли считать данное предприятие такой же военной целью для российской армии, как и любое другое оборонное предприятие на Украине. Глава Rheinmetall Армин Паппергер ранее сообщил, что концерн строит на Украине четыре предприятия по созданию вооружения, одно из них уже запущено. Он добавил, что в настоящее время завод занимается обслуживанием БМП и танков, но предполагается, что к концу года на его мощностях можно будет собирать БМП Lynx. В интервью изданию Welt он также указывал, что процесс вооружения Украины продолжится, даже если конфликт будет мирно урегулирован. Страна будет наращивать запасы боеприпасов и техники.Поставки вооружений Украине Россия называет помехой для урегулирования и "игрой с огнем", которая втягивает в конфликт страны НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев оценил новость о запуске военного завода Rheinmetall на Украине в ироническом ключе. "С нетерпением ждём праздничного российского салюта прямо на производстве", - написал он в своем Telegram-канале.
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rheinmetall, завод rheinmetall, военная помощь украине, дмитрий песков
Rheinmetall, завод Rheinmetall, военная помощь Украине, Дмитрий Песков
12:53 29.10.2024 (обновлено: 12:54 29.10.2024)
 
Песков назвал завод Rheinmetall на Украине законной целью для войск РФ

Песков назвал завод Rheinmetall на Украине законной целью для российских войск

© Фото : Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности УкраиныЦех по ремонту и производству бронетехники Укроборонпрома и Rheinmetall
Цех по ремонту и производству бронетехники Укроборонпрома и Rheinmetall - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2024
© Фото : Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Завод немецкого оборонного концерна Rheinmetall станет законной целью для российских войск, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Разумеется, да", - ответил он на вопрос журналистов о том, можно ли считать данное предприятие такой же военной целью для российской армии, как и любое другое оборонное предприятие на Украине.
Глава Rheinmetall Армин Паппергер ранее сообщил, что концерн строит на Украине четыре предприятия по созданию вооружения, одно из них уже запущено. Он добавил, что в настоящее время завод занимается обслуживанием БМП и танков, но предполагается, что к концу года на его мощностях можно будет собирать БМП Lynx.
В интервью изданию Welt он также указывал, что процесс вооружения Украины продолжится, даже если конфликт будет мирно урегулирован. Страна будет наращивать запасы боеприпасов и техники.
Поставки вооружений Украине Россия называет помехой для урегулирования и "игрой с огнем", которая втягивает в конфликт страны НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев оценил новость о запуске военного завода Rheinmetall на Украине в ироническом ключе. "С нетерпением ждём праздничного российского салюта прямо на производстве", - написал он в своем Telegram-канале.
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Rheinmetallзавод Rheinmetallвоенная помощь УкраинеДмитрий Песков
 
 
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