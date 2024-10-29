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СМИ: требования телеканалов к Google в РФ достигли 2 ундециллионов рублей - 29.10.2024, ПРАЙМ
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СМИ: требования телеканалов к Google в РФ достигли 2 ундециллионов рублей
СМИ: требования телеканалов к Google в РФ достигли 2 ундециллионов рублей - 29.10.2024, ПРАЙМ
СМИ: требования телеканалов к Google в РФ достигли 2 ундециллионов рублей
Сумма требований 17 российских телевизионных каналов к компании Google вследствие блокировки их аккаунтов на сервисе YouTube к настоящему моменту увеличилась до | 29.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-29T06:16+0300
2024-10-29T08:13+0300
блокировка
google
youtube
суд
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Сумма требований 17 российских телевизионных каналов к компании Google вследствие блокировки их аккаунтов на сервисе YouTube к настоящему моменту увеличилась до 2 ундециллионов рублей (10 в 36-й степени), пишет РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом судебного разбирательства.Ранее суд обязал Google восстановить доступ к каналам, и пока она это требование не выполнит, каждый день неустойка растет.Если судебное решение не будет исполнено в течение девяти месяцев с его вступления в силу, то за каждый день неисполнения начисляется штраф 100 тысяч рублей. Российский суд назначил этот штраф компании Google из-за того, что она не исполнила требование восстановить на YouTube, который является активом Google, аккаунты российских телеканалов. В качестве третьих лиц пострадавшими в деле проходят телеканалы, в том числе Первый канал, ВГТРК (телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и др.), "Москва Медиа", "Звезда", "Парламентское телевидение", "ТВ-Центр", НТВ и другие. После начала СВО на блокировку своих YouTube-каналов жаловались несколько десятков российских медиаресурсов. Роскомнадзор в марте 2022 года сообщал о 54 таких фактах, которые затронули, в частности, РИА Новости, Sputnik, Первый канал, "Россию 1", НТВ и РБК. Из них многие оспорили блокировку в суде. Суды в августе 2023 года удовлетворили иски ряда российских медиа о разблокировке YouTube-каналов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
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Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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блокировка, google, youtube, суд
блокировка, Google, YouTube, суд
06:16 29.10.2024 (обновлено: 08:13 29.10.2024)
 
СМИ: требования телеканалов к Google в РФ достигли 2 ундециллионов рублей

РБК: сумма требований российских телеканалов к Google достигла 2 ундециллионов рублей

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип компании Google
Логотип компании Google - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Сумма требований 17 российских телевизионных каналов к компании Google вследствие блокировки их аккаунтов на сервисе YouTube к настоящему моменту увеличилась до 2 ундециллионов рублей (10 в 36-й степени), пишет РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом судебного разбирательства.
Ранее суд обязал Google восстановить доступ к каналам, и пока она это требование не выполнит, каждый день неустойка растет.
Если судебное решение не будет исполнено в течение девяти месяцев с его вступления в силу, то за каждый день неисполнения начисляется штраф 100 тысяч рублей.
Документы - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2024
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21 октября, 16:28
Российский суд назначил этот штраф компании Google из-за того, что она не исполнила требование восстановить на YouTube, который является активом Google, аккаунты российских телеканалов. В качестве третьих лиц пострадавшими в деле проходят телеканалы, в том числе Первый канал, ВГТРК (телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и др.), "Москва Медиа", "Звезда", "Парламентское телевидение", "ТВ-Центр", НТВ и другие.
После начала СВО на блокировку своих YouTube-каналов жаловались несколько десятков российских медиаресурсов. Роскомнадзор в марте 2022 года сообщал о 54 таких фактах, которые затронули, в частности, РИА Новости, Sputnik, Первый канал, "Россию 1", НТВ и РБК. Из них многие оспорили блокировку в суде.
Суды в августе 2023 года удовлетворили иски ряда российских медиа о разблокировке YouTube-каналов.
 
блокировкаGoogleYouTubeсуд
 
 
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