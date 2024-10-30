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Названный революционным оружием дрон разбил колонну ВСУ
Названный революционным оружием дрон разбил колонну ВСУ - 30.10.2024, ПРАЙМ
Названный революционным оружием дрон разбил колонну ВСУ
Названный революционным оружием российский беспилотник "Князь Вандал", управляемый по оптоволоконному кабелю, нанес удар по колонне украинских войск совместно с | 30.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-30T16:29+0300
2024-10-30T16:29+0300
2024-10-30T16:30+0300
вооружения
россия
беспилотник
всу
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Названный революционным оружием российский беспилотник "Князь Вандал", управляемый по оптоволоконному кабелю, нанес удар по колонне украинских войск совместно с группой спецназа в Курской области. Об этом рассказывает Лента.ру. Эпизод поражения "Князем Вандалом" колонны ВСУ попал на два видео.На первом видео "Князь" быстро летит над асфальтированной дорогой, затем, сбросив скорость, снижается и подлетает к одной из машин ВСУ с боеприпасами. На этом моменте съемка обрывается.На другом видео можно увидеть горящую машину, пораженную беспилотником. Через мгновение и без того охваченная огнем машина взрывается, а стоящие поодаль коровы разбегаются. Военный аналитик Сергей Полетаев считает, что слишком "пафосным" говорить о беспилотниках, управляемых по оптоволоконному кабелю, как о научно-технической революции, сравнимой по значению с созданием артиллерии. Но в то же время аналитик подчеркивает, что "Князь Вандал" - "серьезная научно-техническая революция, которая происходит в ходе крупного конфликта прямо на наших глазах".
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россия, беспилотник, всу
Вооружения, РОССИЯ, беспилотник, ВСУ
Названный революционным оружием дрон разбил колонну ВСУ
"Революционный" беспилотник "Князь Вандал" разбил колонну техники ВСУ
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ.
Названный революционным оружием российский беспилотник "Князь Вандал", управляемый по оптоволоконному кабелю, нанес удар по колонне украинских войск совместно с группой спецназа в Курской области. Об этом рассказывает Лента.ру
.
Эпизод поражения "Князем Вандалом" колонны ВСУ попал на два видео.
На первом видео "Князь" быстро летит над асфальтированной дорогой, затем, сбросив скорость, снижается и подлетает к одной из машин ВСУ с боеприпасами. На этом моменте съемка обрывается.
На другом видео можно увидеть горящую машину, пораженную беспилотником. Через мгновение и без того охваченная огнем машина взрывается, а стоящие поодаль коровы разбегаются.
Пожалуй, лучшая в мире. В США нашли "жемчужину" среди российских вооружений
Военный аналитик Сергей Полетаев считает, что слишком "пафосным" говорить о беспилотниках, управляемых по оптоволоконному кабелю, как о научно-технической революции, сравнимой по значению с созданием артиллерии. Но в то же время аналитик подчеркивает, что "Князь Вандал" - "серьезная научно-техническая революция, которая происходит в ходе крупного конфликта прямо на наших глазах".