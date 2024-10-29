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Оборот сервисов e-commerce "Яндекса" вырос на 51 процентов - 29.10.2024, ПРАЙМ
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Оборот сервисов e-commerce "Яндекса" вырос на 51 процентов
Оборот сервисов e-commerce "Яндекса" вырос на 51 процентов - 29.10.2024, ПРАЙМ
Оборот сервисов e-commerce "Яндекса" вырос на 51 процентов
Товарооборот (GMV) сегмента электронной коммерции "Яндекса" в третьем квартале 2024 года увеличился на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и... | 29.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-29T09:16+0300
2024-10-29T09:20+0300
россия
яндекс
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Товарооборот (GMV) сегмента электронной коммерции "Яндекса" в третьем квартале 2024 года увеличился на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 235,8 миллиарда рублей, а выручка сегмента райдтех выросла на 32% в годовом выражении - до 59,4 миллиарда рублей, следует из отчета компании. "Отчет МКПАО "Яндекс" по стандартам МСФО за Q3 2024 … GMV сервисов электронной коммерции (Маркет, Еда, Деливери и Лавка) 235,8 миллиарда рублей (+51%)", - говорится в отчете. Сегмент электронной коммерции включает торговую платформу "Яндекс Маркет", сервис "Яндекс Лавка", а также сервисы "Яндекс Еда" и "Деливери". В свою очередь товарооборот сегмента O2O за этот период вырос на 60% и достиг 78,2 миллиарда рублей. В целом этот сегмент включает "Яндекс Доставку", сервис "Яндекс Заправки" для оплаты топлива на АЗС, а также несколько небольших экспериментальных O2O-сервисов.
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россия, яндекс
РОССИЯ, Яндекс
09:16 29.10.2024 (обновлено: 09:20 29.10.2024)
 
Оборот сервисов e-commerce "Яндекса" вырос на 51 процентов

Оборот сервисов e-commerce "Яндекса" в III квартале вырос до 235,8 миллиарда руб

© РИА Новости . Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанк" Буква "Я" в музее Яндекса в Москве
 Буква Я в музее Яндекса в Москве - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Товарооборот (GMV) сегмента электронной коммерции "Яндекса" в третьем квартале 2024 года увеличился на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 235,8 миллиарда рублей, а выручка сегмента райдтех выросла на 32% в годовом выражении - до 59,4 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
"Отчет МКПАО "Яндекс" по стандартам МСФО за Q3 2024 … GMV сервисов электронной коммерции (Маркет, Еда, Деливери и Лавка) 235,8 миллиарда рублей (+51%)", - говорится в отчете.
Сегмент электронной коммерции включает торговую платформу "Яндекс Маркет", сервис "Яндекс Лавка", а также сервисы "Яндекс Еда" и "Деливери".
В свою очередь товарооборот сегмента O2O за этот период вырос на 60% и достиг 78,2 миллиарда рублей. В целом этот сегмент включает "Яндекс Доставку", сервис "Яндекс Заправки" для оплаты топлива на АЗС, а также несколько небольших экспериментальных O2O-сервисов.
Стенд Яндекса в павильоне Минпромторга - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
СМИ: "Яндекс" приобретет часть активов сервиса доставки в Узбекистане
25 октября, 10:35
 
РОССИЯЯндекс
 
 
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