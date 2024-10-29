Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
IT-специалист из московской фирмы получил срок за госизмену в пользу США - 29.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241029/ssha-852486455.html
IT-специалист из московской фирмы получил срок за госизмену в пользу США
IT-специалист из московской фирмы получил срок за госизмену в пользу США - 29.10.2024, ПРАЙМ
IT-специалист из московской фирмы получил срок за госизмену в пользу США
Московский суд приговорил IT-специалиста, работающего на московскую фирму, к 13,5 годам колонии за государственную измену в пользу США. Об этом сообщается в... | 29.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-29T11:30+0300
2024-10-29T11:30+0300
россия
суд
фсб
цру
госизмена
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/1d/852486165_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_67b73a937bc1d8ff3e23322f09e2e8b5.jpg
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Московский суд приговорил IT-специалиста, работающего на московскую фирму, к 13,5 годам колонии за государственную измену в пользу США. Об этом сообщается в материале ЦОС ФСБ РФ.Отмечается, что задержанным стал Дадобоева Фируза Темирбоевича 1977 года рождения. Арестованный обладает двойным гражданством и был сотрудником одного из коммерческих московских предприятий.Более, суд обязал Дадобоева выплатить штраф на сумму 300 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.Следствие установило, что осужденный, добывший составляющие государственную тайну сведения, намеревался передать их представителю американской разведки, для чего установил контакт с ЦРУ.
https://1prime.ru/20241029/vertolety-852481128.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Задержание московского IT-специалиста, предложившего свои услуги ЦРУ
ФСБ показала кадры задержания московского IT-специалиста, предложившего свои услуги ЦРУ
2024-10-29T11:30+0300
true
PT1M53S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/1d/852486165_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e8f6ac0d97e693d1592d72ad638d8163.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, суд, фсб, цру, госизмена
РОССИЯ, суд, ФСБ, ЦРУ, госизмена
11:30 29.10.2024
 
IT-специалист из московской фирмы получил срок за госизмену в пользу США

ФСБ: осужденный в Москве IT-специалист получил 13 лет колонии за госизмену

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Московский суд приговорил IT-специалиста, работающего на московскую фирму, к 13,5 годам колонии за государственную измену в пользу США. Об этом сообщается в материале ЦОС ФСБ РФ.
Отмечается, что задержанным стал Дадобоева Фируза Темирбоевича 1977 года рождения. Арестованный обладает двойным гражданством и был сотрудником одного из коммерческих московских предприятий.
Более, суд обязал Дадобоева выплатить штраф на сумму 300 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.
Следствие установило, что осужденный, добывший составляющие государственную тайну сведения, намеревался передать их представителю американской разведки, для чего установил контакт с ЦРУ.
Black Hawk
США поставят вертолеты ряду стран на $1,2 млрд
05:24
 
РОССИЯсудФСБЦРУгосизмена
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала