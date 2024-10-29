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В США попытались подсчитать, сколько танков Abrams потеряла Украина - 29.10.2024, ПРАЙМ
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В США попытались подсчитать, сколько танков Abrams потеряла Украина
В США попытались подсчитать, сколько танков Abrams потеряла Украина - 29.10.2024, ПРАЙМ
В США попытались подсчитать, сколько танков Abrams потеряла Украина
Большинство поставленных на Украину танков Abrams были либо уничтожены, либо захвачены. Об этом рассказывается в публикации издания Military Watch Magazine. | 29.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-29T22:15+0300
2024-10-29T22:15+0300
вооружения
танки abrams
всу
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Большинство поставленных на Украину танков Abrams были либо уничтожены, либо захвачены. Об этом рассказывается в публикации издания Military Watch Magazine."Свыше 20 из поставленных на Украину 31 танка Abrams были уничтожены, выведены из строя или захвачены", - утверждается в статье. Вместе с тем авторы материала отмечают, что большинство из потерянных машин были поражены с помощью управляемой артиллерии или дронов-камикадзе. Также в публикации уточняется, что как минимум один Abrams был подбит российским танком Т-72Б3, а еще несколько бросил экипаж.При этом авторы материала рассказали, что украинские военнослужащие жаловались западной прессе на уязвимость поставляемой техники, включая танки Abrams, для ВС России. Как утверждают украинцы, габариты танков Abrams только делают их более заметными в сравнении с Т-80 и Т-64.
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танки abrams, всу
Вооружения, танки Abrams, ВСУ
22:15 29.10.2024
 
В США попытались подсчитать, сколько танков Abrams потеряла Украина

MWM: более половины танков Abrams ВСУ были уничтожены или захвачены

© Фото : Public Domain/Spc. Christian CarrilloТанки M1A1 Abrams
Танки M1A1 Abrams - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2024
© Фото : Public Domain/Spc. Christian Carrillo
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Большинство поставленных на Украину танков Abrams были либо уничтожены, либо захвачены. Об этом рассказывается в публикации издания Military Watch Magazine.
"Свыше 20 из поставленных на Украину 31 танка Abrams были уничтожены, выведены из строя или захвачены", - утверждается в статье. Вместе с тем авторы материала отмечают, что большинство из потерянных машин были поражены с помощью управляемой артиллерии или дронов-камикадзе.
Также в публикации уточняется, что как минимум один Abrams был подбит российским танком Т-72Б3, а еще несколько бросил экипаж.
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24 октября, 17:49
При этом авторы материала рассказали, что украинские военнослужащие жаловались западной прессе на уязвимость поставляемой техники, включая танки Abrams, для ВС России. Как утверждают украинцы, габариты танков Abrams только делают их более заметными в сравнении с Т-80 и Т-64.
 
Вооружениятанки AbramsВСУ
 
 
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