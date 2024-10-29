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В ЦБ рассказали, какой процент мошеннических операций удается выявить - 29.10.2024, ПРАЙМ
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В ЦБ рассказали, какой процент мошеннических операций удается выявить
В ЦБ рассказали, какой процент мошеннических операций удается выявить - 29.10.2024, ПРАЙМ
В ЦБ рассказали, какой процент мошеннических операций удается выявить
Российские банки выявляют около 99% попыток мошеннических списаний денежных средств, сообщил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению... | 29.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-29T17:33+0300
2024-10-29T17:33+0300
мошенничество
россия
банк россии
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Российские банки выявляют около 99% попыток мошеннических списаний денежных средств, сообщил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута. "На самом деле банки ловят и пресекают примерно 99% всех попыток мошеннического списания средств, значительное количество попыток мошеннического получения кредитов. То есть, грубо говоря, из всего этого огромного потока до реального ущерба доходит не очень большое, к счастью, количество людей", - сказал Мамута в интервью информационному порталу Invest Future. При этом он обратил внимание, что часто жертвами становятся люди старшего возраста, а также те, кто, имея финансовые затруднения, взяли кредит, чтобы отдать злоумышленникам. Ранее в октябре директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров сообщил, что банки РФ в 2024 году предотвратили 30 миллионов попыток мошенничества, а общая сумма предотвращенных хищений составила порядка 4,3 триллиона рублей. Говоря о проблемах, с которыми граждане обращаются в Банк России, Мамута отметил достаточно большой поток жалоб, связанных с работой банков. "Затем, наверное, на втором месте, это жалобы, связанные с микрофинансовыми организациями, и где-то здесь страховые компании… ну и затем - рынок ценных бумаг", - добавил он. В начале августа регулятор сообщил, что в первом полугодии получил 154 тысячи жалоб от потребителей финансовых услуг - на 8,9% меньше, чем за первые 6 месяцев 2023 года. В частности, почти на треть снизилось число обращений, связанных с деятельностью МФО.
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россия, банк россии
Мошенничество, РОССИЯ, Банк России
17:33 29.10.2024
 
В ЦБ рассказали, какой процент мошеннических операций удается выявить

ЦБ: банки РФ выявляют около 99% мошеннических попыток списания средств

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Российские банки выявляют около 99% попыток мошеннических списаний денежных средств, сообщил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута.
"На самом деле банки ловят и пресекают примерно 99% всех попыток мошеннического списания средств, значительное количество попыток мошеннического получения кредитов. То есть, грубо говоря, из всего этого огромного потока до реального ущерба доходит не очень большое, к счастью, количество людей", - сказал Мамута в интервью информационному порталу Invest Future.
При этом он обратил внимание, что часто жертвами становятся люди старшего возраста, а также те, кто, имея финансовые затруднения, взяли кредит, чтобы отдать злоумышленникам.
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2024
СМИ: ЦБ разрешил банкам вместе оценивать долговую нагрузку россиян
09:34
Ранее в октябре директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров сообщил, что банки РФ в 2024 году предотвратили 30 миллионов попыток мошенничества, а общая сумма предотвращенных хищений составила порядка 4,3 триллиона рублей.
Говоря о проблемах, с которыми граждане обращаются в Банк России, Мамута отметил достаточно большой поток жалоб, связанных с работой банков. "Затем, наверное, на втором месте, это жалобы, связанные с микрофинансовыми организациями, и где-то здесь страховые компании… ну и затем - рынок ценных бумаг", - добавил он.
В начале августа регулятор сообщил, что в первом полугодии получил 154 тысячи жалоб от потребителей финансовых услуг - на 8,9% меньше, чем за первые 6 месяцев 2023 года. В частности, почти на треть снизилось число обращений, связанных с деятельностью МФО.
 
МошенничествоРОССИЯБанк России
 
 
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