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СМИ: ЦБ разрешил банкам вместе оценивать долговую нагрузку россиян

СМИ: ЦБ разрешил банкам вместе оценивать долговую нагрузку россиян - 29.10.2024, ПРАЙМ

СМИ: ЦБ разрешил банкам вместе оценивать долговую нагрузку россиян

Банк России принял решение разрешить российским кредитным организациям совместно оценивать показатель долговой нагрузки (ПДН) у потенциальных заемщиков. Об этом | 29.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-29T09:34+0300

2024-10-29T09:34+0300

2024-10-29T09:52+0300

банк россии

россия

долговая нагрузка

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Банк России принял решение разрешить российским кредитным организациям совместно оценивать показатель долговой нагрузки (ПДН) у потенциальных заемщиков. Об этом сообщает издание РБК.Отмечается, что для этого будет использоваться новая технология компании "Блумтех". Уточняется, что разработанная фирмой платформа позволяет банкам эффективно обмениваться конфиденциальной информацией о денежных потоках на счетах физических лиц. В то же время, они таким образом не нарушают банковской тайны."Да, действительно, Банк России разрешил использовать в целях расчета ПДН технологию, разработанную компанией "Блумтех". <…> Мы банкам из НСФР рекомендовали эту технологию использовать. Сейчас наблюдаем большой наплыв банков — практически дня не проходит, чтобы не приходили запросы на участие", — сказал глава НСФР Андрей Емелин.Как добавили в Центробанке, в настоящее время банки могут брать для расчета ПДН "выписки по счетам" заемщиков, а комплекс от "Блумтех" обеспечивает обмен информацией в электронном формате при согласии заемщика.Ранее сообщалось, что российские банки стали повышать ставки по вкладам после увеличения советом директоров ЦБ ключевой ставки до 21 процента. Так, "Дом.РФ" сообщил, что с 28 октября повысил ставки по вкладам и максимальная ставка составила 22,1 процента годовых. Кроме того, "Абсолют банк" также проинформировал о повышении ставок по самым популярным вкладам до 22 процентов с 29 октября.В понедельник 28 октября банк ВТБ повысил ставки по депозитам в рублях в среднем на один процентный пункт, теперь максимальная ставка по депозитам установлена на полгода до 22 процентов годовых.

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россия, долговая нагрузка