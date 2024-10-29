Под натиском негатива

МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Накануне индекс Мосбиржи понес существенные потери, отойдя ниже 2600 п. Рынок не успел "переварить" пятничный подъем ключевой ставки Банком России до 21%, а к этому добавился обвал цен на нефть, балансирующих у $70 за баррель Brent после сдержанной атаки Израиля, не коснувшейся нефтяных или ядерных объектов, чего опасались рынки. Не исключено, что сегодня рынок попробует нащупать дно вблизи годовых минимумов ближе к 2500 п., затем просадка начнет выкупаться.Инвесторы могут заранее закладывать в свои действия ожидаемый в 2025 разворот денежно-кредитной политики, принимать в расчет фактор дивидендов, слабость рубля, общую недооцененность многих акций, сильные финансовые и операционные результаты. Стоимость нефти в обозримой перспективе может поддерживать неопределенность вокруг исхода выборов президента в США, да и ближневосточный костер тлеет и может разгореться с новой силой, что может быстро вернуть риск-премию в стоимость "черного золота".Газпром сегодня проведет заседание совета директоров, в повестке вопрос о внесении изменений в инвестпрограмму и годовой финансовый план. Юнипро опубликует финрезультаты по РСБУ за 3 квартал, Яндекс обнародует квартальный отчет по МСФО. На внешних рынках сегодня день важной статистики в США – выйдут октябрьский индекс доверия потребителей CB и число открытых вакансий на рынке труда JOLTS в сентябре.
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Накануне индекс Мосбиржи понес существенные потери, отойдя ниже 2600 п. Рынок не успел "переварить" пятничный подъем ключевой ставки Банком России до 21%, а к этому добавился обвал цен на нефть, балансирующих у $70 за баррель Brent после сдержанной атаки Израиля, не коснувшейся нефтяных или ядерных объектов, чего опасались рынки. Не исключено, что сегодня рынок попробует нащупать дно вблизи годовых минимумов ближе к 2500 п., затем просадка начнет выкупаться.
Инвесторы могут заранее закладывать в свои действия ожидаемый в 2025 разворот денежно-кредитной политики, принимать в расчет фактор дивидендов, слабость рубля, общую недооцененность многих акций, сильные финансовые и операционные результаты. Стоимость нефти в обозримой перспективе может поддерживать неопределенность вокруг исхода выборов президента в США, да и ближневосточный костер тлеет и может разгореться с новой силой, что может быстро вернуть риск-премию в стоимость "черного золота".
Газпром сегодня проведет заседание совета директоров, в повестке вопрос о внесении изменений в инвестпрограмму и годовой финансовый план. Юнипро опубликует финрезультаты по РСБУ за 3 квартал, Яндекс обнародует квартальный отчет по МСФО. На внешних рынках сегодня день важной статистики в США – выйдут октябрьский индекс доверия потребителей CB и число открытых вакансий на рынке труда JOLTS в сентябре.
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