https://1prime.ru/20241030/alkogol-852498815.html
В ГД предложили постепенно ограничивать часы продажи алкоголя в России
В ГД предложили постепенно ограничивать часы продажи алкоголя в России - 30.10.2024, ПРАЙМ
В ГД предложили постепенно ограничивать часы продажи алкоголя в России
Депутат Государственной думы Султан Хамзаев выступил с инициативой постепенно ограничивать часы, когда в России разрешено продавать алкоголь в будние и в... | 30.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-30T05:34+0300
2024-10-30T05:34+0300
2024-10-30T05:34+0300
госдума
алкоголь
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Депутат Государственной думы Султан Хамзаев выступил с инициативой постепенно ограничивать часы, когда в России разрешено продавать алкоголь в будние и в выходные дни, первоначально до пяти часов в день, потом до двух. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов ранее сообщил, что продажу алкоголя в регионе предполагается по будням двумя ограничить обеденными часами - с 12 до 14, в выходные и праздники сохранится обычный режим торговли. Изменения, предусматривающие эти ограничения, могут вступить в силу с 1 марта 2025 года. "Выступаю за ограничение продажи алкоголя в будни и в выходные дни. Поддерживаю инициативу сократить потребление алкоголя в Вологодской области. Надо сокращать потребление алкоголя, для этого нужно уменьшать время продажи алкоголя. Сначала до пяти часов в день, потом до двух", - сказал Хамзаев РИА Новости. По словам депутата, он поддерживает меру, однако не поддерживает идею о том, чтобы оставить временной порог продажи алкоголя в выходные дни, как предлагается в настоящее время. "Таким образом мы, наоборот, стимулируем людей закупаться впрок, именно в выходные дни. Главное – это правильный импульс и желание региональной власти менять ситуацию в лучшую сторону. "Трезвая Россия" готова оказать методическое и информационное сопровождение", - подчеркнул депутат.
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госдума, алкоголь
В ГД предложили постепенно ограничивать часы продажи алкоголя в России
Депутат Хамзаев предложил постепенно ограничивать часы продажи алкоголя в России
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Депутат Государственной думы Султан Хамзаев выступил с инициативой постепенно ограничивать часы, когда в России разрешено продавать алкоголь в будние и в выходные дни, первоначально до пяти часов в день, потом до двух.
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов ранее сообщил, что продажу алкоголя в регионе предполагается по будням двумя ограничить обеденными часами - с 12 до 14, в выходные и праздники сохранится обычный режим торговли. Изменения, предусматривающие эти ограничения, могут вступить в силу с 1 марта 2025 года.
"Выступаю за ограничение продажи алкоголя в будни и в выходные дни. Поддерживаю инициативу сократить потребление алкоголя в Вологодской области. Надо сокращать потребление алкоголя, для этого нужно уменьшать время продажи алкоголя. Сначала до пяти часов в день, потом до двух", - сказал Хамзаев РИА Новости.
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По словам депутата, он поддерживает меру, однако не поддерживает идею о том, чтобы оставить временной порог продажи алкоголя в выходные дни, как предлагается в настоящее время.
"Таким образом мы, наоборот, стимулируем людей закупаться впрок, именно в выходные дни. Главное – это правильный импульс и желание региональной власти менять ситуацию в лучшую сторону. "Трезвая Россия" готова оказать методическое и информационное сопровождение", - подчеркнул депутат.