Восстановились от минимумов

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Рынок восстановился во вторник после заметного снижения по итогам двух предыдущих сессий. Индекс Мосбиржи вырос на 0,96% до отметки 2599,66 п., индекс РТС повысился на 0,86% до 841,45 п. Тем не менее в сегменте ОФЗ спад продолжился, индекс RGBI обновил минимумы, опустившись ниже отметки 97,86 п. впервые с декабря 2014 года, поскольку жесткая риторика Банка России и обновленный прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год открывают возможность для ее повышения на заседании в декабре.Рубль сохраняет тенденцию к ослаблению, которая объясняется дефицитом иностранной валюты на внутреннем рынке на фоне роста доли рубля более чем до 40% во внешнеторговых расчетах. Из оставшихся 60% экспортеры должны зачислять в уполномоченные банки только 40% валюты по внешнеторговым контрактам, а норма продажи репатриированной выручки в октябре была снижена с 50% до 25%. Надо полагать, что сокращение притока валюты продолжит оказывать давление на курс рубля."Яндекс" опубликовал ожидаемо сильные финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2024 года. Компания увеличила выручку на 37,4% по сравнению с 2023 годом, до 276,8 млрд руб., сохранив высокие темпы роста в ключевых сегментах бизнеса. Скорректированная EBITDA и чистая прибыль увеличились на 71% и 98% соответственно. "Яндекс" подтвердил прогноз по росту общей выручки в 2024 году на 38-40%, и скорректированному показателю EBITDA на уровне 170–175 миллиардов рублей. По нашим оценкам, "Яндекс" сможет добиться поставленных целей, и на данный момент мы находим акции компании недооцененными и интересными для долгосрочных портфельных инвестиций. Наша справедливая оценка акций Яндекса составляет не менее 5200 руб.Ряд компаний раскрыли результаты по РСБУ за 9 месяцев 2024 года. Чистая прибыль и выручка Совкомфлота сократились в три раза до 3,9 миллиарда рублей и 3,7 миллиарда рублей. соответственно на фоне снижения ставок фрахта и усиления санкционного давления. Тем не менее эскалация конфликта на Ближнем Востоке может способствовать повышению ставок фрахта, что вместе с девальвацией рубля окажет поддержку результатам компании в IV квартале.Выручка Алросы снизилась на 43% до 166 миллиардов рублей, чистая прибыль сократилась в три раза, до 28,3 миллиарда рублей, что не стало сюрпризом ввиду ухудшения конъюнктуры на рынке алмазов.Выручка Мечела увеличилась на 166% до 31,89 миллиарда рублей, чистый убыток составил 9,9 млрд руб. (по сравнению с прибылью 31,37 миллиарда рублей годом ранее). Угольная отрасль остается под давлением слабых цен, ростом расходов на логистику из-за неразвитости железнодорожной инфраструктуры, дополнительно компания страдает от высокой долговой нагрузки.Выручка Газпрома увеличилась до 4,3 триллиона рублей (на 8% за год), чистый убыток составил 309 миллиардов рублей (против прибыли в 446 млрд руб. годом ранее). Менеджмент сообщает о снижении долговой нагрузки компании и ожидает, что коэффициент "Чистый долг/EBITDA" на конец года опустится до 2,3х по сравнению с 2,4х на середину года и 2,8х на конец 2023 года. На фоне увеличения производства и повышения цен на газ в Европе акции Газпрома могут показать положительную динамику в краткосрочной перспективе.Сегодня будут опубликованы результаты по РСБУ Русгидро и Европлана. Росстат обнародует традиционные недельные данные по инфляции, а также опубликует данные по уровню безработицы и розничным продажам за сентябрь. Эти индикаторы являются важными ориентирами для Банка России при принятии решения относительно ключевой ставки.
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Рынок восстановился во вторник после заметного снижения по итогам двух предыдущих сессий. Индекс Мосбиржи вырос на 0,96% до отметки 2599,66 п., индекс РТС повысился на 0,86% до 841,45 п. Тем не менее в сегменте ОФЗ спад продолжился, индекс RGBI обновил минимумы, опустившись ниже отметки 97,86 п. впервые с декабря 2014 года, поскольку жесткая риторика Банка России и обновленный прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год открывают возможность для ее повышения на заседании в декабре.
Рубль сохраняет тенденцию к ослаблению, которая объясняется дефицитом иностранной валюты на внутреннем рынке на фоне роста доли рубля более чем до 40% во внешнеторговых расчетах. Из оставшихся 60% экспортеры должны зачислять в уполномоченные банки только 40% валюты по внешнеторговым контрактам, а норма продажи репатриированной выручки в октябре была снижена с 50% до 25%. Надо полагать, что сокращение притока валюты продолжит оказывать давление на курс рубля.
"Яндекс" опубликовал ожидаемо сильные финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2024 года. Компания увеличила выручку на 37,4% по сравнению с 2023 годом, до 276,8 млрд руб., сохранив высокие темпы роста в ключевых сегментах бизнеса. Скорректированная EBITDA и чистая прибыль увеличились на 71% и 98% соответственно. "Яндекс" подтвердил прогноз по росту общей выручки в 2024 году на 38-40%, и скорректированному показателю EBITDA на уровне 170–175 миллиардов рублей. По нашим оценкам, "Яндекс" сможет добиться поставленных целей, и на данный момент мы находим акции компании недооцененными и интересными для долгосрочных портфельных инвестиций. Наша справедливая оценка акций Яндекса составляет не менее 5200 руб.
Ряд компаний раскрыли результаты по РСБУ за 9 месяцев 2024 года. Чистая прибыль и выручка Совкомфлота сократились в три раза до 3,9 миллиарда рублей и 3,7 миллиарда рублей. соответственно на фоне снижения ставок фрахта и усиления санкционного давления. Тем не менее эскалация конфликта на Ближнем Востоке может способствовать повышению ставок фрахта, что вместе с девальвацией рубля окажет поддержку результатам компании в IV квартале.
Выручка Алросы снизилась на 43% до 166 миллиардов рублей, чистая прибыль сократилась в три раза, до 28,3 миллиарда рублей, что не стало сюрпризом ввиду ухудшения конъюнктуры на рынке алмазов.
Выручка Мечела увеличилась на 166% до 31,89 миллиарда рублей, чистый убыток составил 9,9 млрд руб. (по сравнению с прибылью 31,37 миллиарда рублей годом ранее). Угольная отрасль остается под давлением слабых цен, ростом расходов на логистику из-за неразвитости железнодорожной инфраструктуры, дополнительно компания страдает от высокой долговой нагрузки.
Выручка Газпрома увеличилась до 4,3 триллиона рублей (на 8% за год), чистый убыток составил 309 миллиардов рублей (против прибыли в 446 млрд руб. годом ранее). Менеджмент сообщает о снижении долговой нагрузки компании и ожидает, что коэффициент "Чистый долг/EBITDA" на конец года опустится до 2,3х по сравнению с 2,4х на середину года и 2,8х на конец 2023 года. На фоне увеличения производства и повышения цен на газ в Европе акции Газпрома могут показать положительную динамику в краткосрочной перспективе.
Сегодня будут опубликованы результаты по РСБУ Русгидро и Европлана. Росстат обнародует традиционные недельные данные по инфляции, а также опубликует данные по уровню безработицы и розничным продажам за сентябрь. Эти индикаторы являются важными ориентирами для Банка России при принятии решения относительно ключевой ставки.
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