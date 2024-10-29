Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Нафтогаз" оценил стоимость арестованной в Финляндии госсобственности РФ - 29.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241029/sobstvennost-852490711.html
"Нафтогаз" оценил стоимость арестованной в Финляндии госсобственности РФ
"Нафтогаз" оценил стоимость арестованной в Финляндии госсобственности РФ - 29.10.2024, ПРАЙМ
"Нафтогаз" оценил стоимость арестованной в Финляндии госсобственности РФ
Арестованная в Финляндии российская государственная собственность оценивается в несколько десятков миллионов долларов. Об этом рассказал представитель... | 29.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-29T15:53+0300
2024-10-29T15:53+0300
россия
финляндия
конфискация
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/99/841259992_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_df431036df140e500595fe44038aa34d.jpg
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Арестованная в Финляндии российская государственная собственность оценивается в несколько десятков миллионов долларов. Об этом рассказал представитель предприятия "Нафтогаз" в Финляндии, адвокат Микко Леппя. "По оценке службы судебных приставов, стоимость арестованного имущества составляет несколько десятков миллионов долларов", - заявил он общественному вещателю Yle, упомянув также, что на текущий момент вся российская недвижимость, вошедшая в соответствующий указ, арестовано.В то же время, отвечая на вопрос о том, может ли быть арестовано российское посольство в финской столице, Леппя ответил, что на него власти не могут наложить арест, так как оно расположено на принадлежащей России территории.Ранее сообщалось, что Хельсинки конфисковали еще как минимум пять принадлежащих России объектов недвижимости. Отмечается, что три арестованных объекта расположены на Аландских острова, а два - в финской столице.
https://1prime.ru/20241029/polsha-852488781.html
финляндия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/99/841259992_403:0:2048:1234_1920x0_80_0_0_8d92f54c7c8ea6817b4f3850c18838b6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финляндия, конфискация
РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, конфискация
15:53 29.10.2024
 
"Нафтогаз" оценил стоимость арестованной в Финляндии госсобственности РФ

Адвокат "Нафтогаза" Леппя назвал стоимость арестованного имущества в Финляндии

© CC BY 2.0 / michael davis-burchatФлаг Финляндии, Хельсинки
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2024
© CC BY 2.0 / michael davis-burchat
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Арестованная в Финляндии российская государственная собственность оценивается в несколько десятков миллионов долларов. Об этом рассказал представитель предприятия "Нафтогаз" в Финляндии, адвокат Микко Леппя.
"По оценке службы судебных приставов, стоимость арестованного имущества составляет несколько десятков миллионов долларов", - заявил он общественному вещателю Yle, упомянув также, что на текущий момент вся российская недвижимость, вошедшая в соответствующий указ, арестовано.
В то же время, отвечая на вопрос о том, может ли быть арестовано российское посольство в финской столице, Леппя ответил, что на него власти не могут наложить арест, так как оно расположено на принадлежащей России территории.
Ранее сообщалось, что Хельсинки конфисковали еще как минимум пять принадлежащих России объектов недвижимости. Отмечается, что три арестованных объекта расположены на Аландских острова, а два - в финской столице.
Флаг Польши, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2024
В Польше сделали неожиданное заявление об Украине
13:36
 
РОССИЯФИНЛЯНДИЯконфискация
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала