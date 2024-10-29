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Sokolov за девять месяцев нарастил оборот на 37 процентов
Sokolov за девять месяцев нарастил оборот на 37 процентов - 29.10.2024, ПРАЙМ
Sokolov за девять месяцев нарастил оборот на 37 процентов
Оборот ювелирного холдинга Sokolov за девять месяцев 2024 года составил 44,7 миллиарда рублей, увеличившись на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого... | 29.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-29T08:17+0300
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россия
sokolov
ювелирные украшения
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Оборот ювелирного холдинга Sokolov за девять месяцев 2024 года составил 44,7 миллиарда рублей, увеличившись на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из сообщения компании. Отмечается, что совокупные онлайн-продажи выросли на 40%, до 14,6 миллиарда рублей, включая продажи через маркетплейсы, где рост составил 45%, а оборот - 8,1 миллиарда рублей. В свою очередь оборот офлайн-розницы увеличился на 38%, до 18,3 миллиарда рублей. Средний чек составил 8,6 тысячи рублей. Продажи изделий из золота за девять месяцев 2024 году выросли на 39% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Их доля в структуре выручки компании достигла 74% (31,5 миллиарда рублей). При этом рост серебряной категории составил 30%, а доля – 26% (11 миллиардов рублей). Еще 2,2 миллиарда рублей пришлось на продажи косметики, аксессуаров из кожи и часов. Оптовые продажи, включая экспорт и франшизы, увеличились по итогам 9 месяцев на 30%, до 10,2 миллиарда рублей. Так, с начала года холдинг открыл 52 магазина, расширив сеть франшизных торговых точек до 220. Число магазинов федеральной сети бренда достигло 867, включая франшизы. "В четвертом квартале, на который приходится сезонный пик продаж в ритейле в связи с осенними распродажами и новогодними акциями, мы планируем сохранить опережающие рынок темпы роста и выйти на 65-70 миллиардов рублей оборота по итогам года", - прокомментировал гендиректор холдинга Николай Поляков.
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россия, sokolov, ювелирные украшения
РОССИЯ, Sokolov, ювелирные украшения
Sokolov за девять месяцев нарастил оборот на 37 процентов
Оборот ювелирного холдинга Sokolov за 9 месяцев вырос до 44,7 миллиарда рублей
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Оборот ювелирного холдинга Sokolov за девять месяцев 2024 года составил 44,7 миллиарда рублей, увеличившись на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из сообщения компании.
Отмечается, что совокупные онлайн-продажи выросли на 40%, до 14,6 миллиарда рублей, включая продажи через маркетплейсы, где рост составил 45%, а оборот - 8,1 миллиарда рублей. В свою очередь оборот офлайн-розницы увеличился на 38%, до 18,3 миллиарда рублей. Средний чек составил 8,6 тысячи рублей.
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Продажи изделий из золота за девять месяцев 2024 году выросли на 39% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Их доля в структуре выручки компании достигла 74% (31,5 миллиарда рублей). При этом рост серебряной категории составил 30%, а доля – 26% (11 миллиардов рублей). Еще 2,2 миллиарда рублей пришлось на продажи косметики, аксессуаров из кожи и часов.
Оптовые продажи, включая экспорт и франшизы, увеличились по итогам 9 месяцев на 30%, до 10,2 миллиарда рублей. Так, с начала года холдинг открыл 52 магазина, расширив сеть франшизных торговых точек до 220. Число магазинов федеральной сети бренда достигло 867, включая франшизы.
"В четвертом квартале, на который приходится сезонный пик продаж в ритейле в связи с осенними распродажами и новогодними акциями, мы планируем сохранить опережающие рынок темпы роста и выйти на 65-70 миллиардов рублей оборота по итогам года", - прокомментировал гендиректор холдинга Николай Поляков.