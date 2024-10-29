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Немецкий политик Вагенкнехт нашла виновных в кризисе Volkswagen - 29.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241029/volkswagen-852495974.html
Немецкий политик Вагенкнехт нашла виновных в кризисе Volkswagen
Немецкий политик Вагенкнехт нашла виновных в кризисе Volkswagen - 29.10.2024, ПРАЙМ
Немецкий политик Вагенкнехт нашла виновных в кризисе Volkswagen
Недавно основавшая свою партию немецкий политик Сара Вагенкнехт заявила, что в кризисе автоконцерна Volkswagen виновата проводимая правящей коалицией (т.н... | 29.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-29T19:36+0300
2024-10-29T19:37+0300
экономика
volkswagen
сара вагенкнехт
мнение
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Недавно основавшая свою партию немецкий политик Сара Вагенкнехт заявила, что в кризисе автоконцерна Volkswagen виновата проводимая правящей коалицией (т.н. "светофор") экономическая и внешняя политика. "Я считаю: последствия неправильных управленческих решений не должны перекладываться на сотрудников! Это также относится к провальной энергетической и экономической политике федерального правительства. В конце концов, светофор в значительной степени ответственен за тяжелое положение немецкой автомобильной промышленности: санкции против России, которые приводят к росту цен на энергоносители, отказ от двигателей внутреннего сгорания, который угрожает уничтожить ведущие мировые ноу-хау, и преступное пренебрежение инвестициями в инфраструктуру и широко разрекламированные перемены в транспортной политике", - написала Вагенкнехт в соцсети.По ее словам, кризис Volkswagen является символом надвигающегося упадка немецкой промышленности. "Чтобы сохранить конкурентоспособность Германии как промышленного региона и предотвратить потерю сотен тысяч рабочих мест, нам, наконец, необходим возврат к дешевой энергии и обширные инвестиции в нашу слабую инфраструктуру", - считает Вагенкнехт. По ее мнению, правительство не понимает всей серьезности ситуации, в которой оказалась немецкая экономика. Ранее глава производственного совета Volkswagen Даниэла Кавалло сообщила, что концерн намерен в рамках мер по экономии закрыть как минимум три завода в Германии и тем самым сократить десятки тысяч рабочих мест. В Германии работает около 120 000 человек на десяти заводах компании. В ответ на эти планы профсоюзы, представляющие сотрудников Volkswagen, анонсировали забастовки. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС ввел уже 14 пакетов санкций против России. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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volkswagen, сара вагенкнехт, мнение
Экономика, Volkswagen, Сара Вагенкнехт, мнение
19:36 29.10.2024 (обновлено: 19:37 29.10.2024)
 
Немецкий политик Вагенкнехт нашла виновных в кризисе Volkswagen

Немецкий политик Вагенкнехт: в кризисе Volkswagen виновата политика властей

Volkswagen
Volkswagen
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Недавно основавшая свою партию немецкий политик Сара Вагенкнехт заявила, что в кризисе автоконцерна Volkswagen виновата проводимая правящей коалицией (т.н. "светофор") экономическая и внешняя политика.
"Я считаю: последствия неправильных управленческих решений не должны перекладываться на сотрудников! Это также относится к провальной энергетической и экономической политике федерального правительства. В конце концов, светофор в значительной степени ответственен за тяжелое положение немецкой автомобильной промышленности: санкции против России, которые приводят к росту цен на энергоносители, отказ от двигателей внутреннего сгорания, который угрожает уничтожить ведущие мировые ноу-хау, и преступное пренебрежение инвестициями в инфраструктуру и широко разрекламированные перемены в транспортной политике", - написала Вагенкнехт в соцсети.
По ее словам, кризис Volkswagen является символом надвигающегося упадка немецкой промышленности.
"Чтобы сохранить конкурентоспособность Германии как промышленного региона и предотвратить потерю сотен тысяч рабочих мест, нам, наконец, необходим возврат к дешевой энергии и обширные инвестиции в нашу слабую инфраструктуру", - считает Вагенкнехт.
Логотип Volkswagen - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2024
Шольц допустил, что в закрытии заводов Volkswagen виноват сам концерн
Вчера, 17:26
По ее мнению, правительство не понимает всей серьезности ситуации, в которой оказалась немецкая экономика.
Ранее глава производственного совета Volkswagen Даниэла Кавалло сообщила, что концерн намерен в рамках мер по экономии закрыть как минимум три завода в Германии и тем самым сократить десятки тысяч рабочих мест. В Германии работает около 120 000 человек на десяти заводах компании.
В ответ на эти планы профсоюзы, представляющие сотрудников Volkswagen, анонсировали забастовки.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС ввел уже 14 пакетов санкций против России.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
 
ЭкономикаVolkswagenСара Вагенкнехтмнение
 
 
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