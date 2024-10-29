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"Яндекс" нарастил чистую прибыль в 2,2 раза

"Яндекс" нарастил чистую прибыль в 2,2 раза - 29.10.2024, ПРАЙМ

"Яндекс" нарастил чистую прибыль в 2,2 раза

Скорректированная чистая прибыль МКПАО "Яндекс" по МСФО в третьем квартале текущего года выросла на 118% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 25,1... | 29.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-29T09:19+0300

2024-10-29T09:19+0300

2024-10-29T09:19+0300

россия

яндекс

чистая прибыль

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Скорректированная чистая прибыль МКПАО "Яндекс" по МСФО в третьем квартале текущего года выросла на 118% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 25,1 миллиарда рублей, следует из отчета компании. "Отчет МКПАО "Яндекс" по стандартам МСФО за Q3 2024 г… Скорректированная чистая прибыль выросла на 118%, составив 25,1 миллиарда рублей", - говорится в отчете. Отмечается также, что общая квартальная выручка компании выросла на 36%, составив 276,8 миллиарда рублей. А скорректированная EBITDA увеличилась на 66%, до 54,7 миллиарда рублей. В свою очередь рост числа сотрудников составил 15%, или 3,7 тысячи человек, достигнув показателя в 28 тысяч человек.

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россия, яндекс, чистая прибыль