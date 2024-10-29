https://1prime.ru/20241029/zelenskiy-852496584.html

Аналитик ЦРУ предсказал судьбу Зеленского после выборов в США

Аналитик ЦРУ предсказал судьбу Зеленского после выборов в США - 29.10.2024, ПРАЙМ

Аналитик ЦРУ предсказал судьбу Зеленского после выборов в США

До тех пор, пока у власти на Украине находится Владимир Зеленский, конфликт не будет решен дипломатическим путем. Но в случае победы на президентских выборах в... | 29.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-29T20:48+0300

2024-10-29T20:48+0300

2024-10-29T21:35+0300

политика

владимир зеленский

выборы в сша

экспертное мнение

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. До тех пор, пока у власти на Украине находится Владимир Зеленский, конфликт не будет решен дипломатическим путем. Но в случае победы на президентских выборах в США Дональда Трампа от Зеленского постараются избавиться. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.По его мнению, если российские войска не сбавят темп наступления, то "весьма вероятно" к середине декабря могут дойти до Днепра. Если на президентских выборах в Соединенных Штатах победит Трамп, это, как считает Джонсон, станет для Зеленского началом конца, поскольку от него обязательно постараются избавиться и подыскать ему замену, чтобы выйти на переговоры с Россией. Но пока Зеленский находится у власти, дипломатическое решение, по мнению аналитика, просто невозможно, ведь глава киевского режима "ясно дал понять, что не приемлет дипломатического решения". А за другим кандидатом в президенты США - Камалой Харрис, как утверждает Джонсон, стоит группа, которая инвестировала в Украину большие деньги, в частности, компания BlackRock. И в случае победы Российской Федерации, эти инвесторы потеряют свои вложения, заявил Джонсон. "Именно западные деньги подпитывают конфликт", - подчеркнул он. Соединенные Штаты, говоря о конфликте на Украине, на самом деле говорят не о правде и справедливости или демократических преобразованиях, а о больших деньгах, заключил аналитик.

https://1prime.ru/20241027/granitsy-852457965.html

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владимир зеленский, выборы в сша, экспертное мнение