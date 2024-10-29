Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: ЦБ разрешил банкам вместе оценивать долговую нагрузку россиян - 29.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20241029/tsb-852483636.html
СМИ: ЦБ разрешил банкам вместе оценивать долговую нагрузку россиян
СМИ: ЦБ разрешил банкам вместе оценивать долговую нагрузку россиян - 29.10.2024, ПРАЙМ
СМИ: ЦБ разрешил банкам вместе оценивать долговую нагрузку россиян
Банк России принял решение разрешить российским кредитным организациям совместно оценивать показатель долговой нагрузки (ПДН) у потенциальных заемщиков. Об этом | 29.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-29T09:34+0300
2024-10-29T09:52+0300
банк россии
россия
долговая нагрузка
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/67/841406750_0:0:2973:1672_1920x0_80_0_0_0fa7746dde775725b894eccf4864158c.jpg
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Банк России принял решение разрешить российским кредитным организациям совместно оценивать показатель долговой нагрузки (ПДН) у потенциальных заемщиков. Об этом сообщает издание РБК.Отмечается, что для этого будет использоваться новая технология компании "Блумтех". Уточняется, что разработанная фирмой платформа позволяет банкам эффективно обмениваться конфиденциальной информацией о денежных потоках на счетах физических лиц. В то же время, они таким образом не нарушают банковской тайны."Да, действительно, Банк России разрешил использовать в целях расчета ПДН технологию, разработанную компанией "Блумтех". &lt;…&gt; Мы банкам из НСФР рекомендовали эту технологию использовать. Сейчас наблюдаем большой наплыв банков — практически дня не проходит, чтобы не приходили запросы на участие", — сказал глава НСФР Андрей Емелин.Как добавили в Центробанке, в настоящее время банки могут брать для расчета ПДН "выписки по счетам" заемщиков, а комплекс от "Блумтех" обеспечивает обмен информацией в электронном формате при согласии заемщика.Ранее сообщалось, что российские банки стали повышать ставки по вкладам после увеличения советом директоров ЦБ ключевой ставки до 21 процента. Так, "Дом.РФ" сообщил, что с 28 октября повысил ставки по вкладам и максимальная ставка составила 22,1 процента годовых. Кроме того, "Абсолют банк" также проинформировал о повышении ставок по самым популярным вкладам до 22 процентов с 29 октября.В понедельник 28 октября банк ВТБ повысил ставки по депозитам в рублях в среднем на один процентный пункт, теперь максимальная ставка по депозитам установлена на полгода до 22 процентов годовых.
https://1prime.ru/20241028/kurs-852475795.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/67/841406750_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_9dd99d2ea0939e6a48988d6f61f0ae05.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, долговая нагрузка
Банк России, РОССИЯ, долговая нагрузка
09:34 29.10.2024 (обновлено: 09:52 29.10.2024)
 
СМИ: ЦБ разрешил банкам вместе оценивать долговую нагрузку россиян

РБК: ЦБ разрешил банкам сообща оценивать долговую нагрузку россиян

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Банк России принял решение разрешить российским кредитным организациям совместно оценивать показатель долговой нагрузки (ПДН) у потенциальных заемщиков. Об этом сообщает издание РБК.
Отмечается, что для этого будет использоваться новая технология компании "Блумтех". Уточняется, что разработанная фирмой платформа позволяет банкам эффективно обмениваться конфиденциальной информацией о денежных потоках на счетах физических лиц. В то же время, они таким образом не нарушают банковской тайны.
"Да, действительно, Банк России разрешил использовать в целях расчета ПДН технологию, разработанную компанией "Блумтех". <…> Мы банкам из НСФР рекомендовали эту технологию использовать. Сейчас наблюдаем большой наплыв банков — практически дня не проходит, чтобы не приходили запросы на участие", — сказал глава НСФР Андрей Емелин.
Как добавили в Центробанке, в настоящее время банки могут брать для расчета ПДН "выписки по счетам" заемщиков, а комплекс от "Блумтех" обеспечивает обмен информацией в электронном формате при согласии заемщика.
Ранее сообщалось, что российские банки стали повышать ставки по вкладам после увеличения советом директоров ЦБ ключевой ставки до 21 процента. Так, "Дом.РФ" сообщил, что с 28 октября повысил ставки по вкладам и максимальная ставка составила 22,1 процента годовых. Кроме того, "Абсолют банк" также проинформировал о повышении ставок по самым популярным вкладам до 22 процентов с 29 октября.
В понедельник 28 октября банк ВТБ повысил ставки по депозитам в рублях в среднем на один процентный пункт, теперь максимальная ставка по депозитам установлена на полгода до 22 процентов годовых.
Монета номиналом 1 рубль, банкноты номиналом 1 доллар США и банкноты евро различного номинала - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2024
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 29 октября
Вчера, 17:52
 
Банк РоссииРОССИЯдолговая нагрузка
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала