https://1prime.ru/20241029/stroitelstvo-852489965.html

В России может сократиться строительство новых ТЦ

В России может сократиться строительство новых ТЦ - 29.10.2024, ПРАЙМ

В России может сократиться строительство новых ТЦ

Объемы строительства торговых зданий в России до 2027 года составят порядка 346 тысяч квадратных метров, что на 70 процентов ниже средних показателей 2015-2019... | 29.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-29T14:29+0300

2024-10-29T14:29+0300

2024-10-29T14:29+0300

россия

строительство

тц

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Объемы строительства торговых зданий в России до 2027 года составят порядка 346 тысяч квадратных метров, что на 70 процентов ниже средних показателей 2015-2019 годов, следует из совместного анализа консалтинговых компаний IBC Real Estate и Parus Asset Management.Кроме того, как говорится в исследовании, вышеупомянутые показатели также на 75 процентов ниже показателей в 2002-2014 годах. В этой связи руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай рассказала, в ближайшие несколько лет темпы нового строительства так и останутся низкими. По ее словам, новые объекты торговой недвижимости будут возводиться по мере необходимости.Также эксперт уточнила, что подобная динамика обусловлена высокой стоимостью строительства и заемного финансирования. Более того, активность сдерживается за счет изменчивости потребительских предпочтений.

https://1prime.ru/20241025/samolet-852434783.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, строительство, тц