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"Петербургский нефтяной терминал" заявил о рейдерском захвате

"Петербургский нефтяной терминал" заявил о рейдерском захвате - 29.10.2024, ПРАЙМ

"Петербургский нефтяной терминал" заявил о рейдерском захвате

АО "Петербургский нефтяной терминал", один из крупнейших российских терминалов по перевалке наливных грузов в Балтийском регионе, заявило о попытке рейдерского... | 29.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-29T18:52+0300

2024-10-29T18:52+0300

2024-10-29T18:53+0300

экономика

терминал

захват

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МОСКВА, 29 окт- ПРАЙМ. АО "Петербургский нефтяной терминал", один из крупнейших российских терминалов по перевалке наливных грузов в Балтийском регионе, заявило о попытке рейдерского захвата. Между тем обвиненные в этом компания Tujunga Enterprises и один из ее бенефициаров Михаил Скигин уже заявили, что эта информация не соответствует действительности. "АО "ПНТ" (Петербургский нефтяной терминал) информирует, что лица, стоящие за иностранным акционером терминала - кипрской компанией "Туджунга Энтерпрайзис Лимитед", граждане недружественного России иностранного государства, игнорируя решения арбитражных судов Российской Федерации, предпринимают попытку установления полного контроля над АО "ПНТ" путем рейдерского захвата", - говорится в сообщении. Согласно заявленной в нем информации, в настоящее время 50% акций АО "ПНТ" принадлежат Елене Васильевой, и она же осуществляет оперативное управление терминалом, а кипрской компании Tujunga Enterprises Ltd принадлежат остальные 50% акций. При этом в системе "БИР-Аналитик" доля Tujunga Enterprises значится как 28%, остальные доли также указаны как принадлежащие кипрским компаниям: 22% у Almont Holdings Ltd, 10% у "Новомор Лимитед", 28% у Mobalko Holdings Limited, 12% у "Занфра Лимитед". В заявлении ПНТ утверждается, что лица, связанные с Tujunga, воспользовавшись поддельными документами с целью фальсификации данных реестра юридических лиц, направили в Межрайонную инспекцию ФНС заявление о внесении в реестр сведений о прекращении полномочий законно избранного генерального директора АО "ПНТ" Владимира Грызлова. При этом на данный момент, как убедился корреспондент РИА Новости, гендиректором ПНТ в ЕГРЮЛ продолжает значиться Грызлов. Кроме того, ПНТ заявляет, что лица, связанные с Tujunga, "добились возбуждения в Москве уголовных дел и вынесения в рамках дел незаконных судебных актов, которые блокируют возможность голосования акциями предприятия российскому акционеру – Елене Васильевой". АО "ПНТ" сообщило, что обратилось в компетентные органы с просьбой вмешаться в ситуацию. Вторая сторона в своей "претензии о защите чести, достоинства и деловой репутации в порядке досудебного урегулирования спора", в частности, заявляет, что Tujunga является единственным голосующим акционером ПНТ, а акции Елены Васильевой арестованы судом. Она требует удалить публикации и опубликовать опровержение.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

терминал, захват