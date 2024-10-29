https://1prime.ru/20241029/zapret-852480886.html
США запрещают американским лицам сделки с квантовыми технологиями и ИИ
США запрещают американским лицам сделки с квантовыми технологиями и ИИ - 29.10.2024, ПРАЙМ
США запрещают американским лицам сделки с квантовыми технологиями и ИИ
Власти США запрещают находящимся в стране лицам принимать участие в отдельных сделках, которые связаны с полупроводниками, квантовыми технологиями и... | 29.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-29T05:19+0300
2024-10-29T05:19+0300
2024-10-29T05:19+0300
экономика
китай
сша
ии
it
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/59/841255979_0:127:2449:1505_1920x0_80_0_0_e7783729c27c96c17973f9cee9a075e0.jpg
ВАШИНГТОН, 29 окт - ПРАЙМ. Власти США запрещают находящимся в стране лицам принимать участие в отдельных сделках, которые связаны с полупроводниками, квантовыми технологиями и искусственным интеллектом, если это имеет отношение к технологиям, которые связны с нацбезопасностью государства, или если речь идет о сделках с лицами из некоторых стран, в том числе КНР, заявил высокопоставленный представитель Белого дома. По его словам, минфин опубликует окончательное правило для применения исполнительного указа президента США Джо Байдена 14105 от августа 2023 года об инвестициях США в отдельные технологии, которые относятся к национальной безопасности, а также продукцию в странах, вызывающих беспокойство.Он уточнил, что в правиле имеются два ключевых ограничения, первое запрещает находящимся в Соединенных Штатах лицам принимать участие в определенных сделках, в том числе с полупроводниками, квантовыми технологиями и ИИ."Во-вторых, оно предписывает лицам из США уведомлять минфин об определенных операциях, включающих полупроводники и искусственный интеллект", - уточнил чиновник. Он отметил, что такие ограничения нацелены, в частности, против КНР под предлогом ограничения развития военно-промышленного потенциала Пекина.
https://1prime.ru/20240425/sanktsii-847709980.html
китай
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/59/841255979_136:0:2313:1633_1920x0_80_0_0_c030ce2f40e850649269be6a6c4b1bc2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, сша, ии, it
Экономика, КИТАЙ, США, ИИ, IT
США запрещают американским лицам сделки с квантовыми технологиями и ИИ
США запрещают американским лицам сделки с полупроводниками, квантовыми технологиями и ИИ
ВАШИНГТОН, 29 окт - ПРАЙМ. Власти США запрещают находящимся в стране лицам принимать участие в отдельных сделках, которые связаны с полупроводниками, квантовыми технологиями и искусственным интеллектом, если это имеет отношение к технологиям, которые связны с нацбезопасностью государства, или если речь идет о сделках с лицами из некоторых стран, в том числе КНР, заявил высокопоставленный представитель Белого дома.
По его словам, минфин опубликует окончательное правило для применения исполнительного указа президента США Джо Байдена 14105 от августа 2023 года об инвестициях США в отдельные технологии, которые относятся к национальной безопасности, а также продукцию в странах, вызывающих беспокойство.
Он уточнил, что в правиле имеются два ключевых ограничения, первое запрещает находящимся в Соединенных Штатах лицам принимать участие в определенных сделках, в том числе с полупроводниками, квантовыми технологиями и ИИ.
США пригрозили Китаю санкциями за поставки в Россию
"Во-вторых, оно предписывает лицам из США уведомлять минфин об определенных операциях, включающих полупроводники и искусственный интеллект", - уточнил чиновник.
Он отметил, что такие ограничения нацелены, в частности, против КНР под предлогом ограничения развития военно-промышленного потенциала Пекина.