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"Смертельно опасно". На Украине назвали угрозу страшнее военного конфликта
"Смертельно опасно". На Украине назвали угрозу страшнее военного конфликта - 29.10.2024, ПРАЙМ
"Смертельно опасно". На Украине назвали угрозу страшнее военного конфликта
Политика языкового преследования наносит Украине более значительный урон, чем вооруженное противостояние с Российской Федерацией. Такое мнение в своем... | 29.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-29T21:35+0300
2024-10-29T21:35+0300
2024-10-29T21:36+0300
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Политика языкового преследования наносит Украине более значительный урон, чем вооруженное противостояние с Российской Федерацией. Такое мнение в своем YouTube-канале высказал украинский политолог Руслан Бортник ."Это смертельно опасно. Это наносит Украине урон больший, чем <...> боевые действия", - заявил политолог. Аргументируя свое утверждение, он отметил, что языковые, религиозные и "другие разборки" могут привести к отторжению миллионов или даже десятков миллионов граждан.Власти Украины, поощряя такого рода действия, дробят украинское общество - "будто зеркало, брошенное с высоты, по осколкам которого топчутся ногами".
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украина, русский язык, экспертное мнение
Политика, УКРАИНА, русский язык, экспертное мнение
"Смертельно опасно". На Украине назвали угрозу страшнее военного конфликта
Политолог Бортник: политика Киева вредит Украине больше вооруженного конфликта
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Политика языкового преследования наносит Украине более значительный урон, чем вооруженное противостояние с Российской Федерацией. Такое мнение в своем YouTube-канале высказал украинский политолог Руслан Бортник .
"Это смертельно опасно. Это наносит Украине урон больший, чем <...> боевые действия", - заявил политолог.
Аргументируя свое утверждение, он отметил, что языковые, религиозные и "другие разборки" могут привести к отторжению миллионов или даже десятков миллионов граждан.
В офисе Зеленского рассказали, когда проведут выборы на Украине
Власти Украины, поощряя такого рода действия, дробят украинское общество - "будто зеркало, брошенное с высоты, по осколкам которого топчутся ногами".