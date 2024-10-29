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Цена на золото обновила исторический максимум - 29.10.2024, ПРАЙМ
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Цена на золото обновила исторический максимум
Цена на золото обновила исторический максимум - 29.10.2024, ПРАЙМ
Цена на золото обновила исторический максимум
Стоимость золота растет на 1% во вторник вечером, достигает нового исторического максимума, свидетельствуют данные торгов. | 29.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-29T17:43+0300
2024-10-29T17:43+0300
россия
золото
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Стоимость золота растет на 1% во вторник вечером, достигает нового исторического максимума, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.27 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 26 долларов, или на 0,96% - до 2 781,9 доллара за тройскую унцию, минутами ранее показатель достигал нового рекорда в 2 783,95 доллара. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 2,02% - до 34,688 доллара за унцию. Аналитики отмечают, что поддержку котировкам золота оказывает ожидание итогов президентских выборов в США, которые пройдут 5 ноября. "Цена на золото растет на этой неделе, несмотря на снижение премий за риск в других странах, и это является подтверждением того, что в центре внимания находятся выборы в США, особенно перспективы "Трампа 2.0", - цитирует агентство Bloomberg Saxo Bank A/S. По мнению экспертов, избрание бывшего президента страны Дональда Трампа может принести более серьезные политические потрясения, торговые тарифы и повышенные геополитические риски.
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россия, золото
РОССИЯ, золото
17:43 29.10.2024
 
Цена на золото обновила исторический максимум

Стоимость золота достигала 2 783,95 доллара за тройскую унцию

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Стоимость золота растет на 1% во вторник вечером, достигает нового исторического максимума, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.27 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 26 долларов, или на 0,96% - до 2 781,9 доллара за тройскую унцию, минутами ранее показатель достигал нового рекорда в 2 783,95 доллара. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 2,02% - до 34,688 доллара за унцию.
Аналитики отмечают, что поддержку котировкам золота оказывает ожидание итогов президентских выборов в США, которые пройдут 5 ноября.
"Цена на золото растет на этой неделе, несмотря на снижение премий за риск в других странах, и это является подтверждением того, что в центре внимания находятся выборы в США, особенно перспективы "Трампа 2.0", - цитирует агентство Bloomberg Saxo Bank A/S.
По мнению экспертов, избрание бывшего президента страны Дональда Трампа может принести более серьезные политические потрясения, торговые тарифы и повышенные геополитические риски.
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Цена на золото перешла к слабому росту
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