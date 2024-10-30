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Байден назвал сторонников Трампа отбросами - 30.10.2024, ПРАЙМ
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Байден назвал сторонников Трампа отбросами
Байден назвал сторонников Трампа отбросами - 30.10.2024, ПРАЙМ
Байден назвал сторонников Трампа отбросами
Сторонники бывшего президента США и действующего кандидата на выборах от республиканского крыла Дональда Трампа являются отбросами. Об этом заявил американский... | 30.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-30T12:12+0300
2024-10-30T12:12+0300
сша
дональд трамп
джо байден
выборы в сша
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Сторонники бывшего президента США и действующего кандидата на выборах от республиканского крыла Дональда Трампа являются отбросами. Об этом заявил американский президент Джо Байден.Ранее в ходе предвыборного митинга Трампа комик Тони Хинчклифф назвал Пуэрто-Рико "плавучим островом отбросов", что спровоцировало бурную реакцию общественности и СМИ.В свою очередь, Байден, упомянув эту ситуацию, поддержал критику в адрес Трампа во время трансляции американской НКО Voto Latino, которая призывает молодых испаноязычных и латиноамериканских избирателей принимать участие в выборах."Единственные отбросы, которые я вижу плавающими там, - это его (Трампа - ред.) сторонники", - заявил президент.В то же время он подчеркнул, что пуэрториканцы, которых он знает - это хорошие и порядочные люди, а Трамп лишь в "демонизирует" их. Тем не менее, как сообщает CNN, Белый дом сделал попытку оправдать заявления Байдена. В ведомстве сообщили, что американский лидер охарактеризовал так "риторику ненависти" на митинге Трампа в Нью-Йорке, а не самих сторонников политика.
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сша, дональд трамп, джо байден, выборы в сша
США, Дональд Трамп, Джо Байден, выборы в США
12:12 30.10.2024
 
Байден назвал сторонников Трампа отбросами

Джо Байден назвал отбросами сторонников кандидата на выборах Дональда Трампа

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Сторонники бывшего президента США и действующего кандидата на выборах от республиканского крыла Дональда Трампа являются отбросами. Об этом заявил американский президент Джо Байден.
Ранее в ходе предвыборного митинга Трампа комик Тони Хинчклифф назвал Пуэрто-Рико "плавучим островом отбросов", что спровоцировало бурную реакцию общественности и СМИ.
В свою очередь, Байден, упомянув эту ситуацию, поддержал критику в адрес Трампа во время трансляции американской НКО Voto Latino, которая призывает молодых испаноязычных и латиноамериканских избирателей принимать участие в выборах.
Конгресс США. - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2024
Конгрессмены призвали Байдена усилить защиту подводных кабелей от РФ и КНР
22 октября, 05:21
"Единственные отбросы, которые я вижу плавающими там, - это его (Трампа - ред.) сторонники", - заявил президент.
В то же время он подчеркнул, что пуэрториканцы, которых он знает - это хорошие и порядочные люди, а Трамп лишь в "демонизирует" их.
Тем не менее, как сообщает CNN, Белый дом сделал попытку оправдать заявления Байдена. В ведомстве сообщили, что американский лидер охарактеризовал так "риторику ненависти" на митинге Трампа в Нью-Йорке, а не самих сторонников политика.
 
СШАДональд ТрампДжо Байденвыборы в США
 
 
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