https://1prime.ru/20241029/sobstvennost-852490711.html

"Нафтогаз" оценил стоимость арестованной в Финляндии госсобственности РФ

"Нафтогаз" оценил стоимость арестованной в Финляндии госсобственности РФ - 29.10.2024, ПРАЙМ

"Нафтогаз" оценил стоимость арестованной в Финляндии госсобственности РФ

Арестованная в Финляндии российская государственная собственность оценивается в несколько десятков миллионов долларов. Об этом рассказал представитель... | 29.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-29T15:53+0300

2024-10-29T15:53+0300

2024-10-29T15:53+0300

россия

финляндия

конфискация

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Арестованная в Финляндии российская государственная собственность оценивается в несколько десятков миллионов долларов. Об этом рассказал представитель предприятия "Нафтогаз" в Финляндии, адвокат Микко Леппя. "По оценке службы судебных приставов, стоимость арестованного имущества составляет несколько десятков миллионов долларов", - заявил он общественному вещателю Yle, упомянув также, что на текущий момент вся российская недвижимость, вошедшая в соответствующий указ, арестовано.В то же время, отвечая на вопрос о том, может ли быть арестовано российское посольство в финской столице, Леппя ответил, что на него власти не могут наложить арест, так как оно расположено на принадлежащей России территории.Ранее сообщалось, что Хельсинки конфисковали еще как минимум пять принадлежащих России объектов недвижимости. Отмечается, что три арестованных объекта расположены на Аландских острова, а два - в финской столице.

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финляндия

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россия, финляндия, конфискация