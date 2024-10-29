https://1prime.ru/20241029/tanzaniya-852485377.html
Названы потенциальные направления сотрудничества России и Танзании
Названы потенциальные направления сотрудничества России и Танзании - 29.10.2024, ПРАЙМ
Названы потенциальные направления сотрудничества России и Танзании
Выгодное географическое расположение Танзании открывает большие логистические возможности для России, в том числе в рамках транспортного коридора "Север-Юг",... | 29.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-29T11:05+0300
2024-10-29T11:05+0300
2024-10-29T11:05+0300
экономика
россия
танзания
африка
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ДАР-ЭС-САЛАМ, 29 окт - ПРАЙМ. Выгодное географическое расположение Танзании открывает большие логистические возможности для России, в том числе в рамках транспортного коридора "Север-Юг", заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, выступая на бизнес-форуме "Россия-Танзания", который проходит в рамках официального визита российской делегации в Танзанию. Решетников с российской стороны возглавляет российско-танзанийскую межправительственную комиссию, заседание которой пройдет во вторник. "Выгодное географическое расположение Танзании на восточном побережье Индийского океана и связность с другими африканскими странами открывает большие возможности для России. Республика могла бы стать единой точкой входа для нашей продукции на африканский континент, продолжением развития транспортного коридора "Север-Юг", - сказал министр. России, по его словам, также есть, что предложить Танзании. "Наша страна может стать для Танзании окном на рынок Евразийского экономического союза", - добавил Решетников. МТК "Север-Юг" - это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные). О стыковке транспортного коридора "Север-Юг" с Африкой говорил президент России Владимир Путин. Так, выступая на пленарном заседании саммита "Россия - Африка" в июле 2023 года, он отмечал, что МТК "Север-Юг" позволит обеспечить российским товарам более короткий маршрут на африканский континент и обратно в Россию. Тогда же Путин говорил об идее открытия российского транспортно-логистического центра в одном из портов на африканском восточном побережье.Решеников добавил, что у России и Танзании большой потенциал в сфере энергетики, в том числе возобновляемой, развитии мирного атома, добыче полезных ископаемых."Большой потенциал у сотрудничества в сфере энергетики. Это развитие мирного атома, строительство объектов возобновляемой энергетики, добыча полезных ископаемых", - сказал министр.Кроме того, по его словам, в фокусе сельское хозяйство, фармацевтика, цифровизация экономики, городская среда и, конечно, туризм. "Готовы все это обсуждать. Вместе решать вопросы с расчетами и организацией контактов между банками наших стран", - добавил Решетников."Заинтересованы и в совместных проектах по линии социального блока - это образование, наука, здравоохранение", - заключил он.
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россия, танзания, африка
Экономика, РОССИЯ, ТАНЗАНИЯ, АФРИКА
Названы потенциальные направления сотрудничества России и Танзании
МЭР: Танзания может стать для России единой логистической точкой входа в Африку
ДАР-ЭС-САЛАМ, 29 окт - ПРАЙМ. Выгодное географическое расположение Танзании открывает большие логистические возможности для России, в том числе в рамках транспортного коридора "Север-Юг", заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, выступая на бизнес-форуме "Россия-Танзания", который проходит в рамках официального визита российской делегации в Танзанию.
Решетников с российской стороны возглавляет российско-танзанийскую межправительственную комиссию, заседание которой пройдет во вторник.
"Выгодное географическое расположение Танзании на восточном побережье Индийского океана и связность с другими африканскими странами открывает большие возможности для России. Республика могла бы стать единой точкой входа для нашей продукции на африканский континент, продолжением развития транспортного коридора "Север-Юг", - сказал министр.
Минсельхоз намерен усилить экспортное сотрудничество со странами Африки
России, по его словам, также есть, что предложить Танзании. "Наша страна может стать для Танзании окном на рынок Евразийского экономического союза", - добавил Решетников.
МТК "Север-Юг" - это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные).
О стыковке транспортного коридора "Север-Юг" с Африкой говорил президент России Владимир Путин. Так, выступая на пленарном заседании саммита "Россия - Африка" в июле 2023 года, он отмечал, что МТК "Север-Юг" позволит обеспечить российским товарам более короткий маршрут на африканский континент и обратно в Россию. Тогда же Путин говорил об идее открытия российского транспортно-логистического центра в одном из портов на африканском восточном побережье.
Решеников добавил, что у России и Танзании большой потенциал в сфере энергетики, в том числе возобновляемой, развитии мирного атома, добыче полезных ископаемых.
"Большой потенциал у сотрудничества в сфере энергетики. Это развитие мирного атома, строительство объектов возобновляемой энергетики, добыча полезных ископаемых", - сказал министр.
Кроме того, по его словам, в фокусе сельское хозяйство, фармацевтика, цифровизация экономики, городская среда и, конечно, туризм. "Готовы все это обсуждать. Вместе решать вопросы с расчетами и организацией контактов между банками наших стран", - добавил Решетников.
"Заинтересованы и в совместных проектах по линии социального блока - это образование, наука, здравоохранение", - заключил он.