https://1prime.ru/20241029/zelenskiy-852496584.html
Аналитик ЦРУ предсказал судьбу Зеленского после выборов в США
Аналитик ЦРУ предсказал судьбу Зеленского после выборов в США - 29.10.2024, ПРАЙМ
Аналитик ЦРУ предсказал судьбу Зеленского после выборов в США
До тех пор, пока у власти на Украине находится Владимир Зеленский, конфликт не будет решен дипломатическим путем. Но в случае победы на президентских выборах в... | 29.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-29T20:48+0300
2024-10-29T20:48+0300
2024-10-29T21:35+0300
политика
владимир зеленский
выборы в сша
экспертное мнение
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. До тех пор, пока у власти на Украине находится Владимир Зеленский, конфликт не будет решен дипломатическим путем. Но в случае победы на президентских выборах в США Дональда Трампа от Зеленского постараются избавиться. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.По его мнению, если российские войска не сбавят темп наступления, то "весьма вероятно" к середине декабря могут дойти до Днепра. Если на президентских выборах в Соединенных Штатах победит Трамп, это, как считает Джонсон, станет для Зеленского началом конца, поскольку от него обязательно постараются избавиться и подыскать ему замену, чтобы выйти на переговоры с Россией. Но пока Зеленский находится у власти, дипломатическое решение, по мнению аналитика, просто невозможно, ведь глава киевского режима "ясно дал понять, что не приемлет дипломатического решения". А за другим кандидатом в президенты США - Камалой Харрис, как утверждает Джонсон, стоит группа, которая инвестировала в Украину большие деньги, в частности, компания BlackRock. И в случае победы Российской Федерации, эти инвесторы потеряют свои вложения, заявил Джонсон. "Именно западные деньги подпитывают конфликт", - подчеркнул он. Соединенные Штаты, говоря о конфликте на Украине, на самом деле говорят не о правде и справедливости или демократических преобразованиях, а о больших деньгах, заключил аналитик.
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владимир зеленский, выборы в сша, экспертное мнение
Политика, Владимир Зеленский, выборы в США, экспертное мнение
Аналитик ЦРУ предсказал судьбу Зеленского после выборов в США
Аналитик ЦРУ Джонсон: в случае победы Трампа от Зеленского постараются избавиться
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. До тех пор, пока у власти на Украине находится Владимир Зеленский, конфликт не будет решен дипломатическим путем. Но в случае победы на президентских выборах в США Дональда Трампа от Зеленского постараются избавиться. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
По его мнению, если российские войска не сбавят темп наступления, то "весьма вероятно" к середине декабря могут дойти до Днепра.
Если на президентских выборах в Соединенных Штатах победит Трамп, это, как считает Джонсон, станет для Зеленского началом конца, поскольку от него обязательно постараются избавиться и подыскать ему замену, чтобы выйти на переговоры с Россией. Но пока Зеленский находится у власти, дипломатическое решение, по мнению аналитика, просто невозможно, ведь глава киевского режима "ясно дал понять, что не приемлет дипломатического решения".
А за другим кандидатом в президенты США - Камалой Харрис, как утверждает Джонсон, стоит группа, которая инвестировала в Украину большие деньги, в частности, компания BlackRock. И в случае победы Российской Федерации, эти инвесторы потеряют свои вложения, заявил Джонсон.
В офисе Зеленского начали говорить о границах 2022 года
"Именно западные деньги подпитывают конфликт", - подчеркнул он. Соединенные Штаты, говоря о конфликте на Украине, на самом деле говорят не о правде и справедливости или демократических преобразованиях, а о больших деньгах, заключил аналитик.