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Трамп пообещал раскрыть "маленький секрет" после выборов - 29.10.2024, ПРАЙМ
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Трамп пообещал раскрыть "маленький секрет" после выборов
Трамп пообещал раскрыть "маленький секрет" после выборов - 29.10.2024, ПРАЙМ
Трамп пообещал раскрыть "маленький секрет" после выборов
Бывший президент Соединенных Штатов и кандидат на выборах Дональд Трамп пообещал рассказать "маленький секрет" после окончания американской президентской гонки. | 29.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-29T11:23+0300
2024-10-29T11:23+0300
сша
дональд трамп
выборы в сша
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Бывший президент Соединенных Штатов и кандидат на выборах Дональд Трамп пообещал рассказать "маленький секрет" после окончания американской президентской гонки.Такое обещание кандидат дал в ходе предвыборного митинга в спортивном комплексе Мэдисон-сквэр-гарден в Нью-Йорке. По словам Трампа, у него есть "маленький секрет", который может хорошо помочь в управлении государством. Об этом экс-президент сказал спикеру палаты представителей США Майку Джонсону. "Наш маленький секрет имеет большое влияние. У него (Джонсона - ред.) и меня есть маленький секрет - мы его расскажем, когда закончится гонка", - заявил Трамп на митинге. В то же время, Джонсон добавил, что не станет раскрывать секрет Трампа. Однако упомянул несколько других. По его словам, Харрис прекрасно знала о болезни действующего президента Джо Байдена. Более того, ФБР знало о наличии ноутбука Хантера Байдена (сына Байдена - ред.) и хранило это в секрете.Однако, как сообщили ознакомленные с тактиками Трампа источники, слова кандидата о "маленьком секрете", вероятно, ничего не значат. Как пишут СМИ, Трамп, возможно, говорил о телевизионных митингах с республиканцами конгресса США, в которых он постоянно участвует.
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сша, дональд трамп, выборы в сша
США, Дональд Трамп, выборы в США
11:23 29.10.2024
 
Трамп пообещал раскрыть "маленький секрет" после выборов

Трамп пообещал раскрыть "маленький секрет", который поможет в управлении страной

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Бывший президент Соединенных Штатов и кандидат на выборах Дональд Трамп пообещал рассказать "маленький секрет" после окончания американской президентской гонки.
Такое обещание кандидат дал в ходе предвыборного митинга в спортивном комплексе Мэдисон-сквэр-гарден в Нью-Йорке. По словам Трампа, у него есть "маленький секрет", который может хорошо помочь в управлении государством.
Об этом экс-президент сказал спикеру палаты представителей США Майку Джонсону.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2024
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"Наш маленький секрет имеет большое влияние. У него (Джонсона - ред.) и меня есть маленький секрет - мы его расскажем, когда закончится гонка", - заявил Трамп на митинге.
В то же время, Джонсон добавил, что не станет раскрывать секрет Трампа. Однако упомянул несколько других. По его словам, Харрис прекрасно знала о болезни действующего президента Джо Байдена. Более того, ФБР знало о наличии ноутбука Хантера Байдена (сына Байдена - ред.) и хранило это в секрете.
Однако, как сообщили ознакомленные с тактиками Трампа источники, слова кандидата о "маленьком секрете", вероятно, ничего не значат. Как пишут СМИ, Трамп, возможно, говорил о телевизионных митингах с республиканцами конгресса США, в которых он постоянно участвует.
 
СШАДональд Трампвыборы в США
 
 
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