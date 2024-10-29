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В России может сократиться строительство новых ТЦ
В России может сократиться строительство новых ТЦ - 29.10.2024, ПРАЙМ
В России может сократиться строительство новых ТЦ
Объемы строительства торговых зданий в России до 2027 года составят порядка 346 тысяч квадратных метров, что на 70 процентов ниже средних показателей 2015-2019... | 29.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-29T14:29+0300
2024-10-29T14:29+0300
2024-10-29T14:29+0300
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строительство
тц
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Объемы строительства торговых зданий в России до 2027 года составят порядка 346 тысяч квадратных метров, что на 70 процентов ниже средних показателей 2015-2019 годов, следует из совместного анализа консалтинговых компаний IBC Real Estate и Parus Asset Management.Кроме того, как говорится в исследовании, вышеупомянутые показатели также на 75 процентов ниже показателей в 2002-2014 годах. В этой связи руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай рассказала, в ближайшие несколько лет темпы нового строительства так и останутся низкими. По ее словам, новые объекты торговой недвижимости будут возводиться по мере необходимости.Также эксперт уточнила, что подобная динамика обусловлена высокой стоимостью строительства и заемного финансирования. Более того, активность сдерживается за счет изменчивости потребительских предпочтений.
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россия, строительство, тц
РОССИЯ, строительство, ТЦ
В России может сократиться строительство новых ТЦ
IBC Real Estate: в России резко снизится количество новых торговых центров
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Объемы строительства торговых зданий в России до 2027 года составят порядка 346 тысяч квадратных метров, что на 70 процентов ниже средних показателей 2015-2019 годов, следует из совместного анализа консалтинговых компаний IBC Real Estate и Parus Asset Management.
Кроме того, как говорится в исследовании, вышеупомянутые показатели также на 75 процентов ниже показателей в 2002-2014 годах.
В этой связи руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай рассказала, в ближайшие несколько лет темпы нового строительства так и останутся низкими. По ее словам, новые объекты торговой недвижимости будут возводиться по мере необходимости.
Также эксперт уточнила, что подобная динамика обусловлена высокой стоимостью строительства и заемного финансирования. Более того, активность сдерживается за счет изменчивости потребительских предпочтений.
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