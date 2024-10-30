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Российский рынок акций продемонстрировал рост
Российский рынок акций продемонстрировал рост - 30.10.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций продемонстрировал рост
Российский рынок акций в основную торговую сессию повысился на 0,6% по основному индексу, следует из данных Московской биржи. | 30.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-30T18:59+0300
2024-10-30T18:59+0300
2024-10-30T19:00+0300
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию повысился на 0,6% по основному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,6%, до 2 615,38 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,45%, до 887,11 пункта, долларовый РТС – на 0,89%, до 848,92 пункта.
https://1prime.ru/20241028/rynok-852477928.html
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российский рынок акций, рост
Экономика, российский рынок акций, рост
Российский рынок акций продемонстрировал рост
Российский рынок акций в основную сессию вырос на 0,6%
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию повысился на 0,6% по основному индексу, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,6%, до 2 615,38 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,45%, до 887,11 пункта, долларовый РТС – на 0,89%, до 848,92 пункта.
Российский рынок акций обновил минимум с начала сентября