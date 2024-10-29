https://1prime.ru/20241029/ssha-852486455.html
IT-специалист из московской фирмы получил срок за госизмену в пользу США
IT-специалист из московской фирмы получил срок за госизмену в пользу США - 29.10.2024, ПРАЙМ
IT-специалист из московской фирмы получил срок за госизмену в пользу США
Московский суд приговорил IT-специалиста, работающего на московскую фирму, к 13,5 годам колонии за государственную измену в пользу США. Об этом сообщается в... | 29.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-29T11:30+0300
2024-10-29T11:30+0300
2024-10-29T11:30+0300
россия
суд
фсб
цру
госизмена
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/1d/852486165_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_67b73a937bc1d8ff3e23322f09e2e8b5.jpg
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Московский суд приговорил IT-специалиста, работающего на московскую фирму, к 13,5 годам колонии за государственную измену в пользу США. Об этом сообщается в материале ЦОС ФСБ РФ.Отмечается, что задержанным стал Дадобоева Фируза Темирбоевича 1977 года рождения. Арестованный обладает двойным гражданством и был сотрудником одного из коммерческих московских предприятий.Более, суд обязал Дадобоева выплатить штраф на сумму 300 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.Следствие установило, что осужденный, добывший составляющие государственную тайну сведения, намеревался передать их представителю американской разведки, для чего установил контакт с ЦРУ.
https://1prime.ru/20241029/vertolety-852481128.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/1d/852486165_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e8f6ac0d97e693d1592d72ad638d8163.jpg
Задержание московского IT-специалиста, предложившего свои услуги ЦРУ
ФСБ показала кадры задержания московского IT-специалиста, предложившего свои услуги ЦРУ
2024-10-29T11:30+0300
true
PT1M53S
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, суд, фсб, цру, госизмена
РОССИЯ, суд, ФСБ, ЦРУ, госизмена
IT-специалист из московской фирмы получил срок за госизмену в пользу США
ФСБ: осужденный в Москве IT-специалист получил 13 лет колонии за госизмену
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Московский суд приговорил IT-специалиста, работающего на московскую фирму, к 13,5 годам колонии за государственную измену в пользу США. Об этом сообщается в материале ЦОС ФСБ РФ.
Отмечается, что задержанным стал Дадобоева Фируза Темирбоевича 1977 года рождения. Арестованный обладает двойным гражданством и был сотрудником одного из коммерческих московских предприятий.
Более, суд обязал Дадобоева выплатить штраф на сумму 300 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.
Следствие установило, что осужденный, добывший составляющие государственную тайну сведения, намеревался передать их представителю американской разведки, для чего установил контакт с ЦРУ.
США поставят вертолеты ряду стран на $1,2 млрд