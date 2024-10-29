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На Украине рассказали горькую правду о Сырском
На Украине рассказали горькую правду о Сырском - 29.10.2024, ПРАЙМ
На Украине рассказали горькую правду о Сырском
Главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский боится украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом рассказал журналист Юрий Бутусов в эфире своего... | 29.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-29T17:27+0300
2024-10-29T17:27+0300
2024-10-29T17:27+0300
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МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский боится украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом рассказал журналист Юрий Бутусов в эфире своего YouTube-канала."Сырский очень сильно боится. Не врага и не ответственности <...> Он бесконечно боится Владимира Зеленского и его нервных реакций во время доклада с плохими новостями. Боится, что его подвинут с кресла", — пояснил журналист.Кроме того, он сообщил, что на Украине генеральские должности получают те, кто боится своего начальства. По его словам, это и стало причиной для того, чтобы назначить Залужного: он редко спорил или отказывал Зеленскому.Александр Сырский — украинский военачальник, генерал, герой Украины. Командующий Сухопутными войсками ВСУ, главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 8 февраля 2024 года.
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украина, всу, александр сырский
УКРАИНА, ВСУ, Александр Сырский
На Украине рассказали горькую правду о Сырском
Экс-советник главы МО Украины Бутусов: Сырский очень боится Зеленского
МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ.
Главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский боится украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом рассказал журналист Юрий Бутусов в эфире
своего YouTube-канала.
"Сырский очень сильно боится. Не врага и не ответственности <...> Он бесконечно боится Владимира Зеленского и его нервных реакций во время доклада с плохими новостями. Боится, что его подвинут с кресла", — пояснил журналист.
Кроме того, он сообщил, что на Украине генеральские должности получают те, кто боится своего начальства. По его словам, это и стало причиной для того, чтобы назначить Залужного: он редко спорил или отказывал Зеленскому.
Александр Сырский — украинский военачальник, генерал, герой Украины. Командующий Сухопутными войсками ВСУ, главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 8 февраля 2024 года.
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