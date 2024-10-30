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"Аэрофлот" получил 26,3 мииларда рублей прибыли против убытка в 2023 году

"Аэрофлот" получил 26,3 мииларда рублей прибыли против убытка в 2023 году - 30.10.2024, ПРАЙМ

"Аэрофлот" получил 26,3 мииларда рублей прибыли против убытка в 2023 году

Чистая прибыль крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" по РСБУ в январе-сентябре 2024 года составила 26,3 миллиарда рублей против убытка в 94,6 миллиарда... | 30.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-30T13:10+0300

2024-10-30T13:10+0300

2024-10-30T13:10+0300

россия

аэрофлот

прибыль

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" по РСБУ в январе-сентябре 2024 года составила 26,3 миллиарда рублей против убытка в 94,6 миллиарда рублей годом ранее, сообщила компания. "Чистая прибыль по итогам девяти месяцев 2024 года таким образом составила 26 329 миллиона рублей против убытка 94 636 миллиона рублей годом ранее. При этом скорректированная на курсовую переоценку по обязательствам, учитываемым по правилам стандарта ФСБУ 25, и на прочие единоразовые эффекты чистая прибыль за девять месяцев и третий квартал 2024 года составила 33 848 миллиона рублей и 23 423 миллиона рублей соответственно и отражает успешное завершение сильного летнего сезона навигации", - говорится в сообщении. Выручка за девять месяцев составила 526,2 миллиарда рублей (рост на 47,3%). Компания объясняет такую динамику ростом пассажирооборота вследствие повышения интенсивности программы полетов на международных и внутренних направлениях, а также роста занятости пассажирских кресел. Авиакомпания отмечает, что выручка на 24,6% превысила исторически максимальный показатель девяти месяцев 2019 года, когда компания работала без санкционных ограничений на международную деятельность и операции. Валовая прибыль в январе-сентябре составила 38,3 миллиарда рублей против 4,1 миллиарда рублей годом ранее, прибыль от продаж – 24 миллиарда рублей против убытка в 7,8 миллиарда рублей. Себестоимость продаж за девять месяцев увеличилась на 38,1% и составила 487,9 миллиарда рублей. Основным фактором роста расходов "Аэрофлот" называет увеличение производственной программы и рост предельного пассажирооборота компании на 23,8%. Отмечается, что на ряд статей оказывал давление рост цен на закупаемые товары и услуги. Расходы на керосин выросли на 50,3 миллиарда рублей, или на 51,6%, из них около половины - за счет роста стоимости. "Аэрофлот" пишет, что демпфирующий механизм позволяет частично компенсировать рост расходов на керосин. Значительное увеличение авиакомпания отмечает по аэропортовым сборам и плате за обслуживание в аэропортах. Расходы на наземное обслуживание воздушных судов составили 52,9 миллиарда рублей (рост на 28,7%), что обусловлено ростом объемов перевозок и тарифов аэропортов. Значительный рост (в 2,6 раза – до 50,7 миллиарда рублей) показали расходы на техобслуживание и ремонты в связи с увеличением налета и удорожанием стоимости запчастей. Как отмечает "Аэрофлот", компания продолжает обеспечивать необходимое техобслуживание и ремонт воздушных судов, а также реализует комплекс мероприятий, направленных на улучшение условий труда, что обуславливает увеличение расходов на персонал. Коммерческие расходы за девять месяцев выросли на 2 миллиарда рублей – до 6,4 миллиарда рублей. "Значительную часть составляют расходы на системы бронирования и комиссии агентов на фоне роста спроса и объемов продаж. Управленческие расходы составили 7 870 миллиона рублей и остались на сопоставимом с аналогичным периодом прошлого года уровне, что объясняется курсом менеджмента на экономию непроизводственных затрат", - пишет "Аэрофлот".

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россия, аэрофлот, прибыль