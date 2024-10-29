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До выборов в США все ниже и ниже - 29.10.2024, ПРАЙМ
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До выборов в США все ниже и ниже
До выборов в США все ниже и ниже - 29.10.2024, ПРАЙМ
До выборов в США все ниже и ниже
В понедельник, 28 октября, по итогам дня рублевые пары закрылись ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,92%, до 97,62 рубля, евро/рубль – на 0,97%, до 105,40 | 29.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-29T08:36+0300
2024-10-29T08:36+0300
мнения аналитиков
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. В понедельник, 28 октября, по итогам дня рублевые пары закрылись ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,92%, до 97,62 рубля, евро/рубль – на 0,97%, до 105,40 рубля, юань/рубль – на 0,74%, до 13,61 рубля. ЦБ РФ установил официальные курсы валют на 29 октября: доллар – 97,23 рубля, евро – 105,22 рубля.Продаж валюты экспортерами перед налоговыми выплатами оказалось недостаточно, чтобы поддержать курс рубля. Похоже, что давление на рубль было связано с обвалом нефтяных цен, который оказал негативное влияние на российскую национальную валюту.По итогам дня баррель Brent подешевел на 5,06%, до 71,64 доллара, против минимума 70,82 доллара. Падение связано с несколькими факторами. Во-первых, опасения инвесторов относительно возможного перебоя в поставках нефти из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке ослабли. Несмотря на авиаудары Израиля по объектам Ирана, Израиль не стал атаковать нефтяные или ядерные объекты Ирана. Иранские власти также заявили, что нефтедобыча в стране идет в штатном режиме. Таким образом, угроза перебоя в поставках нефти снижается, оказывая давление на цены.Кроме того, на рынок нефти оказывают влияние опасения по поводу замедления спроса. Данные по прибыли промышленных предприятий Китая продемонстрировали резкое падение на 27,1% в годовом выражении в сентябре, что отражает слабость экономики страны. Международное энергетическое агентство также предполагает, что рост спроса на нефть в 2024 - 2025 годах будет вдвое ниже, чем в 2022 - 2023 годах, в основном из-за снижения потребления в Китае.Во вторник, 29 октября, на торгах в Азии баррель Brent стоит 71 доллар. Трейдеры переключают внимание на фундаментальные факторы спроса и предложения. Инвесторы с интересом будут следить за публикацией данных по ВВП США за третий квартал в среду и отчета по занятости в пятницу. Если эти данные окажутся лучше ожиданий, это может поддержать доллар США и оказать дополнительное давление на цены на нефть, номинированные в долларах. На горизонте – уровень 70,00 долларов.Пара доллар/рубль восстановилась до 97,62 рубля. Зоной сильного сопротивления выступает 97,80-98,00 рубля. Если цена быстро проскочит его без отскока, значит, к середине ноября ждем 100 рублей. Со стороны властей нет обеспокоенности ослаблением рубля, а значит, валютам ничего не мешает продолжать искать ценовые уровни, которые угрожают финансовой стабильности. Банк России предупредил, что для возвращения инфляции к целевому уровню 4% потребуется ещё более существенное повышение ключевой ставки в будущем. Основная активность на локальном валютном рынке проходит с 10:00 мск до 15:00 мск.Индекс Мосбиржи снизился на 3,21%, до 2575,06 п., индекс РТС – на 3,77%, до 834,31 п. Индексы потеряли более 3% на фоне падения цен на нефть. Ближайшие цели – 2525 и 2200 п.
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Владислав Антонов
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Владислав Антонов
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, российский рынок акций, биржевые торги, курсы валют
Мнения аналитиков, российский рынок акций, биржевые торги, курсы валют
08:36 29.10.2024
 

До выборов в США все ниже и ниже

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Владислав Антонов
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
Все материалы
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. В понедельник, 28 октября, по итогам дня рублевые пары закрылись ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,92%, до 97,62 рубля, евро/рубль – на 0,97%, до 105,40 рубля, юань/рубль – на 0,74%, до 13,61 рубля. ЦБ РФ установил официальные курсы валют на 29 октября: доллар – 97,23 рубля, евро – 105,22 рубля.
Продаж валюты экспортерами перед налоговыми выплатами оказалось недостаточно, чтобы поддержать курс рубля. Похоже, что давление на рубль было связано с обвалом нефтяных цен, который оказал негативное влияние на российскую национальную валюту.
По итогам дня баррель Brent подешевел на 5,06%, до 71,64 доллара, против минимума 70,82 доллара. Падение связано с несколькими факторами. Во-первых, опасения инвесторов относительно возможного перебоя в поставках нефти из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке ослабли. Несмотря на авиаудары Израиля по объектам Ирана, Израиль не стал атаковать нефтяные или ядерные объекты Ирана. Иранские власти также заявили, что нефтедобыча в стране идет в штатном режиме. Таким образом, угроза перебоя в поставках нефти снижается, оказывая давление на цены.
Кроме того, на рынок нефти оказывают влияние опасения по поводу замедления спроса. Данные по прибыли промышленных предприятий Китая продемонстрировали резкое падение на 27,1% в годовом выражении в сентябре, что отражает слабость экономики страны. Международное энергетическое агентство также предполагает, что рост спроса на нефть в 2024 - 2025 годах будет вдвое ниже, чем в 2022 - 2023 годах, в основном из-за снижения потребления в Китае.
Во вторник, 29 октября, на торгах в Азии баррель Brent стоит 71 доллар. Трейдеры переключают внимание на фундаментальные факторы спроса и предложения. Инвесторы с интересом будут следить за публикацией данных по ВВП США за третий квартал в среду и отчета по занятости в пятницу. Если эти данные окажутся лучше ожиданий, это может поддержать доллар США и оказать дополнительное давление на цены на нефть, номинированные в долларах. На горизонте – уровень 70,00 долларов.
Пара доллар/рубль восстановилась до 97,62 рубля. Зоной сильного сопротивления выступает 97,80-98,00 рубля. Если цена быстро проскочит его без отскока, значит, к середине ноября ждем 100 рублей. Со стороны властей нет обеспокоенности ослаблением рубля, а значит, валютам ничего не мешает продолжать искать ценовые уровни, которые угрожают финансовой стабильности. Банк России предупредил, что для возвращения инфляции к целевому уровню 4% потребуется ещё более существенное повышение ключевой ставки в будущем. Основная активность на локальном валютном рынке проходит с 10:00 мск до 15:00 мск.
Индекс Мосбиржи снизился на 3,21%, до 2575,06 п., индекс РТС – на 3,77%, до 834,31 п. Индексы потеряли более 3% на фоне падения цен на нефть. Ближайшие цели – 2525 и 2200 п.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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