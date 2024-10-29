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Под натиском негатива - 29.10.2024, ПРАЙМ
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Под натиском негатива
Под натиском негатива - 29.10.2024, ПРАЙМ
Под натиском негатива
Накануне индекс Мосбиржи понес существенные потери, отойдя ниже 2600 п. Рынок не успел "переварить" пятничный подъем ключевой ставки Банком России до 21%, а к... | 29.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-29T11:10+0300
2024-10-29T11:10+0300
мнения аналитиков
российский рынок акций
торги
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Накануне индекс Мосбиржи понес существенные потери, отойдя ниже 2600 п. Рынок не успел "переварить" пятничный подъем ключевой ставки Банком России до 21%, а к этому добавился обвал цен на нефть, балансирующих у $70 за баррель Brent после сдержанной атаки Израиля, не коснувшейся нефтяных или ядерных объектов, чего опасались рынки. Не исключено, что сегодня рынок попробует нащупать дно вблизи годовых минимумов ближе к 2500 п., затем просадка начнет выкупаться.Инвесторы могут заранее закладывать в свои действия ожидаемый в 2025 разворот денежно-кредитной политики, принимать в расчет фактор дивидендов, слабость рубля, общую недооцененность многих акций, сильные финансовые и операционные результаты. Стоимость нефти в обозримой перспективе может поддерживать неопределенность вокруг исхода выборов президента в США, да и ближневосточный костер тлеет и может разгореться с новой силой, что может быстро вернуть риск-премию в стоимость "черного золота".Газпром сегодня проведет заседание совета директоров, в повестке вопрос о внесении изменений в инвестпрограмму и годовой финансовый план. Юнипро опубликует финрезультаты по РСБУ за 3 квартал, Яндекс обнародует квартальный отчет по МСФО. На внешних рынках сегодня день важной статистики в США – выйдут октябрьский индекс доверия потребителей CB и число открытых вакансий на рынке труда JOLTS в сентябре.
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Александр Шепелев
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Александр Шепелев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/1d/852485572_3:0:314:311_100x100_80_0_0_7179a3ce809c6967bae9f31069f89ad2.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, российский рынок акций, торги
Мнения аналитиков, российский рынок акций, Торги
11:10 29.10.2024
 

Под натиском негатива

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Александр Шепелев, эксперт по фондовому рынку БКС Мир инвестиций
Александр Шепелев
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Накануне индекс Мосбиржи понес существенные потери, отойдя ниже 2600 п. Рынок не успел "переварить" пятничный подъем ключевой ставки Банком России до 21%, а к этому добавился обвал цен на нефть, балансирующих у $70 за баррель Brent после сдержанной атаки Израиля, не коснувшейся нефтяных или ядерных объектов, чего опасались рынки. Не исключено, что сегодня рынок попробует нащупать дно вблизи годовых минимумов ближе к 2500 п., затем просадка начнет выкупаться.
Инвесторы могут заранее закладывать в свои действия ожидаемый в 2025 разворот денежно-кредитной политики, принимать в расчет фактор дивидендов, слабость рубля, общую недооцененность многих акций, сильные финансовые и операционные результаты. Стоимость нефти в обозримой перспективе может поддерживать неопределенность вокруг исхода выборов президента в США, да и ближневосточный костер тлеет и может разгореться с новой силой, что может быстро вернуть риск-премию в стоимость "черного золота".
Газпром сегодня проведет заседание совета директоров, в повестке вопрос о внесении изменений в инвестпрограмму и годовой финансовый план. Юнипро опубликует финрезультаты по РСБУ за 3 квартал, Яндекс обнародует квартальный отчет по МСФО. На внешних рынках сегодня день важной статистики в США – выйдут октябрьский индекс доверия потребителей CB и число открытых вакансий на рынке труда JOLTS в сентябре.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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