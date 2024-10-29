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Украинский экс-министр транспорта задолжал в РФ более 5,7 миллиона рублей

Украинский экс-министр транспорта задолжал в РФ более 5,7 миллиона рублей - 29.10.2024, ПРАЙМ

Украинский экс-министр транспорта задолжал в РФ более 5,7 миллиона рублей

Бывший глава Министерства транспорта и связи Украины Николай Рудьковский должен России более 5,7 миллиона рублей. Об этом сообщается в документах, которые есть... | 29.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-29T08:27+0300

2024-10-29T08:27+0300

2024-10-29T08:28+0300

россия

украина

задолженность

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Бывший глава Министерства транспорта и связи Украины Николай Рудьковский должен России более 5,7 миллиона рублей. Об этом сообщается в документах, которые есть в распоряжении агентства РИА Новости.Так, в соответствии с материалами, долг министра значится за ущерб, который был причинен преступлением физическим или юридическим лицам. Задолженность составляет пять миллионов 750 тысяч 12 рублей.Ранее в 2019 году Рудьковского осудили в России, ему вменялось участие в нападении на служебные помещения и транспортные средства российских дипломатов "с целью осложнения международных отношений".В 2014 году радикалы забросали российское посольство в Киеве яйцами, краской и кусками брусчатки. Среди участников беспорядков числился и Рудьковский, который бросал камни, а позднее скрылся. Ущерб зданию и автомобилям оценивался почти в 14 миллионов рублей.

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россия, украина, задолженность