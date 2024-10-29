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"Сберинвестиции" дали доступ на фондовый рынок подросткам от 14 лет - 29.10.2024, ПРАЙМ
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"Сберинвестиции" дали доступ на фондовый рынок подросткам от 14 лет
"Сберинвестиции" дали доступ на фондовый рынок подросткам от 14 лет - 29.10.2024, ПРАЙМ
"Сберинвестиции" дали доступ на фондовый рынок подросткам от 14 лет
"Сберинвестиции" дали доступ к фондовому рынку подросткам от 14 лет, которые теперь смогут при согласии родителей открыть брокерский счет и самостоятельно... | 29.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-29T08:10+0300
2024-10-29T08:10+0300
россия
сбербанк
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. "Сберинвестиции" дали доступ к фондовому рынку подросткам от 14 лет, которые теперь смогут при согласии родителей открыть брокерский счет и самостоятельно совершать сделки, при этом им будут недоступны активы с высоким риском, а на счете будет установлен лимит в 25 тысяч рублей в год, говорится в пресс-релизе брокера. "Подростки с 14 лет теперь могут открыть брокерский счет в "Сберинвестициях" и самостоятельно совершать сделки. Получить первый опыт инвестирования они смогут при условии, что родители дали на это согласие. Весь процесс займет всего несколько минут", - говорится в сообщении. "Делая первые шаги на фондовом рынке, молодые инвесторы научатся грамотно распоряжаться деньгами. При этом подростки не смогут купить активы с высоким риском, например деривативы или высокорисковые облигации. Торговать в долг на таком брокерском счете у них не получится. Также на счете установлен лимит по сумме - пополнить его можно только на 25 000 рублей в год", - отмечается в релизе. Брокерский счет подростки могут открыть в приложении "Сберинвестиций" при условии одобрения со стороны родителя в банковском приложении Сбербанка, уточняется в пресс-релизе. "Если взрослый даст согласие, юный инвестор получит доступ к торговле на бирже. Открыть счет пока можно только в приложении "Сберинвестиции" на Android, однако пользоваться уже открытым счетом можно и в приложении на iOS. Пройти все шаги удобно дистанционно при условии, что между родителем и ребенком установлена связь в приложении "Сбера" (если пока такой связи нет, установить ее можно в любом офисе банка)", - добавляется в пресс-релизе.
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россия, сбербанк
РОССИЯ, Сбербанк
08:10 29.10.2024
 
"Сберинвестиции" дали доступ на фондовый рынок подросткам от 14 лет

"Сберинвестиции" дали доступ на фондовый рынок подросткам от 14 лет

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. "Сберинвестиции" дали доступ к фондовому рынку подросткам от 14 лет, которые теперь смогут при согласии родителей открыть брокерский счет и самостоятельно совершать сделки, при этом им будут недоступны активы с высоким риском, а на счете будет установлен лимит в 25 тысяч рублей в год, говорится в пресс-релизе брокера.
"Подростки с 14 лет теперь могут открыть брокерский счет в "Сберинвестициях" и самостоятельно совершать сделки. Получить первый опыт инвестирования они смогут при условии, что родители дали на это согласие. Весь процесс займет всего несколько минут", - говорится в сообщении.
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"Делая первые шаги на фондовом рынке, молодые инвесторы научатся грамотно распоряжаться деньгами. При этом подростки не смогут купить активы с высоким риском, например деривативы или высокорисковые облигации. Торговать в долг на таком брокерском счете у них не получится. Также на счете установлен лимит по сумме - пополнить его можно только на 25 000 рублей в год", - отмечается в релизе.
Брокерский счет подростки могут открыть в приложении "Сберинвестиций" при условии одобрения со стороны родителя в банковском приложении Сбербанка, уточняется в пресс-релизе.
"Если взрослый даст согласие, юный инвестор получит доступ к торговле на бирже. Открыть счет пока можно только в приложении "Сберинвестиции" на Android, однако пользоваться уже открытым счетом можно и в приложении на iOS. Пройти все шаги удобно дистанционно при условии, что между родителем и ребенком установлена связь в приложении "Сбера" (если пока такой связи нет, установить ее можно в любом офисе банка)", - добавляется в пресс-релизе.
 
РОССИЯСбербанк
 
 
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