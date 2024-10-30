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Россия сократила ввоз бананов из Эквадора до минимума с 2012 года - 30.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Россия сократила ввоз бананов из Эквадора до минимума с 2012 года
Россия сократила ввоз бананов из Эквадора до минимума с 2012 года - 30.10.2024, ПРАЙМ
Россия сократила ввоз бананов из Эквадора до минимума с 2012 года
Россия за первые восемь месяцев 2024 года снизила импорт бананов из Эквадора до 776 тысяч тонн - это минимум за последние 12 лет, следует из расчетов РИА... | 30.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-30T05:28+0300
2024-10-30T05:28+0300
экономика
россия
эквадор
бананы
поставки бананов из эквадора
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Россия за первые восемь месяцев 2024 года снизила импорт бананов из Эквадора до 776 тысяч тонн - это минимум за последние 12 лет, следует из расчетов РИА Новости по данным латиноамериканской страны. Так, эквадорские компании за восемь месяцев этого года продали в Россию лишь 776 тысяч тонн бананов, что на 20% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Это стало самым низким объемом продаж для Эквадора с 2012 года, когда за аналогичный период в Россию было ввезено 755 тысяч тонн бананов. За последние пять лет Россия в среднем импортировала у Эквадора 958 тысяч тонн, а на нее приходилось примерно от пятой части до четверти всего бананового экспорта латиноамериканской страны. Однако в январе-августе этого года доля российских компаний в эквадорском экспорте упала до 18,9% против 21,4% за аналогичный период прошлого года. Это стало минимумом с 2001 года, когда на Россию приходилось 14,5% всех проданных за рубеж эквадорских бананов. При этом Россия остается крупнейшим покупателем этой продукции из Эквадора. На втором месте США (14,8%), а на третьем - Нидерланды (6,9%). Эквадор не смог переправить выпавшие российские объемы на другие рынки: в целом за восемь месяцев экспорт этой ягоды сократился на 450 тысяч тонн, или на 10% - до 4,1 миллиона тонн.
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россия, эквадор, бананы, поставки бананов из эквадора
Экономика, РОССИЯ, ЭКВАДОР, бананы, поставки бананов из Эквадора
05:28 30.10.2024
 
Россия сократила ввоз бананов из Эквадора до минимума с 2012 года

Россия сократила ввоз бананов из Эквадора до 776 тысяч тонн - минимума с 2012 года

© РИА Новости . Сергей Субботин | Перейти в медиабанкБананы
Бананы - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости . Сергей Субботин
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Россия за первые восемь месяцев 2024 года снизила импорт бананов из Эквадора до 776 тысяч тонн - это минимум за последние 12 лет, следует из расчетов РИА Новости по данным латиноамериканской страны.
Так, эквадорские компании за восемь месяцев этого года продали в Россию лишь 776 тысяч тонн бананов, что на 20% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Это стало самым низким объемом продаж для Эквадора с 2012 года, когда за аналогичный период в Россию было ввезено 755 тысяч тонн бананов.
За последние пять лет Россия в среднем импортировала у Эквадора 958 тысяч тонн, а на нее приходилось примерно от пятой части до четверти всего бананового экспорта латиноамериканской страны.
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Однако в январе-августе этого года доля российских компаний в эквадорском экспорте упала до 18,9% против 21,4% за аналогичный период прошлого года. Это стало минимумом с 2001 года, когда на Россию приходилось 14,5% всех проданных за рубеж эквадорских бананов. При этом Россия остается крупнейшим покупателем этой продукции из Эквадора. На втором месте США (14,8%), а на третьем - Нидерланды (6,9%).
Эквадор не смог переправить выпавшие российские объемы на другие рынки: в целом за восемь месяцев экспорт этой ягоды сократился на 450 тысяч тонн, или на 10% - до 4,1 миллиона тонн.
 
ЭкономикаРОССИЯЭКВАДОРбананыпоставки бананов из Эквадора
 
 
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