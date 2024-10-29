https://1prime.ru/20241029/volkswagen-852495974.html

Немецкий политик Вагенкнехт нашла виновных в кризисе Volkswagen

Немецкий политик Вагенкнехт нашла виновных в кризисе Volkswagen - 29.10.2024, ПРАЙМ

Немецкий политик Вагенкнехт нашла виновных в кризисе Volkswagen

Недавно основавшая свою партию немецкий политик Сара Вагенкнехт заявила, что в кризисе автоконцерна Volkswagen виновата проводимая правящей коалицией (т.н... | 29.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-29T19:36+0300

2024-10-29T19:36+0300

2024-10-29T19:37+0300

экономика

volkswagen

сара вагенкнехт

мнение

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75764/92/757649249_0:67:640:427_1920x0_80_0_0_b491999d96c1174ac4c0b7fbb44b1d8e.jpg

МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Недавно основавшая свою партию немецкий политик Сара Вагенкнехт заявила, что в кризисе автоконцерна Volkswagen виновата проводимая правящей коалицией (т.н. "светофор") экономическая и внешняя политика. "Я считаю: последствия неправильных управленческих решений не должны перекладываться на сотрудников! Это также относится к провальной энергетической и экономической политике федерального правительства. В конце концов, светофор в значительной степени ответственен за тяжелое положение немецкой автомобильной промышленности: санкции против России, которые приводят к росту цен на энергоносители, отказ от двигателей внутреннего сгорания, который угрожает уничтожить ведущие мировые ноу-хау, и преступное пренебрежение инвестициями в инфраструктуру и широко разрекламированные перемены в транспортной политике", - написала Вагенкнехт в соцсети.По ее словам, кризис Volkswagen является символом надвигающегося упадка немецкой промышленности. "Чтобы сохранить конкурентоспособность Германии как промышленного региона и предотвратить потерю сотен тысяч рабочих мест, нам, наконец, необходим возврат к дешевой энергии и обширные инвестиции в нашу слабую инфраструктуру", - считает Вагенкнехт. По ее мнению, правительство не понимает всей серьезности ситуации, в которой оказалась немецкая экономика. Ранее глава производственного совета Volkswagen Даниэла Кавалло сообщила, что концерн намерен в рамках мер по экономии закрыть как минимум три завода в Германии и тем самым сократить десятки тысяч рабочих мест. В Германии работает около 120 000 человек на десяти заводах компании. В ответ на эти планы профсоюзы, представляющие сотрудников Volkswagen, анонсировали забастовки. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС ввел уже 14 пакетов санкций против России. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://1prime.ru/20241028/volkswagen-852475132.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

volkswagen, сара вагенкнехт, мнение