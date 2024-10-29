https://1prime.ru/20241029/ssha-852486455.html

IT-специалист из московской фирмы получил срок за госизмену в пользу США

IT-специалист из московской фирмы получил срок за госизмену в пользу США - 29.10.2024, ПРАЙМ

IT-специалист из московской фирмы получил срок за госизмену в пользу США

Московский суд приговорил IT-специалиста, работающего на московскую фирму, к 13,5 годам колонии за государственную измену в пользу США. Об этом сообщается в... | 29.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-29T11:30+0300

2024-10-29T11:30+0300

2024-10-29T11:30+0300

россия

суд

фсб

цру

госизмена

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/1d/852486165_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_67b73a937bc1d8ff3e23322f09e2e8b5.jpg

МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Московский суд приговорил IT-специалиста, работающего на московскую фирму, к 13,5 годам колонии за государственную измену в пользу США. Об этом сообщается в материале ЦОС ФСБ РФ.Отмечается, что задержанным стал Дадобоева Фируза Темирбоевича 1977 года рождения. Арестованный обладает двойным гражданством и был сотрудником одного из коммерческих московских предприятий.Более, суд обязал Дадобоева выплатить штраф на сумму 300 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.Следствие установило, что осужденный, добывший составляющие государственную тайну сведения, намеревался передать их представителю американской разведки, для чего установил контакт с ЦРУ.

https://1prime.ru/20241029/vertolety-852481128.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Задержание московского IT-специалиста, предложившего свои услуги ЦРУ ФСБ показала кадры задержания московского IT-специалиста, предложившего свои услуги ЦРУ 2024-10-29T11:30+0300 true PT1M53S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, суд, фсб, цру, госизмена