Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названный революционным оружием дрон разбил колонну ВСУ - 30.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20241030/brla-852511019.html
Названный революционным оружием дрон разбил колонну ВСУ
Названный революционным оружием дрон разбил колонну ВСУ - 30.10.2024, ПРАЙМ
Названный революционным оружием дрон разбил колонну ВСУ
Названный революционным оружием российский беспилотник "Князь Вандал", управляемый по оптоволоконному кабелю, нанес удар по колонне украинских войск совместно с | 30.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-30T16:29+0300
2024-10-30T16:30+0300
вооружения
россия
беспилотник
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/07/850723223_4:0:1688:947_1920x0_80_0_0_9cb56970cdafd271f54b591368cb0ecb.jpg
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Названный революционным оружием российский беспилотник "Князь Вандал", управляемый по оптоволоконному кабелю, нанес удар по колонне украинских войск совместно с группой спецназа в Курской области. Об этом рассказывает Лента.ру. Эпизод поражения "Князем Вандалом" колонны ВСУ попал на два видео.На первом видео "Князь" быстро летит над асфальтированной дорогой, затем, сбросив скорость, снижается и подлетает к одной из машин ВСУ с боеприпасами. На этом моменте съемка обрывается.На другом видео можно увидеть горящую машину, пораженную беспилотником. Через мгновение и без того охваченная огнем машина взрывается, а стоящие поодаль коровы разбегаются. Военный аналитик Сергей Полетаев считает, что слишком "пафосным" говорить о беспилотниках, управляемых по оптоволоконному кабелю, как о научно-технической революции, сравнимой по значению с созданием артиллерии. Но в то же время аналитик подчеркивает, что "Князь Вандал" - "серьезная научно-техническая революция, которая происходит в ходе крупного конфликта прямо на наших глазах".
https://1prime.ru/20241029/borey-852496156.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/07/850723223_214:0:1477:947_1920x0_80_0_0_7701155ff93daefe75ec7938a0285a5d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, беспилотник, всу
Вооружения, РОССИЯ, беспилотник, ВСУ
16:29 30.10.2024 (обновлено: 16:30 30.10.2024)
 
Названный революционным оружием дрон разбил колонну ВСУ

"Революционный" беспилотник "Князь Вандал" разбил колонну техники ВСУ

© Фото : Минобороны РФКадр поражения военной техники ВСУ на границе Курской области. Скриншот видео
Кадр поражения военной техники ВСУ на границе Курской области. Скриншот видео - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2024
© Фото : Минобороны РФ
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Названный революционным оружием российский беспилотник "Князь Вандал", управляемый по оптоволоконному кабелю, нанес удар по колонне украинских войск совместно с группой спецназа в Курской области. Об этом рассказывает Лента.ру.
Эпизод поражения "Князем Вандалом" колонны ВСУ попал на два видео.
На первом видео "Князь" быстро летит над асфальтированной дорогой, затем, сбросив скорость, снижается и подлетает к одной из машин ВСУ с боеприпасами. На этом моменте съемка обрывается.
На другом видео можно увидеть горящую машину, пораженную беспилотником. Через мгновение и без того охваченная огнем машина взрывается, а стоящие поодаль коровы разбегаются.
Волны, море
Пожалуй, лучшая в мире. В США нашли "жемчужину" среди российских вооружений
Вчера, 19:53
Военный аналитик Сергей Полетаев считает, что слишком "пафосным" говорить о беспилотниках, управляемых по оптоволоконному кабелю, как о научно-технической революции, сравнимой по значению с созданием артиллерии. Но в то же время аналитик подчеркивает, что "Князь Вандал" - "серьезная научно-техническая революция, которая происходит в ходе крупного конфликта прямо на наших глазах".
 
ВооруженияРОССИЯбеспилотникВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала