https://1prime.ru/20241029/yandeks-852483486.html
"Яндекс" нарастил чистую прибыль в 2,2 раза
"Яндекс" нарастил чистую прибыль в 2,2 раза - 29.10.2024, ПРАЙМ
"Яндекс" нарастил чистую прибыль в 2,2 раза
Скорректированная чистая прибыль МКПАО "Яндекс" по МСФО в третьем квартале текущего года выросла на 118% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 25,1... | 29.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-29T09:19+0300
2024-10-29T09:19+0300
2024-10-29T09:19+0300
россия
яндекс
чистая прибыль
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850181376_0:66:3404:1982_1920x0_80_0_0_19ab3f709786fca20adb71324a9e6d87.jpg
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Скорректированная чистая прибыль МКПАО "Яндекс" по МСФО в третьем квартале текущего года выросла на 118% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 25,1 миллиарда рублей, следует из отчета компании. "Отчет МКПАО "Яндекс" по стандартам МСФО за Q3 2024 г… Скорректированная чистая прибыль выросла на 118%, составив 25,1 миллиарда рублей", - говорится в отчете. Отмечается также, что общая квартальная выручка компании выросла на 36%, составив 276,8 миллиарда рублей. А скорректированная EBITDA увеличилась на 66%, до 54,7 миллиарда рублей. В свою очередь рост числа сотрудников составил 15%, или 3,7 тысячи человек, достигнув показателя в 28 тысяч человек.
https://1prime.ru/20241025/dostavka-852414728.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850181376_673:0:3404:2048_1920x0_80_0_0_836f64832c36f77c34ea56d05ce81c05.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, яндекс, чистая прибыль
РОССИЯ, Яндекс, чистая прибыль
"Яндекс" нарастил чистую прибыль в 2,2 раза
Скорректированная чистая прибыль МКПАО "Яндекс" по МСФО выросла в 2,2 раза
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Скорректированная чистая прибыль МКПАО "Яндекс" по МСФО в третьем квартале текущего года выросла на 118% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 25,1 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
"Отчет МКПАО "Яндекс" по стандартам МСФО за Q3 2024 г… Скорректированная чистая прибыль выросла на 118%, составив 25,1 миллиарда рублей", - говорится в отчете.
Отмечается также, что общая квартальная выручка компании выросла на 36%, составив 276,8 миллиарда рублей. А скорректированная EBITDA увеличилась на 66%, до 54,7 миллиарда рублей.
В свою очередь рост числа сотрудников составил 15%, или 3,7 тысячи человек, достигнув показателя в 28 тысяч человек.
СМИ: "Яндекс" приобретет часть активов сервиса доставки в Узбекистане