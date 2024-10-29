https://1prime.ru/20241029/tanzaniya-852485377.html

Названы потенциальные направления сотрудничества России и Танзании

Названы потенциальные направления сотрудничества России и Танзании - 29.10.2024, ПРАЙМ

Названы потенциальные направления сотрудничества России и Танзании

Выгодное географическое расположение Танзании открывает большие логистические возможности для России, в том числе в рамках транспортного коридора "Север-Юг",... | 29.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-29T11:05+0300

2024-10-29T11:05+0300

2024-10-29T11:05+0300

экономика

россия

танзания

африка

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ДАР-ЭС-САЛАМ, 29 окт - ПРАЙМ. Выгодное географическое расположение Танзании открывает большие логистические возможности для России, в том числе в рамках транспортного коридора "Север-Юг", заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, выступая на бизнес-форуме "Россия-Танзания", который проходит в рамках официального визита российской делегации в Танзанию. Решетников с российской стороны возглавляет российско-танзанийскую межправительственную комиссию, заседание которой пройдет во вторник. "Выгодное географическое расположение Танзании на восточном побережье Индийского океана и связность с другими африканскими странами открывает большие возможности для России. Республика могла бы стать единой точкой входа для нашей продукции на африканский континент, продолжением развития транспортного коридора "Север-Юг", - сказал министр. России, по его словам, также есть, что предложить Танзании. "Наша страна может стать для Танзании окном на рынок Евразийского экономического союза", - добавил Решетников. МТК "Север-Юг" - это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные). О стыковке транспортного коридора "Север-Юг" с Африкой говорил президент России Владимир Путин. Так, выступая на пленарном заседании саммита "Россия - Африка" в июле 2023 года, он отмечал, что МТК "Север-Юг" позволит обеспечить российским товарам более короткий маршрут на африканский континент и обратно в Россию. Тогда же Путин говорил об идее открытия российского транспортно-логистического центра в одном из портов на африканском восточном побережье.Решеников добавил, что у России и Танзании большой потенциал в сфере энергетики, в том числе возобновляемой, развитии мирного атома, добыче полезных ископаемых."Большой потенциал у сотрудничества в сфере энергетики. Это развитие мирного атома, строительство объектов возобновляемой энергетики, добыча полезных ископаемых", - сказал министр.Кроме того, по его словам, в фокусе сельское хозяйство, фармацевтика, цифровизация экономики, городская среда и, конечно, туризм. "Готовы все это обсуждать. Вместе решать вопросы с расчетами и организацией контактов между банками наших стран", - добавил Решетников."Заинтересованы и в совместных проектах по линии социального блока - это образование, наука, здравоохранение", - заключил он.

https://1prime.ru/20241023/minselkhoz-852358529.html

танзания

африка

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россия, танзания, африка