https://1prime.ru/20241030/bayden-852505051.html
Байден назвал сторонников Трампа отбросами
Байден назвал сторонников Трампа отбросами - 30.10.2024, ПРАЙМ
Байден назвал сторонников Трампа отбросами
Сторонники бывшего президента США и действующего кандидата на выборах от республиканского крыла Дональда Трампа являются отбросами. Об этом заявил американский... | 30.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-30T12:12+0300
2024-10-30T12:12+0300
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джо байден
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Сторонники бывшего президента США и действующего кандидата на выборах от республиканского крыла Дональда Трампа являются отбросами. Об этом заявил американский президент Джо Байден.Ранее в ходе предвыборного митинга Трампа комик Тони Хинчклифф назвал Пуэрто-Рико "плавучим островом отбросов", что спровоцировало бурную реакцию общественности и СМИ.В свою очередь, Байден, упомянув эту ситуацию, поддержал критику в адрес Трампа во время трансляции американской НКО Voto Latino, которая призывает молодых испаноязычных и латиноамериканских избирателей принимать участие в выборах."Единственные отбросы, которые я вижу плавающими там, - это его (Трампа - ред.) сторонники", - заявил президент.В то же время он подчеркнул, что пуэрториканцы, которых он знает - это хорошие и порядочные люди, а Трамп лишь в "демонизирует" их. Тем не менее, как сообщает CNN, Белый дом сделал попытку оправдать заявления Байдена. В ведомстве сообщили, что американский лидер охарактеризовал так "риторику ненависти" на митинге Трампа в Нью-Йорке, а не самих сторонников политика.
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сша, дональд трамп, джо байден, выборы в сша
США, Дональд Трамп, Джо Байден, выборы в США
Байден назвал сторонников Трампа отбросами
Джо Байден назвал отбросами сторонников кандидата на выборах Дональда Трампа
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Сторонники бывшего президента США и действующего кандидата на выборах от республиканского крыла Дональда Трампа являются отбросами. Об этом заявил американский президент Джо Байден.
Ранее в ходе предвыборного митинга Трампа комик Тони Хинчклифф назвал Пуэрто-Рико "плавучим островом отбросов", что спровоцировало бурную реакцию общественности и СМИ.
В свою очередь, Байден, упомянув эту ситуацию, поддержал критику в адрес Трампа во время трансляции американской НКО Voto Latino, которая призывает молодых испаноязычных и латиноамериканских избирателей принимать участие в выборах.
Конгрессмены призвали Байдена усилить защиту подводных кабелей от РФ и КНР
"Единственные отбросы, которые я вижу плавающими там, - это его (Трампа - ред.) сторонники", - заявил президент.
В то же время он подчеркнул, что пуэрториканцы, которых он знает - это хорошие и порядочные люди, а Трамп лишь в "демонизирует" их.
Тем не менее, как сообщает CNN, Белый дом сделал попытку оправдать заявления Байдена. В ведомстве сообщили, что американский лидер охарактеризовал так "риторику ненависти" на митинге Трампа в Нью-Йорке, а не самих сторонников политика.