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В ЦБ рассказали, какой процент мошеннических операций удается выявить

В ЦБ рассказали, какой процент мошеннических операций удается выявить - 29.10.2024, ПРАЙМ

В ЦБ рассказали, какой процент мошеннических операций удается выявить

Российские банки выявляют около 99% попыток мошеннических списаний денежных средств, сообщил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению... | 29.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-29T17:33+0300

2024-10-29T17:33+0300

2024-10-29T17:33+0300

мошенничество

россия

банк россии

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Российские банки выявляют около 99% попыток мошеннических списаний денежных средств, сообщил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута. "На самом деле банки ловят и пресекают примерно 99% всех попыток мошеннического списания средств, значительное количество попыток мошеннического получения кредитов. То есть, грубо говоря, из всего этого огромного потока до реального ущерба доходит не очень большое, к счастью, количество людей", - сказал Мамута в интервью информационному порталу Invest Future. При этом он обратил внимание, что часто жертвами становятся люди старшего возраста, а также те, кто, имея финансовые затруднения, взяли кредит, чтобы отдать злоумышленникам. Ранее в октябре директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров сообщил, что банки РФ в 2024 году предотвратили 30 миллионов попыток мошенничества, а общая сумма предотвращенных хищений составила порядка 4,3 триллиона рублей. Говоря о проблемах, с которыми граждане обращаются в Банк России, Мамута отметил достаточно большой поток жалоб, связанных с работой банков. "Затем, наверное, на втором месте, это жалобы, связанные с микрофинансовыми организациями, и где-то здесь страховые компании… ну и затем - рынок ценных бумаг", - добавил он. В начале августа регулятор сообщил, что в первом полугодии получил 154 тысячи жалоб от потребителей финансовых услуг - на 8,9% меньше, чем за первые 6 месяцев 2023 года. В частности, почти на треть снизилось число обращений, связанных с деятельностью МФО.

https://1prime.ru/20241029/tsb-852483636.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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