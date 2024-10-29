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Юань начал торги 29 октября ростом

Юань начал торги 29 октября ростом - 29.10.2024, ПРАЙМ

Юань начал торги 29 октября ростом

Курс китайской валюты в начале торговой сессии вторника повышается до 13,65 рубля, следует из данных Московской биржи. | 29.10.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии вторника повышается до 13,65 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск растет на 3 копейки, до 13,65 рубля.

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россия, курсы валют