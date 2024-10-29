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В "Северстали" спрогнозировали металлопотребление в России в 2025 году - 29.10.2024, ПРАЙМ
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В "Северстали" спрогнозировали металлопотребление в России в 2025 году
В "Северстали" спрогнозировали металлопотребление в России в 2025 году - 29.10.2024, ПРАЙМ
В "Северстали" спрогнозировали металлопотребление в России в 2025 году
"Северсталь" ожидает, что объем металлопотребления в следующем году в России сохранится на уровне текущего года, сообщил журналистам в кулуарах 30-й... | 29.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-29T14:04+0300
2024-10-29T14:06+0300
россия
северсталь
металл
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. "Северсталь" ожидает, что объем металлопотребления в следующем году в России сохранится на уровне текущего года, сообщил журналистам в кулуарах 30-й Международной промышленной выставки "Металл-Экспо" гендиректор компании Александр Шевелев. "Сейчас мы видим, что прогноз достаточно негативный у нас. Мы видим, что металлопотребление может снизиться на 5-7%. На 2025-й мы рассчитываем, что по крайней мере он сохранится на уровне 2024 года", - рассказал он, говоря о рынке России в 2024-2025 годах. Ранее ассоциация "Русская сталь" дала прогноз уменьшения потребления стали в России по итогам 2024 года на 6%. Тем временем, Всемирная ассоциация стали (World Steel Association, WSA) сообщила, что мировая выплавка стали в сентябре уменьшилась на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 143,6 миллиона тонн. В частности, выплавка стали на предприятиях России, по предварительным данным, она уменьшилась на 10,3%, до 5,6 миллиона тонн.Также отмечается, что "Северсталь" подтверждает прогноз по выплавке стали в 2024 году на уровне около 11 миллионов тонн, заявил журналистам гендиректор компании Александр Шевелев в кулуарах международной промышленной выставки "Металл-Экспо".В 2023 году компания произвела 11,3 миллиона тонн стали.
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россия, северсталь, металл
РОССИЯ, Северсталь, металл
14:04 29.10.2024 (обновлено: 14:06 29.10.2024)
 
В "Северстали" спрогнозировали металлопотребление в России в 2025 году

"Северсталь" ожидает металлопотребления в России в 2025 году на уровне 2024 года

© РИА Новости . Александр Коркка | Перейти в медиабанкМеталлургический комбинат
Металлургический комбинат - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости . Александр Коркка
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. "Северсталь" ожидает, что объем металлопотребления в следующем году в России сохранится на уровне текущего года, сообщил журналистам в кулуарах 30-й Международной промышленной выставки "Металл-Экспо" гендиректор компании Александр Шевелев.
"Сейчас мы видим, что прогноз достаточно негативный у нас. Мы видим, что металлопотребление может снизиться на 5-7%. На 2025-й мы рассчитываем, что по крайней мере он сохранится на уровне 2024 года", - рассказал он, говоря о рынке России в 2024-2025 годах.
Ранее ассоциация "Русская сталь" дала прогноз уменьшения потребления стали в России по итогам 2024 года на 6%.
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Тем временем, Всемирная ассоциация стали (World Steel Association, WSA) сообщила, что мировая выплавка стали в сентябре уменьшилась на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 143,6 миллиона тонн. В частности, выплавка стали на предприятиях России, по предварительным данным, она уменьшилась на 10,3%, до 5,6 миллиона тонн.
Также отмечается, что "Северсталь" подтверждает прогноз по выплавке стали в 2024 году на уровне около 11 миллионов тонн, заявил журналистам гендиректор компании Александр Шевелев в кулуарах международной промышленной выставки "Металл-Экспо".
В 2023 году компания произвела 11,3 миллиона тонн стали.
 
РОССИЯСеверстальметалл
 
 
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