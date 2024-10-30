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В России снизилась средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков
В России снизилась средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков - 30.10.2024, ПРАЙМ
В России снизилась средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков
Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады октября снизилась... | 30.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-30T13:28+0300
2024-10-30T13:28+0300
2024-10-30T14:57+0300
банк россии
россия
ставка по вкладам
банки
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады октября снизилась впервые за семь месяцев - на 0,12 процентного пункта, до 19,66% годовых, следует из материалов Банка России.Предыдущее снижение было в середине марта, с тех пор показатель неуклонно рос. Как и ключевая ставка ЦБ РФ, которая с конца 2023 года держалась на уровне 16% годовых, в июле была поднята до 18%, в сентябре - до 19%, а с 28 октября составляет 21%.Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, Росбанк, "Московский кредитный банк", Т-банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.
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россия, ставка по вкладам, банки
Банк России, РОССИЯ, ставка по вкладам, Банки
В России снизилась средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков
ЦБ: средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков РФ снизилась до 19,66%
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады октября снизилась впервые за семь месяцев - на 0,12 процентного пункта, до 19,66% годовых, следует из материалов Банка России.
Предыдущее снижение было в середине марта, с тех пор показатель неуклонно рос. Как и ключевая ставка ЦБ РФ, которая с конца 2023 года держалась на уровне 16% годовых, в июле была поднята до 18%, в сентябре - до 19%, а с 28 октября составляет 21%.
Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.
В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, Росбанк, "Московский кредитный банк", Т-банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.
В ЦБ рассказали, какой процент мошеннических операций удается выявить