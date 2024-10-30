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В Москве усилят патрулирование пяти улиц, где неправильно паркуют авто - 30.10.2024, ПРАЙМ
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В Москве усилят патрулирование пяти улиц, где неправильно паркуют авто
В Москве усилят патрулирование пяти улиц, где неправильно паркуют авто - 30.10.2024, ПРАЙМ
В Москве усилят патрулирование пяти улиц, где неправильно паркуют авто
Инспекторы Московской административной дорожной инспекции усилят патрулирование с 1 ноября на пяти столичных улицах, где автомобилисты часто бросают машины на... | 30.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-30T15:33+0300
2024-10-30T15:33+0300
парковка
парковка возле дома
москва
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Инспекторы Московской административной дорожной инспекции усилят патрулирование с 1 ноября на пяти столичных улицах, где автомобилисты часто бросают машины на тротуарах и под запрещающими знаками, сообщили журналистам в пресс-службе МАДИ. "Инспекторы МАДИ усилят патрулирование на пяти столичных улицах — здесь водители часто бросают машины на тротуарах и под запрещающими знаками. С 1 ноября инспекторы будут чаще проверять соблюдение автомобилистами правил остановки и стоянки на Тверской улице, улице Газопровод, Щербаковской улице, Астрадамском проезде, Огородном проезде", - говорится в сообщении. За парковку в зоне действия запрещающих остановку и стоянку знаков нарушители ПДД получат штрафы в размере 3 тысяч рублей. "Неправильно припаркованные авто мешают проехать скорой помощи и пожарным машинам. Это может привести к непоправимым последствиям. Кроме того, они загораживают обзор водителям городского транспорта, пешеходам и другим автомобилистам. Круглосуточный контроль за такими нарушениями позволяет сократить аварийность, такую задачу поставил мэр Москвы", — приводятся в сообщении слова заммэра Москвы, руководителя столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.Ранее сообщалось, что парковка в столице в День народного единства 4 ноября будет бесплатной на всех улицах. Накануне, 3 ноября, будет действовать воскресный режим. Платно только на улицах с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также в зонах динамического тарифа, написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
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парковка, парковка возле дома, москва
парковка, парковка возле дома, МОСКВА
15:33 30.10.2024
 
В Москве усилят патрулирование пяти улиц, где неправильно паркуют авто

МАДИ усилит патрулирование на 5 улицах Москвы, где как попало бросают авто

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкТабличка платной городской парковки на одной из улиц в Москве
Табличка платной городской парковки на одной из улиц в Москве - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Инспекторы Московской административной дорожной инспекции усилят патрулирование с 1 ноября на пяти столичных улицах, где автомобилисты часто бросают машины на тротуарах и под запрещающими знаками, сообщили журналистам в пресс-службе МАДИ.
"Инспекторы МАДИ усилят патрулирование на пяти столичных улицах — здесь водители часто бросают машины на тротуарах и под запрещающими знаками. С 1 ноября инспекторы будут чаще проверять соблюдение автомобилистами правил остановки и стоянки на Тверской улице, улице Газопровод, Щербаковской улице, Астрадамском проезде, Огородном проезде", - говорится в сообщении.
За парковку в зоне действия запрещающих остановку и стоянку знаков нарушители ПДД получат штрафы в размере 3 тысяч рублей.
"Неправильно припаркованные авто мешают проехать скорой помощи и пожарным машинам. Это может привести к непоправимым последствиям. Кроме того, они загораживают обзор водителям городского транспорта, пешеходам и другим автомобилистам. Круглосуточный контроль за такими нарушениями позволяет сократить аварийность, такую задачу поставил мэр Москвы", — приводятся в сообщении слова заммэра Москвы, руководителя столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.
Ранее сообщалось, что парковка в столице в День народного единства 4 ноября будет бесплатной на всех улицах. Накануне, 3 ноября, будет действовать воскресный режим. Платно только на улицах с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также в зонах динамического тарифа, написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
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