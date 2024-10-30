https://1prime.ru/20241030/apple-852513545.html

Apple представил обновленные ноутбуки c чипом M4 и поддержкой ИИ

Apple представил обновленные ноутбуки c чипом M4 и поддержкой ИИ - 30.10.2024, ПРАЙМ

Apple представил обновленные ноутбуки c чипом M4 и поддержкой ИИ

IT-гигант Apple представил обновленные ноутбуки MacBook Pro с чипом М4 и поддержкой искусственного интеллекта (ИИ) Apple Intelligence, следует из пресс-релиза... | 30.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-30T18:56+0300

2024-10-30T18:56+0300

2024-10-30T18:57+0300

экономика

apple

macbook pro

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. IT-гигант Apple представил обновленные ноутбуки MacBook Pro с чипом М4 и поддержкой искусственного интеллекта (ИИ) Apple Intelligence, следует из пресс-релиза компании. "Сегодня Apple представила новый MacBook Pro, созданный на основе чипов семейства M4 - M4, M4 Pro и M4 Max, - которое обеспечивает значительно более высокую производительность и расширенные возможности. Новый MacBook Pro создан для Apple Intelligence - персональной интеллектуальной системы, которая преобразует работу, общение и самовыражение пользователей, защищая их конфиденциальность", - говорится в релизе. Отмечается, что новый MacBook Pro представлен в двух версиях, с диагоналями в 14 и 16 дюймов. Ноутбук с чипом M4 оснащен более мощным 10-ядерным центральным процессором и 10-ядерным графическим процессором. MacBook Pro на основе чипа M4 Pro оснащен 14-ядерным процессором, а также 20-ядерным графическим процессором, на основе M4 Max - 16-ядерным процессором и 40-ядерным графическим процессором. Кроме того, обновленная линейка ноутбуков с чипами M4 Pro и M4 Max будет оснащена портами Thunderbolt 5, которые более чем вдвое увеличивают скорость передачи данных. Все новые модели MacBook Pro доступны в черном и серебристом цветах. Покупатели в 28 странах, включая США, могут оформить предварительный заказ на новый MacBook Pro 30 октября, доставка ноутбуков начнется 8 ноября. Стоимость 14-дюймового MacBook Pro с чипом M4 составит 1599 долларов, с M4 Pro - 1999 долларов. Стоимость 16-дюймового MacBook Pro составит 2499 долларов. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, смартфонов, "умных" часов и программного обеспечения.

https://1prime.ru/20241028/apple-852477614.html

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apple, macbook pro