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До выборов в США все ниже и ниже

До выборов в США все ниже и ниже - 29.10.2024, ПРАЙМ

До выборов в США все ниже и ниже

В понедельник, 28 октября, по итогам дня рублевые пары закрылись ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,92%, до 97,62 рубля, евро/рубль – на 0,97%, до 105,40 | 29.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-29T08:36+0300

2024-10-29T08:36+0300

2024-10-29T08:36+0300

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. В понедельник, 28 октября, по итогам дня рублевые пары закрылись ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,92%, до 97,62 рубля, евро/рубль – на 0,97%, до 105,40 рубля, юань/рубль – на 0,74%, до 13,61 рубля. ЦБ РФ установил официальные курсы валют на 29 октября: доллар – 97,23 рубля, евро – 105,22 рубля.Продаж валюты экспортерами перед налоговыми выплатами оказалось недостаточно, чтобы поддержать курс рубля. Похоже, что давление на рубль было связано с обвалом нефтяных цен, который оказал негативное влияние на российскую национальную валюту.По итогам дня баррель Brent подешевел на 5,06%, до 71,64 доллара, против минимума 70,82 доллара. Падение связано с несколькими факторами. Во-первых, опасения инвесторов относительно возможного перебоя в поставках нефти из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке ослабли. Несмотря на авиаудары Израиля по объектам Ирана, Израиль не стал атаковать нефтяные или ядерные объекты Ирана. Иранские власти также заявили, что нефтедобыча в стране идет в штатном режиме. Таким образом, угроза перебоя в поставках нефти снижается, оказывая давление на цены.Кроме того, на рынок нефти оказывают влияние опасения по поводу замедления спроса. Данные по прибыли промышленных предприятий Китая продемонстрировали резкое падение на 27,1% в годовом выражении в сентябре, что отражает слабость экономики страны. Международное энергетическое агентство также предполагает, что рост спроса на нефть в 2024 - 2025 годах будет вдвое ниже, чем в 2022 - 2023 годах, в основном из-за снижения потребления в Китае.Во вторник, 29 октября, на торгах в Азии баррель Brent стоит 71 доллар. Трейдеры переключают внимание на фундаментальные факторы спроса и предложения. Инвесторы с интересом будут следить за публикацией данных по ВВП США за третий квартал в среду и отчета по занятости в пятницу. Если эти данные окажутся лучше ожиданий, это может поддержать доллар США и оказать дополнительное давление на цены на нефть, номинированные в долларах. На горизонте – уровень 70,00 долларов.Пара доллар/рубль восстановилась до 97,62 рубля. Зоной сильного сопротивления выступает 97,80-98,00 рубля. Если цена быстро проскочит его без отскока, значит, к середине ноября ждем 100 рублей. Со стороны властей нет обеспокоенности ослаблением рубля, а значит, валютам ничего не мешает продолжать искать ценовые уровни, которые угрожают финансовой стабильности. Банк России предупредил, что для возвращения инфляции к целевому уровню 4% потребуется ещё более существенное повышение ключевой ставки в будущем. Основная активность на локальном валютном рынке проходит с 10:00 мск до 15:00 мск.Индекс Мосбиржи снизился на 3,21%, до 2575,06 п., индекс РТС – на 3,77%, до 834,31 п. Индексы потеряли более 3% на фоне падения цен на нефть. Ближайшие цели – 2525 и 2200 п.

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2024

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, российский рынок акций, биржевые торги, курсы валют