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Рынок требует перемен

Рынок требует перемен - 30.10.2024, ПРАЙМ

Рынок требует перемен

Во вторник, 29 октября, торги по рублевым парам завершились небольшим снижением. Курс доллара снизился на 0,31%, до 97,31 рубля., евро – на 0,01%, до 105,39... | 30.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-30T08:37+0300

2024-10-30T08:37+0300

2024-10-30T08:37+0300

мнения аналитиков

российский рынок акций

курсы валют

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Во вторник, 29 октября, торги по рублевым парам завершились небольшим снижением. Курс доллара снизился на 0,31%, до 97,31 рубля., евро – на 0,01%, до 105,39 рубля, юаня – на 0,04%, до 13,57 рубля. Центробанк установил официальные курсы валют на 30 октября: доллар – 97,3261 рубля, евро – 105,4375 рубля.Российская валюта продемонстрировала признаки небольшого укрепления. Однако фундаментальная картина для рубля складывается не самым благоприятным образом. На это влияет комплекс факторов: дисбаланс спроса и предложения валюты, сезонный рост импорта в конце года, увеличение дефицита бюджета, нестабильность сырьевых цен и напряженная геополитическая обстановка.Баррель Brent подешевел на 0,80%, до 71,06 доллара. В ходе азиатской сессии наблюдается стабилизация цен на нефть около отметки 71,40 доллара после двухдневного снижения. Позитивную поддержку котировкам оказали неожиданные данные по запасам нефти в США.По данным Американского института нефти (API), за неделю до 25 октября произошло сокращение запасов сырой нефти на 0,573 млн баррелей против прогнозируемого роста в 2,3 миллиона баррелей. Для сравнения, неделей ранее рост запасов составлял 1,643 миллиона баррелей. Сейчас участники рынка ожидают публикацию официального отчета от Управления энергетической информации (EIA).Существенное влияние на рынок оказала информация, появившаяся во вторник. Согласно сообщению репортера Axios в социальной сети X, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху планирует провести встречу с министрами, военным командованием и руководством разведки для обсуждения дипломатического урегулирования конфликта в Ливане.Поддержку ценам оказывают планы США по пополнению Стратегического нефтяного резерва (SPR). Американская сторона объявила о намерении приобрести до 3 млн баррелей с поставкой до мая следующего года. Однако эта закупка может исчерпать оставшиеся средства, выделенные на пополнение SPR, до одобрения Конгрессом дополнительного финансирования.Рост котировок выше 71,20 доллара может стать позитивным сигналом для восстановления до 74,40 доллара. В перспективе покупатели могут столкнуться с давлением из-за планов ОПЕК+ по смягчению ограничений на добычу. Альянс, объединяющий страны ОПЕК и партнеров, включая Россию, намерен начать увеличение добычи в декабре на 180 тыс. баррелей в сутки.Пара доллар/рубль закрылась на уровне 97,31 рубля. На фоне ралли доллара и снижения нефтяных котировок рубль остается под давлением, в связи с чем сохраняются риски роста выше 98 руб. Следим за уровнем 96,90 рубля. Если торговый день по доллару закроется ниже, у рубля появится шанс вернуться к 95,45 рубля.Индекс Мосбиржи вырос на 0,96%, до 2599,66 п., индекс РТС – на 0,86%, до 841,45 п. Индексы отскочили после обновления минимумов на открытии, несмотря на падение цен на нефть. Инвесторы выкупали подешевевшие акции после повышения ставок ЦБ России и обвала нефтяного рынка. Хотя по фьючерсу на индекс Мосбиржи наблюдается сокращение коротких позиций, считаю преждевременным занимать длинные позиции по акциям. Банки предлагают доходность более 20% без рисков, поэтому покупка акций при возможном дальнейшем снижении рынка представляется нецелесообразной. Вероятно движение к уровню 2500 п.

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2024

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, российский рынок акций, курсы валют