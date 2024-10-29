https://1prime.ru/20241029/svo-852497688.html

В США попытались подсчитать, сколько танков Abrams потеряла Украина

В США попытались подсчитать, сколько танков Abrams потеряла Украина - 29.10.2024, ПРАЙМ

В США попытались подсчитать, сколько танков Abrams потеряла Украина

Большинство поставленных на Украину танков Abrams были либо уничтожены, либо захвачены. Об этом рассказывается в публикации издания Military Watch Magazine. | 29.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-29T22:15+0300

2024-10-29T22:15+0300

2024-10-29T22:15+0300

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танки abrams

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Большинство поставленных на Украину танков Abrams были либо уничтожены, либо захвачены. Об этом рассказывается в публикации издания Military Watch Magazine."Свыше 20 из поставленных на Украину 31 танка Abrams были уничтожены, выведены из строя или захвачены", - утверждается в статье. Вместе с тем авторы материала отмечают, что большинство из потерянных машин были поражены с помощью управляемой артиллерии или дронов-камикадзе. Также в публикации уточняется, что как минимум один Abrams был подбит российским танком Т-72Б3, а еще несколько бросил экипаж.При этом авторы материала рассказали, что украинские военнослужащие жаловались западной прессе на уязвимость поставляемой техники, включая танки Abrams, для ВС России. Как утверждают украинцы, габариты танков Abrams только делают их более заметными в сравнении с Т-80 и Т-64.

https://1prime.ru/20241024/t-72-852403834.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

танки abrams, всу