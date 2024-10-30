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Банк России опубликовал основные направления ДКП на 2025-2027 годы

Банк России опубликовал основные направления ДКП на 2025-2027 годы - 30.10.2024, ПРАЙМ

Банк России опубликовал основные направления ДКП на 2025-2027 годы

ЦБ РФ опубликовал основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2025-2027 годы и календарь решений по ключевой ставке на 2025 год,... | 30.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-30T21:12+0300

2024-10-30T21:12+0300

2024-10-30T21:12+0300

экономика

банк россии

дкп

денежно-кредитная политика

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. ЦБ РФ опубликовал основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2025-2027 годы и календарь решений по ключевой ставке на 2025 год, говорится в сообщении на сайте регулятора. "Банк России опубликовал Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2025-2027 годы и Календарь решений по ключевой ставке на 2025 год", - говорится в сообщении. Регулятор указал, что в стратегическом документе разъясняется цель и принципы реализации денежно-кредитной политики в современных экономических условиях, а также представляется базовый и альтернативные сценарии развития экономики на ближайшие три года. Отмечается, что ранее проект документа был рассмотрен на заседании правительства РФ и прошел обсуждение на рабочих совещаниях в Госдуме. "Итоговый документ учитывает решение о ключевой ставке, принятое Банком России 25 октября, обновленные параметры прогнозных сценариев, а также статистическую и иную информацию, опубликованную на 18 октября 2024 года", - отмечается в сообщении. Первое заседание регулятора по ключевой ставке в 2025 году состоится 14 февраля и будет опорным, еще три опорных заседания пройдут 25 апреля, 25 июля и 24 октября. Остальные четыре заседания запланированы на 21 марта, 6 июня, 12 сентября, 19 декабря.

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банк россии, дкп, денежно-кредитная политика