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"Смертельно опасно". На Украине назвали угрозу страшнее военного конфликта

"Смертельно опасно". На Украине назвали угрозу страшнее военного конфликта - 29.10.2024, ПРАЙМ

"Смертельно опасно". На Украине назвали угрозу страшнее военного конфликта

Политика языкового преследования наносит Украине более значительный урон, чем вооруженное противостояние с Российской Федерацией. Такое мнение в своем... | 29.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-29T21:35+0300

2024-10-29T21:35+0300

2024-10-29T21:36+0300

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экспертное мнение

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Политика языкового преследования наносит Украине более значительный урон, чем вооруженное противостояние с Российской Федерацией. Такое мнение в своем YouTube-канале высказал украинский политолог Руслан Бортник ."Это смертельно опасно. Это наносит Украине урон больший, чем <...> боевые действия", - заявил политолог. Аргументируя свое утверждение, он отметил, что языковые, религиозные и "другие разборки" могут привести к отторжению миллионов или даже десятков миллионов граждан.Власти Украины, поощряя такого рода действия, дробят украинское общество - "будто зеркало, брошенное с высоты, по осколкам которого топчутся ногами".

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