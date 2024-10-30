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Apple представил обновленные ноутбуки c чипом M4 и поддержкой ИИ - 30.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Apple представил обновленные ноутбуки c чипом M4 и поддержкой ИИ
Apple представил обновленные ноутбуки c чипом M4 и поддержкой ИИ - 30.10.2024, ПРАЙМ
Apple представил обновленные ноутбуки c чипом M4 и поддержкой ИИ
IT-гигант Apple представил обновленные ноутбуки MacBook Pro с чипом М4 и поддержкой искусственного интеллекта (ИИ) Apple Intelligence, следует из пресс-релиза... | 30.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-30T18:56+0300
2024-10-30T18:57+0300
экономика
apple
macbook pro
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. IT-гигант Apple представил обновленные ноутбуки MacBook Pro с чипом М4 и поддержкой искусственного интеллекта (ИИ) Apple Intelligence, следует из пресс-релиза компании. "Сегодня Apple представила новый MacBook Pro, созданный на основе чипов семейства M4 - M4, M4 Pro и M4 Max, - которое обеспечивает значительно более высокую производительность и расширенные возможности. Новый MacBook Pro создан для Apple Intelligence - персональной интеллектуальной системы, которая преобразует работу, общение и самовыражение пользователей, защищая их конфиденциальность", - говорится в релизе. Отмечается, что новый MacBook Pro представлен в двух версиях, с диагоналями в 14 и 16 дюймов. Ноутбук с чипом M4 оснащен более мощным 10-ядерным центральным процессором и 10-ядерным графическим процессором. MacBook Pro на основе чипа M4 Pro оснащен 14-ядерным процессором, а также 20-ядерным графическим процессором, на основе M4 Max - 16-ядерным процессором и 40-ядерным графическим процессором. Кроме того, обновленная линейка ноутбуков с чипами M4 Pro и M4 Max будет оснащена портами Thunderbolt 5, которые более чем вдвое увеличивают скорость передачи данных. Все новые модели MacBook Pro доступны в черном и серебристом цветах. Покупатели в 28 странах, включая США, могут оформить предварительный заказ на новый MacBook Pro 30 октября, доставка ноутбуков начнется 8 ноября. Стоимость 14-дюймового MacBook Pro с чипом M4 составит 1599 долларов, с M4 Pro - 1999 долларов. Стоимость 16-дюймового MacBook Pro составит 2499 долларов. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, смартфонов, "умных" часов и программного обеспечения.
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apple, macbook pro
Экономика, Apple, Macbook pro
18:56 30.10.2024 (обновлено: 18:57 30.10.2024)
 
Apple представил обновленные ноутбуки c чипом M4 и поддержкой ИИ

Apple представил новые MacBook Pro c чипом M4 и поддержкой ИИ Apple Intelligence

Apple может отказаться от использования чипов Intel в компьютерах Mac - агентство
Apple может отказаться от использования чипов Intel в компьютерах Mac - агентство
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. IT-гигант Apple представил обновленные ноутбуки MacBook Pro с чипом М4 и поддержкой искусственного интеллекта (ИИ) Apple Intelligence, следует из пресс-релиза компании.
"Сегодня Apple представила новый MacBook Pro, созданный на основе чипов семейства M4 - M4, M4 Pro и M4 Max, - которое обеспечивает значительно более высокую производительность и расширенные возможности. Новый MacBook Pro создан для Apple Intelligence - персональной интеллектуальной системы, которая преобразует работу, общение и самовыражение пользователей, защищая их конфиденциальность", - говорится в релизе.
Отмечается, что новый MacBook Pro представлен в двух версиях, с диагоналями в 14 и 16 дюймов. Ноутбук с чипом M4 оснащен более мощным 10-ядерным центральным процессором и 10-ядерным графическим процессором. MacBook Pro на основе чипа M4 Pro оснащен 14-ядерным процессором, а также 20-ядерным графическим процессором, на основе M4 Max - 16-ядерным процессором и 40-ядерным графическим процессором.
Кроме того, обновленная линейка ноутбуков с чипами M4 Pro и M4 Max будет оснащена портами Thunderbolt 5, которые более чем вдвое увеличивают скорость передачи данных. Все новые модели MacBook Pro доступны в черном и серебристом цветах.
Заставка на экране смартфона компании Apple - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2024
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Покупатели в 28 странах, включая США, могут оформить предварительный заказ на новый MacBook Pro 30 октября, доставка ноутбуков начнется 8 ноября. Стоимость 14-дюймового MacBook Pro с чипом M4 составит 1599 долларов, с M4 Pro - 1999 долларов. Стоимость 16-дюймового MacBook Pro составит 2499 долларов.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, смартфонов, "умных" часов и программного обеспечения.
 
ЭкономикаAppleMacbook pro
 
 
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