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Байден назвал сторонников Трампа отбросами

Байден назвал сторонников Трампа отбросами - 30.10.2024, ПРАЙМ

Байден назвал сторонников Трампа отбросами

Сторонники бывшего президента США и действующего кандидата на выборах от республиканского крыла Дональда Трампа являются отбросами. Об этом заявил американский... | 30.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-30T12:12+0300

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сша

дональд трамп

джо байден

выборы в сша

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Сторонники бывшего президента США и действующего кандидата на выборах от республиканского крыла Дональда Трампа являются отбросами. Об этом заявил американский президент Джо Байден.Ранее в ходе предвыборного митинга Трампа комик Тони Хинчклифф назвал Пуэрто-Рико "плавучим островом отбросов", что спровоцировало бурную реакцию общественности и СМИ.В свою очередь, Байден, упомянув эту ситуацию, поддержал критику в адрес Трампа во время трансляции американской НКО Voto Latino, которая призывает молодых испаноязычных и латиноамериканских избирателей принимать участие в выборах."Единственные отбросы, которые я вижу плавающими там, - это его (Трампа - ред.) сторонники", - заявил президент.В то же время он подчеркнул, что пуэрториканцы, которых он знает - это хорошие и порядочные люди, а Трамп лишь в "демонизирует" их. Тем не менее, как сообщает CNN, Белый дом сделал попытку оправдать заявления Байдена. В ведомстве сообщили, что американский лидер охарактеризовал так "риторику ненависти" на митинге Трампа в Нью-Йорке, а не самих сторонников политика.

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сша, дональд трамп, джо байден, выборы в сша