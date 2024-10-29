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Трамп пообещал раскрыть "маленький секрет" после выборов

Трамп пообещал раскрыть "маленький секрет" после выборов - 29.10.2024, ПРАЙМ

Трамп пообещал раскрыть "маленький секрет" после выборов

Бывший президент Соединенных Штатов и кандидат на выборах Дональд Трамп пообещал рассказать "маленький секрет" после окончания американской президентской гонки. | 29.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-29T11:23+0300

2024-10-29T11:23+0300

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сша

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выборы в сша

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Бывший президент Соединенных Штатов и кандидат на выборах Дональд Трамп пообещал рассказать "маленький секрет" после окончания американской президентской гонки.Такое обещание кандидат дал в ходе предвыборного митинга в спортивном комплексе Мэдисон-сквэр-гарден в Нью-Йорке. По словам Трампа, у него есть "маленький секрет", который может хорошо помочь в управлении государством. Об этом экс-президент сказал спикеру палаты представителей США Майку Джонсону. "Наш маленький секрет имеет большое влияние. У него (Джонсона - ред.) и меня есть маленький секрет - мы его расскажем, когда закончится гонка", - заявил Трамп на митинге. В то же время, Джонсон добавил, что не станет раскрывать секрет Трампа. Однако упомянул несколько других. По его словам, Харрис прекрасно знала о болезни действующего президента Джо Байдена. Более того, ФБР знало о наличии ноутбука Хантера Байдена (сына Байдена - ред.) и хранило это в секрете.Однако, как сообщили ознакомленные с тактиками Трампа источники, слова кандидата о "маленьком секрете", вероятно, ничего не значат. Как пишут СМИ, Трамп, возможно, говорил о телевизионных митингах с республиканцами конгресса США, в которых он постоянно участвует.

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сша, дональд трамп, выборы в сша