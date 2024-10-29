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"Сизифов труд". Посол России оценил попытки Запада нанести поражение стране - 29.10.2024, ПРАЙМ
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"Сизифов труд". Посол России оценил попытки Запада нанести поражение стране
"Сизифов труд". Посол России оценил попытки Запада нанести поражение стране - 29.10.2024, ПРАЙМ
"Сизифов труд". Посол России оценил попытки Запада нанести поражение стране
Попытки западных государств нанести России "стратегическое поражение" является бесперспективными. Об этом заявил российский посол в Аргентине Дмитрий... | 29.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-29T15:45+0300
2024-10-29T15:45+0300
спецоперация на украине
россия
украина
владимир зеленский
военная помощь украине
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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 окт - ПРАЙМ. Попытки западных государств нанести России "стратегическое поражение" является бесперспективными. Об этом заявил российский посол в Аргентине Дмитрий Феоктистов.В этой связи он назвал западные усилия сизифовым трудом. По словам дипломата, ушедший в отставку глава евродипломатии Жозеп Боррель заявлял, что украинский кризис закончился бы через 15 дней без поддержки Западом Киева.Феоктистов, комментируя слова европейского политика, добавил, что они доказывают то, что настоящим двигателем этого конфликта является Запад. По его словам, масштабы военной и финансовой помощи режиму Зеленского зашкаливают.Ранее расположенный в Германии Кильский институт мировой экономики оценил военную помощь Украину. По расчетам, совокупный объем финансовых вложений в Киев составляет 200 миллиардов долларов.
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россия, украина, владимир зеленский, военная помощь украине
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, военная помощь Украине
15:45 29.10.2024
 
"Сизифов труд". Посол России оценил попытки Запада нанести поражение стране

Посол РФ: попытки Запада нанести "стратегическое поражение" РФ бесперспективны

© Фото : Unsplash/Sasha StoriesВид на Буэнос-Айрес, Аргентина
Вид на Буэнос-Айрес, Аргентина - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2024
© Фото : Unsplash/Sasha Stories
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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 окт - ПРАЙМ. Попытки западных государств нанести России "стратегическое поражение" является бесперспективными. Об этом заявил российский посол в Аргентине Дмитрий Феоктистов.
В этой связи он назвал западные усилия сизифовым трудом. По словам дипломата, ушедший в отставку глава евродипломатии Жозеп Боррель заявлял, что украинский кризис закончился бы через 15 дней без поддержки Западом Киева.
Феоктистов, комментируя слова европейского политика, добавил, что они доказывают то, что настоящим двигателем этого конфликта является Запад. По его словам, масштабы военной и финансовой помощи режиму Зеленского зашкаливают.
Ранее расположенный в Германии Кильский институт мировой экономики оценил военную помощь Украину. По расчетам, совокупный объем финансовых вложений в Киев составляет 200 миллиардов долларов.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2024
Зеленский в своем "плане победы" попросил ракеты "Томагавк", пишет СМИ
15:20
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАВладимир Зеленскийвоенная помощь Украине
 
 
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