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Тайвань договорился с США о покупке ударных беспилотников, пишет СМИ - 29.10.2024, ПРАЙМ
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Тайвань договорился с США о покупке ударных беспилотников, пишет СМИ
Тайвань договорился с США о покупке ударных беспилотников, пишет СМИ - 29.10.2024, ПРАЙМ
Тайвань договорился с США о покупке ударных беспилотников, пишет СМИ
Власти Тайваня и Соединенных Штатов подписали соглашение о покупке порядка тысячи американских ударных беспилотников. Об этом сообщает агентство Bloomberg,... | 29.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-29T08:50+0300
2024-10-29T08:50+0300
тайвань
сша
китай
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Власти Тайваня и Соединенных Штатов подписали соглашение о покупке порядка тысячи американских ударных беспилотников. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на анонимные источники в индустрии.Отмечается, что подобная мера властей Тайваня обусловлена необходимость. защиты от возможных действий китайской армии. Уточняется, что Минобороны острова закупит до тысячи ударных дронов у компаний AeroVironment и Anduril IndustriesРанее в сентябре Тайвань подписал "письмо с предложениями и принятием предложений". В ближайшее время американские и тайваньские власти смогут подписать контракты, в которых будет содержаться информация о конкретном количестве беспилотников, а также их стоимость и срок поставки.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
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тайвань, сша, китай
ТАЙВАНЬ, США, КИТАЙ
08:50 29.10.2024
 
Тайвань договорился с США о покупке ударных беспилотников, пишет СМИ

Bloomberg: Тайвань подписал с США соглашения о поставке тысячи ударных БПЛА

© РИА Новости . Александр Вильф | Перейти в медиабанкГорода мира. Цзилун
Города мира. Цзилун - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости . Александр Вильф
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Власти Тайваня и Соединенных Штатов подписали соглашение о покупке порядка тысячи американских ударных беспилотников. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на анонимные источники в индустрии.
Отмечается, что подобная мера властей Тайваня обусловлена необходимость. защиты от возможных действий китайской армии. Уточняется, что Минобороны острова закупит до тысячи ударных дронов у компаний AeroVironment и Anduril Industries
Ранее в сентябре Тайвань подписал "письмо с предложениями и принятием предложений". В ближайшее время американские и тайваньские власти смогут подписать контракты, в которых будет содержаться информация о конкретном количестве беспилотников, а также их стоимость и срок поставки.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2024
Байден выделил $567 млн на военную помощь Тайваню
30 сентября, 07:32
 
ТАЙВАНЬСШАКИТАЙ
 
 
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